Онлайн-трансляцію запуску можна подивитися в YouTube.
Запуск відбудеться о 14:50 за київським часом, з майданчика SLC-41 на мисі Канаверал в штаті Флорида.
На борту ракета понесе новий марсохід Perseverance і вертоліт Ingenuity. На поверхню Марса техніка спуститься в лютому 2021 року.
Нагадаємо, що Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) показало трейлер місії з вивчення Марса. У рамках місії на Марс скерують марсохід Perseverance.
- Раніше повідомлялося, що Об’єднані Арабські Емірати перші серед арабських країн запустили місію на Марс.
- Китай успішно запустив свою першу місію для дослідження Марса “Тяньвень-1” (Tianwen-1 – у перекладі “Питання до неба-1”).