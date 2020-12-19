Оркестр військово-повітряних сили США привітав українців зі святами та виконав пісню "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича.

Відео опубліковано 19 грудня в YouTube на каналі посольства США в Україні.

Підполковник, керівниця оркестру ВПС США в Європі Крістіна Мур Уррутії заявила, що США бажають усім миру й радості.

Оркестр виконав “Щедрик” на знак вшанування американсько-українського партнерства, заявила вона.

Військова додала, що Україна не має кращого партнера, ніж США, що підтримують зусилля країни у відстоюванні суверенітету і територіальної цілісності.