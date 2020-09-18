Колишня перша леді України Марина Порошенко йде у політику і днями очолила список партії "Європейська Солідарність" на виборах до Київради. #Букви згадують наряди пані Порошенко від часів президентства Петра Порошенка до сьогодні.

Стиль Марини Порошенко – це симбіоз елегантної класики, лаконічності і української етніки. За час на посаді першої леді України Марина Порошенко завжди підтримувала як відомих, так і зовсім молодих українських дизайнерів, особливо тих, які використовують у своїй роботі національні мотиви. Її образи були завжди дипломатичні і доречні в рамках певної події.

Нижче представляємо 13 найбільш пам’ятних образів колишньої першої леді.

1. Для виходу на офіційну частину інавгурації Президента України в 2014 році Марина Порошенко зробила ставку на василькового відтінку шовкову сукню і літнє пальто українського дизайнера Вікторії Гресь.

2. Один із найбільш незвичайних і пам’ятних образів – романтична сукня з кропом (символом воїнів зони АТО) і традиційною українською вишивкою гладдю, в якому Марина Порошенко з’явилася на святкуванні Дня Незалежності в 2015 році. Його дизайнером стала Ольга Навроцька (Navro).

3. На День Хрещення Русі в 2015 році колишня перша леді обрала етно-наряд Vyshyvanka by Vita Kin з фольклорною вишивкою в блакитних і фіолетових тонах.

4. День Незалежності України в 2016 році перша леді відзначала в наряді з шовку і крепдешину дизайн-студії SVITLO. Образ складався зі спідниці, жакета в стилі старовинної корсетки, а пишні білі рукава були розшиті візерунком, запозиченим з вишивки на рушниках.

5. Святкування Дня незалежності України 2017 року. Сукня-вишиванка українського бренду Vita Kin пані Порошенко була повністю витримана в патріотичній гамі українського прапора, кольорам якого “підігравав” навіть манікюр.

6. У День національного прапора в 2017 році Марина Порошенко запам’яталася нарядом, що складався з футболки бренду “Зерно” вартістю 685 грн, і чорних широких штанів. Футболка була прикрашена тисненим малюнком у відтінках українського прапора.

7. Великодню ніч 2018 року Марина Порошенко святкувала в костюмі в національному стилі, виконаному в традиціях Гуцульщини.

8. Марина Порошенко на джаз-фестивалі у Львові в лаконічному монохромному костюмі: білому жакеті та білій спідниці з чорною окантовкою. Костюм доповнювали чорні гостроносі туфлі з білим носком.

9. На Віденському Балу в 2018 році пані Порошенко з’явилася в елегантній вечірній сукні в пісочній гамі з майстерною вишивкою камінням по декольте.

10. У твідовому жакеті та спідниці пані Порошенко з’явилася на вінницькій сцені на День міста 8 вересня 2018 року.

11. У День Святого Миколая 19 січня 2020 року Марина Порошенко разом із чоловіком відвідала Національну оперу України. Колишня перша леді обрала довгу чорну спідницю і білу блузку, прикрашену на рукавах багатошаровими рюшами з білою вишивкою. Талія була акцентована червоним поясом з етно-мотивами.

12. Марина Порошенко на збори своєї партії “Європейська Солідарність” 31 травня 2019 року одягла костюм неоново-синього відтінку зі світлою блузою і доповнила образ синіми гостроносими туфлями.

13. На вечорі поезії Сергія Жадана 15 вересня 2020 року Марина Порошенко постала в total black образі: чорній блузі, вишитій на комірі темно-сірими перлами, і брюках на поясі в ковбойському стилі.