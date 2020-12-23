У Мережі опубліковано перший офіційний трейлер продовження культової комедії "Поїздка до Америки".

Ролик з’явився на YouTube-каналі Amazon Prime Video.

“Поїздка до Америки 2” – продовження американської комедії 1988 року про принца вигаданої африканської країни Замунда, який вирушив до США в пошуках нареченої.

Як повідомляє американський телеканал CNN, друга частина фільму вийде на Amazon Prime вже 5 березня 2021 року.

Головні ролі в комедії “Поїздка до Америки 2” виконають зірки першого фільму: Едді Мерфі та Арсеніо Холл.

За сюжетом принц Акім (Едді Мерфі) незабаром повинен стати королем. Раптово він дізнається, що в Квінсі (в Нью-Йорку) живе його син Лавель, про якого він досі нічого не знав.

Разом із другом Семмі Акім вирушає до Нью-Йорка, щоб відшукати спадкоємця.

У фільмі також знялися Джермейн Фаулер, Леслі Джонс, Шері Хідлі, Джон Еймос, Трейсі Морган, Уеслі Снайпс і Джеймс Ерл Джонс.

Режисер кінострічки – Крейг Брюер.

Варто відзначити, що прем’єра фільму в США була запланована на 18 грудня 2020 року. Однак під час пандемії Paramount Pictures продала права на показ фільму Amazon за 125 млн доларів. Прем’єру фільму перенесли на 5 березня наступного року.