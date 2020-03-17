Українські зірки разом з Міністерством охорони здоровʼя записали ролик, у якому закликали українців дотримуватися простих правил, що допоможуть убезпечитися та зменшити ризики інфікування коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

“Українські зірки підтримали Міністерство охорони здоров’я України у масштабній інформаційній кампанії проти поширення коронавірусу та своїм прикладом закликають дотримуватися простих правил, які допомагають убезпечити себе та зменшити ризики інфікування. Подбайте про власну безпеку, поділіться цим відео та розкажіть рідним, як убезпечити себе”, – йдеться в повідомленні.

У ролику знялися Потап, гурт “Время и стекло”, Jerry Heil, Дмитро Шуров (Pianoбой), Мішель Андраде, Павло Зібров, Євген Клопотенко, Марія Єфросиніна та Гарік Корогодський.

Зірки, зокрема, порадили:

Відкласти подорожі на потім;

При кашлі чи чханні – прикриватися серветками;

Ретельно мити руки з милом;

Не торкатися обличчя;

Термічно обробляти продукти;

Тримати дистанцію;

Намагатися уникати скупчення людей;

Відмовитися від поцілунків, обіймів та рукостискань.