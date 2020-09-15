Український рок-гурт "Жадан і Собаки", фронтменом якого є поет, прозаїк, перекладач, співак і музикант Сергій Жадан, випустив нову пісню "Вова", яка є політичною сатирою.

Відео опубліковано на YouTube-каналі гурту.

“Випущена на старті чергової передвиборної кампанії, пісня присвячена взаємостосункам влади та громадянського суспільства. Твір побудовано як алюзію на класичну античну драматургію, де тезою є героїчні монологи очільника (в нашому випадку – колективного підсвідомого Вови), а антитезою – хорова відповідь електорату… Всі збіги в іменах, прізвищах та геолокаціях – випадкові”, – йдеться в описі до відео.

Варто зазначити, що приспів пісні містить наступні рядки: “Бувай ми здорова, моя чорноброва! / Вова купує квиток до Ростова / Вчора ще була у нас священна корова / А нині Вова пензлює до Ростова”.

Як пояснив на прес-конференції Сергій Жадан, пісня є гострополітичним висловлюванням музикантів, реакцією на події в країні.

“Ми регулярно пишемо і співаємо про політику. Нам цікаво робити соцарт. Ми не працюємо на якусь політичну силу, не відпрацьовуємо чиєсь замовлення. Ми просто висловлюємо свою громадянську позицію. Ми активно почали стежити за громадянськими настроями в країні після перемоги Зеленського, зміни влади, після виборів, президентських і парламентських. І бачили якийсь обвал розчарування, хвилю розчарування, скепсису українського типового, коли спочатку створюється кумир, а потім він скидається з п’єдесталу… Ми про це і спробували написати пісню”, – зазначив Жадан.

За його словами, пісня була написана ще минулого року, але музиканти вирішили її представити зараз.

Як пояснив Жадан, у пісні є монолог “віртуального колективного підсвідомого Вови, який виконує роль очільника суспільства, месії, який кудись веде людей” і “хор людей, які йому відповідають розчаруванням, скепсисом”.

“Це наша спроба відреагувати на настрої в суспільстві”, – наголосив Жадан.

ДОВІДКА. “Жадан і Собаки” – український рок-гурт з Харкова, що з’явився в 2000 році. Гурт було засновано під назвою “Собаки в космосі”. Під цією назвою гурт записав два альбоми: “Вафлі” і “Группа ищет продюсера”.

У 2007 році вийшов альбом-компіляція “Хор монгольських міліціонерів”, для якого різні виконавці, в тому числі і “Собаки в космосі” записали пісні на вірші Сергія Жадана. З цього почалася їхня співпраця.

У 2008 році гурт записав спільний із Сергієм Жаданом альбом “Спортивний клуб армії”, до якого увійшли читання Жаданом власних віршів під акомпанемент музикантів гурту. Згодом співпраця продовжилася у вигляді спільних виступів (зокрема гастрольний тур 2011 року з виступами в Києві, Познані, Тюбінгені та Празі).

У березні 2012 року Сергій Жадан і “Собаки в космосі” презентували другу платівку, записану у співпраці – “Зброя пролетаріату”.

У 2014 році в результаті тісної співпраці Сергія Жадана з гуртом він отримав назву “Жадан і Собаки”.