Про це повідомляє американський телеканал CNN.
77-річний чоловік та південнокорейська зірка О Ен Су, який грає гравця 001, у популярному серіалі на стрімінговій платформі Netflix, переміг Біллі Крудапа та Кірана Калкіна.
Перемогу оголосили на приватній церемонії, яка транслювалася без відомих ведучих та промов. Раніше організатори оголосили, що цьогорічний “Золотий глобус” буде скороченим через суперечки про відсутність різноманітності серед членів Голлівудської асоціації іноземної преси та інші етичні питання, пов’язані з фінансовими вигодами.
Це перший раз, коли корейська телевізійна драма чи актор був номінований і отримав “Золотий глобус”.
ДОВІДКА.”Гра в кальмара” — антиутопічний серіал, у якому учасники, які відчайдушно потребують грошей, грають у смертельні дитячі ігри, щоб виграти призи. Ще в жовтні Netflix підтвердив, що шоу стало “найбільшим серіалом з моменту запуску” після його дебюту 17 вересня.
Після величезного успіху драми Netflix підтвердив, що ведуться дискусії щодо другого сезону.
- 10 грудня 2021 року на стрімінговій платформі Netflix з’явився український дубляж південнокорейського серіалу “Гра в кальмара”.
- Netflix випустив новий серіал — “Гра в кальмара” — який претендує на звання найпопулярнішого шоу стрімінгової платформи. Тепер соцмережі переповнені фото та відео косплеєрів, а зацікавлення схожим одягом та взуттям зросло на тлі підготовки до Гелловіну.
- 1 жовтня на стрімінговій платформі Netflix запустили український інтерфейс і дубляж деяких серіалів і фільмів. Також, з’явилися офіційні сторінки українського Netflix у соцмережах Instagram і Youtube.
- Також Netflix знизив вартість підписки для користувачів з України з 7,99 євро до 4,99 євро за базовим тарифом.
- Нещодавно у Північній Кореї засудили до смертної кари чоловіка, який контрабандою провіз і продав копії серіалу Netflix “Гра в кальмара”.