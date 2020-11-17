Кінокомпанія Warner Bros. завершила зйомки повнометражного художнього фільму, головні ролі у якому зіграють легендарні Том і Джеррі. Режисери стрічки вирішили поєднати ігрове кіно та анімацію.

Про це повідомили на офіційній сторінці Тома і Джеррі у Twitter.

За сюжетом фільму, Джеррі переїжджає в найдорожчий готель Нью-Йорка напередодні важливої події, яке називають “весіллям століття”. Однак у готелі він зустрінеться із Томом, якого весільна розпорядниця найняла задля позбавлення від мишеняти.

Однак жінка не підозрює, що зустріч давніх “друзів” може призвести до знищення її кар’єри, скасування весілля та зруйнування самого готелю.

Проте це не найбільша проблема. Згодом амбітний колега весільної розпорядниці планує змову проти неї, Тома та Джеррі. Саме це підштовхне їх об’єднатися проти спільного ворога.

Прем’єра запланована на 5 березня 2021 року.

У картині з’являться Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Кен Джонг та інші. Режисером стрічки став Тім Сторі.