Також глядачі зможуть побачити Роббі Колтрейна та Меттью Льїюса, Марка Вільямса, Гелену Бонем Картер, Тома Фелтона та режисера Кріса Коламбуса, який фільмував перші дві частини франшизи.

Прем’єра відбудеться 1 січня 2022 року.

ДОВІДКА. Фільми про Гаррі Поттера – серія кінострічок, заснованих на книгах про Гаррі Поттера британської письменниці Джоан Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з десяти фільмів в жанрі фентезі – починаючи з фільму “Гаррі Поттер і філософський камінь” (2001) і закінчуючи стрічкою “Гаррі Поттер і Дари Смерті: Частина 2” (2011). Деніел Редкліфф, Руперт Грінт і Емма Вотсон зіграли ролі трьох головних героїв: Гаррі Поттера, Рона Візлі і Герміони Грейнджер.

Також були зняті спін-офф “Фантастичні звірі і де їх шукати” (2016) і його сиквел “Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда” (2018).