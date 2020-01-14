Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко вперше за тривалий час після скандалу з листуванням виступив із парламентської трибуни. Виступ супроводжувався вигуками "Ганьба!" з боку нардепів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Яременко був доповідачем по проєкту постанови щодо заяви Верховної Ради в зв’язку з катастрофою українського літака в Ірані.

Спікер Парламенту Дмитро Разумков анонсував, що з трибуни доповідатиме “глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко”.

Після цього оголошення в залі почулися крики “Ганьба!” і свист.

Нардепи від “Слуги народу”, навпаки, вирішили підтримати Яременка оплесками.

“Я вдячний колегам із більшості. Думаю, що оплески зараз недоцільні, ми розглядаємо питання про втрату життів громадян України та інших держав, втрату літака, нанесення Україні серйозного морального і матеріального збитку”, – відреагував на це нардеп.

Варто відзначити, що Богдан Яременко раніше подав у відставку з посади глави комітету через скандал із листуванням. Так, під час роботи в сесійній залі Парламенту він листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв.

11 листопада фракція “Слуги народу” прийняла рішення переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і відправити Яременка у відставку з цієї посади.

Тим не менш, він досі залишається главою комітету, проводить у цій іпостасі його засідання і виступає в Раді. З цим, очевидно, і було пов’язане невдоволення низки нардепів.