З початку повномасштабного вторгнення українські бренди опинилися у непростому становищі. Паралельно їм потрібно було вирішувати безліч питань – від забезпечення безпеки працівників та релокації бізнесу до розширення ринків збуту. Після кількох місяців паузи з середини весни марки вже почали активно діяти - налагоджувати логістику, брати участь у поп-апах по всій Європі і навіть знаходити нових клієнтів на внутрішньому ринку. Останній варіант зараз активно розвивають демократичні марки.

Поки мас-маркет гіганти на кшталт ZARA та H&M закрили свої магазини, саме вони завойовують серця українців недорогим, але якісним одягом, відсоток від купівлі якого до того ж іде і на підтримку ЗСУ. Шеф-редактор сайту vogue.ua Віолетта Федорова обрала 10 українських брендів на будь-який смак та гаманець, з якими оновити свій осінній гардероб буде вдвічі приємнішим.

BEVZA

Світлана Бевза – один із найвідоміших українських брендів. Вже кілька років бренд демонструє нові колекції на Тижні моди в Нью-Йорку. За 16 років роботи вона не втомлюється кожен новий сезон вигадувати варіацію на тему маленької білої сукні, а також поєднувати фірмовий лаконізм із глибоким дослідженням української автентики та традицій. Останню колекцію, яка була продемонстрована публіці в середині вересня, вона присвятила українській пшениці, обігравши цей важливий символ в прикрасах та декорі своїх делікатних суконь, а минулої зими, наприклад, створила один із найпопулярніших головних уборів – балаклаву. Її натхненням вже стала княгиня Ольга.

O.TAJE

O.TAJE – український бренд, що спеціалізується на трикотажі. Бренд не обмежується двома колекціями на рік, а постійно радує своїх клієнтів невеликими капсулами та новинками. Такий підхід дозволяє швидко реагувати на попит і навіть інформаційний порядок денний. Наприклад, буквально через тиждень після захоплення острова Зміїний та фрази про російський військовий корабель O.TAJE випустили колекцію світшотів з легендарним висловом, а весь прибуток від їхнього продажу перераховували на ЗСУ. Зараз на сайті марки можна зібрати майже повноцінний гардероб із трикотажу – від топів та велосипедок до затишних кардиганів та спідниць-олівець.

ARTICLE BLAZERS

На цей молодий український бренд раджу звернути увагу всім, хто любить піджаки. Вивірений крій, якісні матеріали та ретельний підхід до найдрібніших деталей роблять ці жакети основою будь-якого гардероба. Виробництво марки знаходиться в Києві, а на Instagram-сторінці ARTICLE BLAZERS можна подивитися безліч прикладів, як і з чим поєднувати жакети ненудно.

RUSLAN BAGINSKIY

Ruslan Baginskiy – український бренд головних уборів, капелюхи, панами та кашкети якого є в гардеробах Мадонни, Дуа Липи та сестер Гадід. Інсайдери модної індустрії розповідають, що кейс української марки щодо роботи з інфлюенсерами мають вивчати у профільних університетах. Буквально за кілька років бренд із локального перетворився на світовий. Капелюшок Made in Ukraine навіть встиг з’явитися в гардеробі королеви Єлизавети II – за кілька тижнів до смерті вона погодилася прийняти цей подарунок з України.

Jamemme

Jamemme – український бренд, який набув популярності завдяки плісованим сукням яскравих життєрадісних відтінків. Одна з головних шанувальниць цього романтичного вбрання – Мей Маск. Також сукні цієї української марки з’являлися на багатьох світових обкладинках, включаючи обкладинку журналу TIME, а команда Vogue Philippines обрала кадр у жовтій сукні Jamemme для запуску видання 1 вересня цього року.

MBocharova

MBocharova – чудовий приклад побудови мас-маркет бренду в Україні. Орієнтація на світові модні тренди, велика базова частина та доступні ціни дозволяють бренду сміливо конкурувати з гігантами ретейлу. Особливо шанувальниці марки відзначають верхній одяг – стьобані куртки, утеплені тренчі з еко-шкіри або практичні жилети.

HVOYA

Не варто забувати і про українські взуттєві бренди. Для мене один із найцікавіших – HVOYA. До речі, саме в їхніх балетках перша леді України Олена Зеленська з’явилася на тій самій обкладинці американського Vogue. “У своїх колекціях ми культивуємо чистоту ліній і лаконізм. Геометрію форм і пропорцій. Увагу до матеріалів і деталей. А найкращі італійські шкіри й велюри дають нам можливість створювати речі, які хочеться носити”, – описують у HVOYA свою естетику.

AISENBERG DENIM

Українці звикли купувати джинси у відомих світових брендів, але раджу звернути увагу на бренд AISENBERG DENIM. Його виробництво розташоване в Одесі, моделі відповідають поточним тенденціям, а ціна абсолютно відповідає якості. Варто звернути увагу на їхні джинси з високою посадкою – вони ідеально підкреслюють талію, але при цьому не обтягують стегна та візуально подовжують ноги.

The Body Wear

Естетика цього українського бренду побудована на любові до жіночого тіла. Дизайнер марки Марія Яслинська з сезону в сезон створює сукні, в яких ідеально дотримано балансу між практичністю і чуттєвістю, але при цьому з не меншим азартом створює ідеальні ділові костюми – зі спідницями, брюками або кюлотами. The Body Wear точно сподобається шанувальницям жіночного та елегантного стилю.

OVERSIZED STUDIO

Oversized Studio – бренд, який використовує старі речі для створення нових. Проте все не так просто – кожна річ, яка потрапляє в ательє марки, буквально розбирається на частини та збирається заново. Наприклад, величезний чоловічий костюм тут перетворюють на ультрамодну трійку, що складається з укороченого жакета, баски та штанів, а з простої сорочки в Oversized Studio і зовсім створюють складні, але такі гарні об’єкти.