У колумбійському муніципалітеті Пуебло-Велья вибухнув бензовоз, який після ДТП перекинувся на узбіччі. Загинуло 11 осіб і майже 50 зазнало опіків.

Про це повідомляє портал El Tiempo.

Все почалося з того, що місцеві жителі виявили в кюветі бензовоз, що перекинувся після аварії. До машини вишикувалася черга з охочих злити паливо з цистерни. Якоїсь миті бензин спалахнув і прогримів вибух.

Близько 50 постраждалих з опіками були доставлені до лікувальних установ – евакуацією поранених займалися водії, які опинилися поблизу від місця вибуху.

Стан здоров’я деяких ушпиталених викликає у лікарів великі побоювання.

Остаточні цифри про кількість постраждалих будуть відомі пізніше.

На відео з місця НП видно, що там було багато людей у формі. Але вони стояли на відстані, не заважаючи громадянам займатися мародерством.