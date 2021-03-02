Вирок Сергію Стерненку знову актуалізував питання володіння зброєю. Це питання періодично виринає через гучні скандали, але так і не доходить до законодавчого вирішення.

За даними веб-сайту Верховної Ради України, починаючи з ІІІ сесії проекти Закону про зброю були на порядку денному кожної наступної сесії. Загалом за всі сесії Верховної Ради України, виходячи з даних на веб-ресурсі парламенту, тільки основних законопроектів було вісім. До кожного з основного законопроекту були і альтернативні.

Свого часу Генадій Москаль навіть пропонував внести зміни до Закону України «Про міліцію» щодо надання дозволу на визначені види зброї, однак його не включили і до порядку денного.

Законопроекти 0885 та 2105 «Про обіг зброї невійськового призначення» були прийняті у першому читанні, а потім або відкликані, або робота після першого читання припинялася.

Наразі у Верховній Раді України у порядку денному знову постало питання регулювання цивільної зброї та права громадян України мати право на її мати. Основний законопроект був ініційований народними депутатами фракції «Слуга народу», а альтернативний був поданий народним депутатом фракції «Голос» Андрієм Шараськіним.

Основний законопроект був майже відразу включений до порядку денного, зокрема через підтримку Міністерства внутрішніх справ України, а з ним відповідно до регламенту і альтернативний.

Для роботи над основним законопроектом у ВРУ була створена робоча група, але, за словами її учасників, згодом конструктив зник і залишилися лише вигідні для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова норми. Саме через ці норми і був поданий альтернативний законопроект.

Відповідно до висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України «більшість положень альтернативного законопроекту за своїм змістом є майже тотожними тим, що містяться у проекті № 4335, і відрізняються лише деякими принциповими аспектами».

Але варто детальніше розібрати ці аспекти.

У основному законопроекті пропонується визначати рішеннями КМУ «окремі категорії громадян», яким дозволятиметься носіння «травматичної» зброї. Нагадаю, що наразі до таких категорій громадян відносяться, наприклад, помічники народних депутатів та журналісти. Решта громадян мають право виключно на володіння довгоствольною мисливською зброєю. У альтернативному законопроекті ініціатором, якого є народний депутат Андрій Шараськін, дискримінаційні норми відсутні. Разом з тим «травматична» зброя прирівнюється до вогнепальної за вимогами до навчання, володіння нею та віковим обмеженням для її отримання.

Основний законопроект повністю позбавляє громадян реалізації права на збройний самозахист шляхом суворої заборони на носіння короткоствольної зброї, гарантуючи цілковиту безпеку злочинцям. Натомість альтернативний регулює право на носіння короткоствольної зброї для самозахисту, за умови дотримання чітко визначених вимог.

Також, альтернативним законопроектом 4335-1 запроваджується поняття зон вільних від зброї та визначаютьсякритерії і вимоги до їх облаштування. Основним таких зон не передбачається.

У двох законопроектах також відрізняється відношення до нагородної зброї. У основному законопроекті передбачаються зміни до Дисциплінарного статуту Збройних сил, які повертають практику нагородження зброєю будь-яких осіб. Це нівелює цінність військової нагороди і фактично узаконює корупцію із нагородною зброєю. У альтернативному законопроекті визначається, що Відомчою заохочувальною відзнакою «Вогнепальна зброя» можуть бути нагороджені за видатні заслуги лише особи, які проходять службу у відповідному відомстві.

Альтернативним законопроектом визначається, що утримувачем Державного Реєстру зброї має бути Мін’юст, а Міністерство внутрішніх справ та національна поліція України виконуватимуть функції операторів реєстру, що логічно з огляду на існуючу корупцію в Дозвільній службі. Однак основним законопроектом пропонується надати абсолютну монополію на Державний Реєстр зброї для Міністерства внутрішніх справ України.

Зараз обидва законопроекти постійно включають до порядків денних пленарних засідань, однак доки голосування у першому читанні не відбулося. Натомість 22 народних депутати утворили міжфракційне депутатське об’єднання «За зброю самозахисту», яким підтримують альтернативний законопроект № 4335-1 “Про цивільну зброю і боєприпаси” ініціатор якого є Андрій Шараськін. До МФО увійшли народні депутати «Слуги народу», «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Голосу», «За майбутнє» та позафракційні. «Ми організовуємо міжфракційне депутатське об’єднання, спрямоване на те, щоб відстоювати з активною громадськістю права громадян на зброю. У обороті у нас більше 1 мільйона 200 тисяч одиниць зброї, про який ми знаємо, але кількість якого з часу бойових дій на сході і російської агресії, напевно, набагато більше, а ніякого закону про зброю у нас так і немає», – наголошують народні депутати міжфракційного об’єднання.

Втім, їхні колеги знову воліють відкласти питання.

Автор – помічниця народного депутата Шараськіна