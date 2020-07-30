Сьогодні, 30 липня, відбудеться запуск важкої ракети NASA Atlas V на Марс.

Онлайн-трансляцію запуску можна подивитися в YouTube.

Запуск відбудеться о 14:50 за київським часом, з майданчика SLC-41 на мисі Канаверал в штаті Флорида.

На борту ракета понесе новий марсохід Perseverance і вертоліт Ingenuity. На поверхню Марса техніка спуститься в лютому 2021 року.

Нагадаємо, що Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) показало трейлер місії з вивчення Марса. У рамках місії на Марс скерують марсохід Perseverance.