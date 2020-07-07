Про це повідомляє портал El Tiempo.
Все почалося з того, що місцеві жителі виявили в кюветі бензовоз, що перекинувся після аварії. До машини вишикувалася черга з охочих злити паливо з цистерни. Якоїсь миті бензин спалахнув і прогримів вибух.
Близько 50 постраждалих з опіками були доставлені до лікувальних установ – евакуацією поранених займалися водії, які опинилися поблизу від місця вибуху.
Стан здоров’я деяких ушпиталених викликає у лікарів великі побоювання.
Остаточні цифри про кількість постраждалих будуть відомі пізніше.
На відео з місця НП видно, що там було багато людей у формі. Але вони стояли на відстані, не заважаючи громадянам займатися мародерством.
- У столиці Нігеру, Ніамеї, у неділю, 5 травня, перекинулася і вибухнула автоцистерна з паливом, у результаті чого загинули щонайменше 58 осіб.
Багато людей загинули тому, що прийшли до цистерни набрати палива.