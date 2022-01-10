Актор південно-корейського серіалу "Гра в кальмара" О Ен Су увійшов в історію, ставши першим корейським актором, який отримав "Золотий глобус".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

77-річний чоловік та південнокорейська зірка О Ен Су, який грає гравця 001, у популярному серіалі на стрімінговій платформі Netflix, переміг Біллі Крудапа та Кірана Калкіна.

Перемогу оголосили на приватній церемонії, яка транслювалася без відомих ведучих та промов. Раніше організатори оголосили, що цьогорічний “Золотий глобус” буде скороченим через суперечки про відсутність різноманітності серед членів Голлівудської асоціації іноземної преси та інші етичні питання, пов’язані з фінансовими вигодами.

Це перший раз, коли корейська телевізійна драма чи актор був номінований і отримав “Золотий глобус”.

ДОВІДКА.”Гра в кальмара” — антиутопічний серіал, у якому учасники, які відчайдушно потребують грошей, грають у смертельні дитячі ігри, щоб виграти призи. Ще в жовтні Netflix підтвердив, що шоу стало “найбільшим серіалом з моменту запуску” після його дебюту 17 вересня.

Після величезного успіху драми Netflix підтвердив, що ведуться дискусії щодо другого сезону.