Про це повідомила пресслужба МОЗ.
“Українські зірки підтримали Міністерство охорони здоров’я України у масштабній інформаційній кампанії проти поширення коронавірусу та своїм прикладом закликають дотримуватися простих правил, які допомагають убезпечити себе та зменшити ризики інфікування. Подбайте про власну безпеку, поділіться цим відео та розкажіть рідним, як убезпечити себе”, – йдеться в повідомленні.
У ролику знялися Потап, гурт “Время и стекло”, Jerry Heil, Дмитро Шуров (Pianoбой), Мішель Андраде, Павло Зібров, Євген Клопотенко, Марія Єфросиніна та Гарік Корогодський.
Зірки, зокрема, порадили:
- Відкласти подорожі на потім;
- При кашлі чи чханні – прикриватися серветками;
- Ретельно мити руки з милом;
- Не торкатися обличчя;
- Термічно обробляти продукти;
- Тримати дистанцію;
- Намагатися уникати скупчення людей;
- Відмовитися від поцілунків, обіймів та рукостискань.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. 16 березня зафіксовано ще два випадки в Києві, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон.