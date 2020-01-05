Святвечір – одне з головних свят в календарі православних християн. В цей день українці мають давню традицію збиратися всі за родинним столом. І хоча в переддень народження Христа українці ще ставлять на стіл пісні страви, насправді вони мають закласти образ достатку на наступний рік.

В давнину перед тим як затопити піч, в якій готуватимуть Святу вечерю господині брали для добуття вогню кремінь та кресало, які до того 12 днів лежали перед образами. В піч клали також 12 полін, які господиня сушила 12 днів перед святом.

«Господиня пов’язалася хусткою, засукала рукава і заходилася готувати 12 святвечірніх страв: наставила узвар, варить горох, квасолю, смажить капусту, рибу, ліпить вареники, готує бараболю, гриби, кашу гречану з конопляним молоком, голубці з пшоном, коржі з маком та кутю з товченої пшениці», – так описує Олекса Воропай підготовку до свята в книжці «Звичаї нашого народу».

Сучасні господині на Галичині подають такий асортимент страв: кутя, узвар, вареники з капустою, вареники з картоплею, голубці з картоплею, борщ з вушками, грибна підлива, капуста з квасолею, смажена риба, оселедець, пончики, гриби мариновані.

12 страв символізують як 12 християнських апостолів, так і 12 місяців. А готують їх з того, що головним урожаєм з городу, щоб ці овочі родили на наступний рік.

Кутя

Головна страва на столі, звісно, кутя. Її інгредієнти мають своє сакральне значення – зерно символізує вічне життя і достаток, мак і горіхи – багатство і родючість, а мед – райське блаженство і благополуччя.

Для приготування куті вам знадобиться: склянка пшениці, 3 склянки води, 1 столова ложка соняшникової олії, сіль, 2 ложки меду. Для приправи треба мати 100 г маку; цукор – за смаком, 100 г родзинок, 100 г волоських горіхів.

Промийте пшеницю і замочіть крупу на кілька годин, а краще – на ніч. Залийте зерно свіжою водою, додайте сіль, олію і варіть до готовності.

Залийте мак окропом і залиште, поки зерна повністю не вберуть рідину (на 100 грамів маку – склянка окропу). Після того, як мак вбере рідину, зерна потрібно проварити кілька хвилин.

Потім злийте воду, покладіть до маку цукор, і розтрирайте, поки з маку виділитися біла рідина. Родзинки залийте теплою водою і залиште на 20 хвилин. Горіхи підсмажте і подрібніть. Потім змішайте варену і трохи вистиглу кашу з медом, маком, родзинками та горіхами.

Узвар

Узвар – друга канонічна страва Різдва. Щоб його приготувати вам знадобиться грамів 300 різних сухофруктів. В супермаркетах вам вже запакували яблука, груші та чорнослив. Ви можете взяти до яблук сушену вишню чи журавлину. А можете й шипшину. За рахунок того, що фрукти солодкі, вам не треба додавати в напій цукор. Але якщо вже хочете солодкого, то в теплий напій додайте меду.

У caмoму cлoві узвap вжe зaклaдeнo пpинцип пpигoтувaння — кoмпoт із cуxoфpуктів «зaвapюєтьcя». cуxoфpукти дoвoдять дo кипіння і нacтoюють.

Вареники

Для приготування вареників вам знадобляться склянка води або кисляку чи кефіру (якщо ви не постуєте) , 5 склянок борошна, пів чайної ложки соди та дрібка солі.

Змішуємо ложкою в мисці, воду, сіль і соду. Потім додаємо борошно, приблизно по пів склянки, щоразу ретельно перемішуючи. Краще руками. Коли тісто стане густим, викладаємо його на робочу поверхню, присипану борошном, і продовжуємо вимішувати, додаючи борошно, поки тісто добре не відставатиме від рук. Тепер розкатуємо його на столі і стограмовою чаркою видавлюємо кружечки.

До цього у вас вже має бути готова начинка – капуста, картопля чи гриби.

Для начинки: можете взяти 500 грам квашеної капусти та 1 цибулину. Капусту підсмажте на олії та додайте трохи перцю.

Викладаємо капустяну начинку столовою ложкою на середину розкатаного кружечки з тіста і скріплюємо краї. Тим часом кип’ятимо пів каструлі води і опускаємо в окроп наші вареники. Варимо 5 хвилин. Дістаємо шумівкою і складаємо в миску. При подачі до столу посипаємо підсмаженою цибулею.

Також можете зробити вареники з картоплею і грибами. Для цього вам треба буде відварити три картоплини, 300 грам печериць чи жменя сушених грибів. Сушені гриби треба буде замочити на кілька годин. Печериці ж просто поміти та підсмажити на пательні з цибулею. Картоплю потовкти як на пюре і змішати з печерицями і цибулею. Посоліть і поперчіть, і начинка для вареників готова.

Пісні голубці з рисом і печерицями

Для приготування вам знадобиться 1 середній качан капусти, 200 грам довгозернистого рису, 600 грам печериць, не дрібно порізати

1 велика морквина її слід почистити і крупно натерти, 2 цибулини, почистити, порізати кубиками, 50 мл рослинної олії, сіль та чорний мелений перець до смаку.

Для соусу: 1 л помідорів у власному соку, подрібнити все разом, 1 велика цибулина, 1 зубець часнику, 2 ст.л. цукру, 1 ч.л. солі, 3 ст.л. рослинної олії.

У капусти вирізати качан й занурити у киплячу воду (можна додати трішки оцту, якщо листя грубе) на кілька хвилин. Капустину обережно дістати, та зняти зм’якле верхнє листя. Потім знову повернути у киплячу воду й знову зняти верхнє листя. І так розібрати капусту на листки.

Перед тим зварити рис, відцідити та дати охолонути. У великій сковорідці розігріти рослинну олію. Додати цибулю, та моркву й тушкувати до м’якості овочів.

Додати печериці, посолити до смаку й тушкувати, помішуючи, доки випарує вся рідина яку пустять гриби. Додати туди рис. Дати охолонути і починати крутити голубці.

Тим часом на решті рослинної олії, у невеликій каструлі, підсмажити до м’якості цибулю, додати сіль та цукор, як цибуля зм’якне додати часник та помідори. Варити, постійно помішуючи, хвилин 20, поки соус загусне.

Тепер складаємо наші голубці у жаротривку ємкість, поклавши на дно кілька зіпсутих листків. Заливаємо соусом і тушкуємо 30 хвилин у духовці.

Пісний борщ

Щоб приготувати пісний борщ, вам знадобляться 2 чималі картоплини, 2 буряки, 1 морква, 1 цибулина, 2 квашені чи мариновані помідори, пів головки капусти, 2 зубки часнику, кілька ложок олії, сіль, цукор, лавровий листочок і оцет.

У підсолений окроп кладемо картоплю, капусту і ставимо на невеликий вогонь. Цибулю та моркву пасеруємо в розігрітій олії 5 хвилин, постійно помішуючи.

Додаємо туди половину буряка, цукор і оцет. Перемішуємо, зменшуємо вогонь і тушкуємо 10 хвилин. Буряк, що залишився, відкладаємо в миску, заливаємо 1 ч.л оцту й даємо настоятися.

Додаємо перетерті помідори, солимо і перчимо, накриваємо кришкою і тушкуємо ще 20 хвилин. Після перекладаємо овочі з сковорідки в каструлю, додаємо лавровий лист, доводимо до кипіння на більшому вогні, додаємо часник і вимикаємо.

Даємо пісному борщу настоятися.

Салат з квасолі

Наші прадіди ставили на різдвяний стіл квасолю зі смажено капустою, ми ж пропонуємо вам салат з квасолі, моркви і броколі

Вам знадобляться: 1 стакан білої квасолі, 1 морква, 200 г броколі, 1 стебло цибулі порей, 1 зубок часнику, 0,5 лимона, зелень (кріп, петрушка), 2 ст. ложки оливкової олії, чорний мелений перець за смаком, цукор та сіль за смаком, 500 мл води.

Перед приготуванням замочіть квасолю годин на 6 або й на всю ніч. Воду злийте, залийте свіжою і варіть протягом години, трохи підсоливши.

Окремо відваріть моркву, коли прохолоне, почистіть і наріжте шматочками. Броколі розірвіть на суцвіття і проваріть в підсоленій воді хвилин 5.

Цибулю поріжте кільцями. Часник подрібніть ножем або пропустіть через часничницю. Подрібніть зелень.

Для заправки змішайте лимонний сік, оливкову олію, спеції, цукор і сіль.

Тепер з’єднайте усі інгредієнти і полийте салат заправкою. Поставте його на 20 хвилин у холодильник , щоб настоявся.

Маринований оселедець



Для приготування цієї страви вам знадобляться 4 філе малосольного оселедця та 3 невеликі червоні цибулини.

Для маринаду: 250 мл води, 120 мл яблучного оцту, 70 грам цукру, 1/2 ч.л. солі, 1 ч.л. зернят коріандру, 1 ч.л. чорного перцю горошком, 3 зернятка духмяного перцю, 5 шт. гвоздики, 1 ст.л. зернят гірчиці, 2 шт. кардамону, 1 зірочка бадьяну, 1 невеликий шматок сушеного імбиру, 1 паличка кориці та дрібка тертого мускатного горіха.

Усі інгредієнти для маринаду довести до кипіння в невеликому сотейнику. Відставити в сторону до повного вистигання.

Тепер наріжте філе оселедьця шматками, а цибулю кільцями. Складіть у банку. Залийте маринадом, накрийте кришкою і поставте в холодильник на 48 годин.

Салат з картоплею, в’яленими помідорами і авокадо

З нашої новорічної колекції нагадаємо вам цей салат. Бо він підійде до пісної вечері.

Інгредієнти: авокадо (1 шт.), картопля (1 шт.), лимон (1 шт.), оливки без кісточок (10 штук), листя будь-якого салату (50 г), цибуля-шалот (1 шт.), в’ялені помідори в олії (5 шт.), білий винний оцет (1 ст. л.).

Для заправки візьміть 4 столові ложки оливкової олії, можете додати олію від в’ялених помідорів, 2 чайні ложки йогурту, чайну ложку гірчиці, по дрібці солі і перцю.

Для приготування салату відваріть картоплю в мундирі, охолодіть і порубайте часточками. Також наріжте авокадо і помідори.

На блюдо викладіть помиту зелень і авокадо, окропивши їх лимонним соком. Потім додайте картоплю, оливки та помідори. Цибулю поріжте півкільцями та залийте оцтом, щоб хвилин 10 промаринувалася. З йогурту, гірчиці, оливкової олії, лимонного соку, солі та перцю приготуйте заправку. Тепер викладіть на салат цибулю і полийте.

Короп запечений з овочами

Щоб приготувати ще одну рибну страву, вам знадобляться: короп, 1 болгарський перець, 1 лимон, 2 морквини, 1 помідор, пучок зелені, сіль, перець, спеції до риби.

Рибу почистьте, дістаньте нутрощі, ретельно вимийте і витріть. Зробіть надрізи впоперек. Наріжте кружечками перець і помідор, цибулю, та моркву.

Натріть рибу сіллю та спеціями, тепер викладіть рибу та овочі на керамічне жаротривке деко та випікайте 30 хвилин за температури 180 градусів. Овочі можете покласти як в рибку, так і поряд.

А ще можете покласти кілька помитих картоплин, розрізаних начетверо, посолених і поперчених. Загорніть їх у фольгу і буде вам ще й картопля по селянськи до коропа.

Кус-кус з горошком і шпинатом

Вам знадобляться склянка кус-куса, 100 грам мороженого горошку, 100 грам шпинату, 60 грам зеленої цибулі, 4 зубки часнику, 3 ложки оливкової олії, 2 склянки води, сіль, сушений базилік.

Шпинат миємо і видаляємо у нього ніжки. Зелену цибулю миємо, часник чистимо.

Кип’ятимо 2 склянки води.

На розігріту сковороду наливаємо олію. Часник дрібно ріжемо, обсмажуємо 1 хвилину, зелену цибулю теж нарізаємо додаємо до часнику і обсмажуємо ще 1 хвилину.

Шпинат ріжемо, викладаємо в сковороду. Перемішуємо.

Додаємо до зелені заморожений горошок, перемішуємо протягом 2-3 хвилин. Солимо, додаємо базилік.

Висипаємо кус-кус. Добре перемішуємо щоб він весь покрився маслом. Вимикаємо газ. Заливаємо 2 склянки окропу, перемішуємо і даємо постояти 5-10 хвилин.

Подаємо до столу

Мигдально-лимонні коржики

Вам знадобляться: мигдаль (160 г), половина лимона, столова ложка насіння льону, кленовий сироп (2 столові ложки), оливкова олія (2 столові ложки) та

Дрібка солі.

Мигдаль промити, дати трохи обсохнути, змолоти в кухонному комбайні або потужному блендері на дрібну крихту.

Натерти на тертці цедру половини лимона, додати до мигдалю, скропити лимонним соком.

Додати решту інгредієнтів, перемішати.

Сформувати невеликі печеньки і викласти на вистелене пергаментом деко.

Випікати в попередньо розігрітій духовці до золотистого відтінку (в газовій духовці для цього знадобилося не більш 5 хвилин).

Запечені яблука з горіхами і медом

Виберіть необхідну кількість яблук для гостей.

Гострим ножем або спеціальною металевою виїмкою видаліть серцевину. Покладіть плоди в форму, змащену вершковим маслом.

Склянку очищених волоських горіхів підсмажте на сухій сковороді і зітріть у ступці.

Змішайте горіхи з рідким медом і заповніть масою вільні серединки яблук.

Помістіть форму в духовку, розігріту до 200 °С.

Запікайте плоди до м’якості, подавайте теплими.

І зі Святим вечором будьте здорові!