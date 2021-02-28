Відео опубліковано на YouTube-каналі Netflix.

За сюжетом, живі мерці захоплюють Лас-Вегас – в трейлері можна помітити впізнавані види міста-курорту і звичних для його вулиць персонажів, наприклад, двійників Елвіса Преслі. На тлі цього головний герой фільму планує здійснити пограбування, в чому йому допомагає команда найманців.

Головні ролі в “Армії мерців” виконали Дейв Батіста, Елла Пернелл, Хіроюкі Санада і ін.

Прем’єра картини відбудеться на стримінговому сервісі Netflix 21 травня 2021 року.