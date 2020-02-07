Про це повідомляє видання Vogue.ua.
Ідея пісні і мелодія прийшли в голову Джамалі. Співачка розповіла, що хотіла додати хіп-хоп частину в пісню (“в кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну й зі змістом”). У зв’язку з цим вона запропонувала Alyona Alyona разом виконати композицію.
“Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається!” – пояснила Джамала ідею пісні.
Режисером кліпу став Дмитро Чернявський. Автором музики є Джамала. У той же час текст для композиції – результат спільної роботи Джамали, Alyona Alyona, Тетяни Милимко і Володимира Макаровського.
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Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається! ⠀ Ідея пісні й мелодія прийшли до мене дуже швидко, протягом декількох хвилин. В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частину – в кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну й зі змістом. Я запропонувала написати і виконати її @alyona.alyona.official, оскільки поважаю і люблю її творчість ❤️ ⠀ Посилання на відеокліп шукай у сторіс та у шапці профілю ⬆️ ⠀ #jamala #alyonaalyona #newvideo #жалі
- У грудні минулого року співачка Джамала та реп-виконавиця Alyona Alyona презентували спільну пісню “Забирай”. Вона присвячена темі кібербулінгу, хейту в Мережі, “диванним критикам”, які живуть чужим життям і жорстко критикують інших людей в соцмережах.