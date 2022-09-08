Завершилась епоха: яскраві світлини королеви Єлизавети II

#Букви зробили підбірку найяскравіших світлин епохи правління королеви Єлизавети II.
Єлизавета Олександра Марія Віндзор народилася у Лондоні 21 квітня 1926 року у родині принца Альберта Фредеріка Артура Георга, герцога Йоркського та леді Єлизавети Боуз-Лайон.
Майбутня королева не ходила в школу, а навчалася разом із приватними вчителями вдома. Для доньки підбирала літературу мати, а першими дорослими книжками для неї стали романи популярного британського гумориста Пелама Вудхауса. Зі старшою донькою король Георг VІ ділився власною думкою з приводу історії, політики та сучасного світоустрою. Вона швидко опанувала кілька мов, мавши величезну тягу до знань, а в 11 років стала скаутом, після чого морським рейнджером.
У 1945 році Єлизавета наполягла дозволити їй зробити власний внесок у перемогу. Принцеса приєдналася до Жіночої Допоміжної Територіальної Служби, де вивчилася на водійку та була відома як № 230873 лейтенант Елізабет Віндзор. Це був перший випадок в історії королівської родини, коли жінка служила у військовому підрозділі.
Під час Другої світової вона познайомилася з Філіпом Маунтбаттеном, кадетом Дартмутського військово-морського училища, сином грецького принца Андрія, закохалася в нього і підтримувала з ним листування протягом його служби в Королівському флоті.
Єлизавету проголосили новою королевою 6 лютого 1952 року після смерті короля. Офіційна церемонія коронації відбулася 2 червня 1953 року, у Вестмінстерському абатстві.
Роками королева залишалася однією з найпопулярніших осіб країни. Опитування 2022 року показали, що її підтримували близько 80 % підданих. Хоча справа принцеси Діани на деякий час похитнула популярність Єлизавети та авторитет монархії.
Єлизавета II мала особливу пристрасть до коней та собак, а також полюбляла вишукане вбрання, особливо капелюшки. Свого першого поні вона отримала в подарунок від дідуся, коли їй було 4 роки. Відтоді королева закохалась у коней і кінні перегони.
Королева працювала щодня, за винятком Різдва. Її особистий секретар до дев’ятої ранку готував знаменитий “червоний портфель” з документами для підписів монарха.
Єлизавета II – була єдиною британкою, у якої не було паспорта і автомобільних прав. Але це не заважало їй самій до останнього водити свій Range Rover.
На початку повномасштабної війни РФ проти України, у березні на фото з аудієнції з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо на столі біля Її Величності стояла ваза з синьо-жовтими квітами. Того ж місяця від імені королівської родини зробили щедру пожертву комітету надзвичайних ситуацій, що допомагає переселенцям з України.
На відкриття лінії метро у Лондоні, названої на честь королеви, вона вбралась у жовтий костюм і капелюшок, прикрашений квітами яскраво-синього відтінку.
Вже 10 травня на церемонії відкриття парламенту Великої Британії Єлизавета виступила з промовою.
“У ці складні часи мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України”, – зазначила тоді монархиня.
7 вересня королева відклала засідання Таємної ради через рекомендацію лікарів. 8 вересня пресслужба Букінгемського палацу повідомила про смерть королеви Єлизавети II.
- Чоловік королеви Єлизавети, принц Філіп, помер у Віндзорському замку 9 квітня цього року, не доживши до ювілею кілька місяців. Королева Єлизавета II і герцог були одружені 73 роки.
- Раніше повідомлялось, що королева Великої Британії Єлизавета II перебуває у шотландському замку Балморал під медичним наглядом через занепокоєння лікарів станом її здоров’я.
- Королева Єлизавета II була однією з найвпливовіших жінок світу, главою династії Віндзорів, яка 6 лютого відзначила 70 років від дня коронації її величності та початку правління Великою Британією. Коронація королеви відбулася у день смерті її батька, англійського короля Георга VІ.
- На 97-му році життя померла королева Великої Британії Єлизавета ІІ. У 1953 році вона зійшла на трон та зрештою, стала монархинею, котра правила найдовше в історії держави. Королева заприсяглася присвятити своє життя британському народу та виконала дану обіцянку.