Ролик опубліковано на YouTube-каналі HBO Max.
У спецепізоді актори головних ролей Деніел Редкліфф, Руперт Ґрінт та Емма Вотсон зустрінуться на новорічній вечірці та розкажуть історії зі знімання фільму.
Також глядачі зможуть побачити Роббі Колтрейна та Меттью Льїюса, Марка Вільямса, Гелену Бонем Картер, Тома Фелтона та режисера Кріса Коламбуса, який фільмував перші дві частини франшизи.
Прем’єра відбудеться 1 січня 2022 року.
ДОВІДКА. Фільми про Гаррі Поттера – серія кінострічок, заснованих на книгах про Гаррі Поттера британської письменниці Джоан Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з десяти фільмів в жанрі фентезі – починаючи з фільму “Гаррі Поттер і філософський камінь” (2001) і закінчуючи стрічкою “Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина 2” (2011). Деніел Редкліфф, Руперт Грінт і Емма Вотсон зіграли ролі трьох головних героїв: Гаррі Поттера, Рона Візлі і Герміони Грейнджер.
Також були зняті спін-офф “Фантастичні звірі і де їх шукати” (2016) і його сиквел “Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда” (2018).
- Нагадаємо, що в мережі запустили гештег на підтримку письменниці Джоан Роулінг. HBO не запросив її на фільмування спеціального епізоду до річниці першої стрічки франшизи про Гаррі Поттера.
- Також британська письменниця Джоан Роулінг розповіла про численні погрози. Її домашню адресу опублікували у соціальних мережах.
- Раніше, британський актор Руперт Грінт, відомий за роллю Рона Візлі у фільмах про юного чарівника Гаррі Поттера, поділився спогадами про роботу над легендарною франшизою.
- Відомо, що чоловік, на ім’я Гаррі Поттер з Британії продав свій екземпляр першого видання про Гаррі Поттера за 38 тисяч доларів.