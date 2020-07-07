Про це повідомляє портал El Tiempo.

Все почалося з того, що місцеві жителі виявили в кюветі бензовоз, що перекинувся після аварії. До машини вишикувалася черга з охочих  злити паливо з цистерни.  Якоїсь миті  бензин спалахнув і прогримів вибух.

Близько 50 постраждалих з опіками були доставлені до лікувальних  установ – евакуацією поранених займалися водії, які опинилися поблизу від місця вибуху.

Стан здоров’я деяких  ушпиталених  викликає у лікарів великі побоювання.

Остаточні цифри про кількість постраждалих будуть відомі пізніше.

На відео з місця НП видно, що там було багато людей у формі. Але вони стояли на відстані, не заважаючи громадянам займатися мародерством.