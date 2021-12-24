2021 рік був безумовно дуже цікавим з точки зору музики, вийшло безліч дуже крутих альбомів, ЕР та синглів. Нам було не просто вибрати для вас, шановні читачі 21 український реліз 2021 року, але ми старалися зробити широку і на будь який смак, від Alyona Alyona до 1914, хіп-хоп, електроніка, метал, шугейз, бедрум-поп

Сподіваємося ви знайдете у нашій підбірці щось для себе і будемо раді почути про те які релізи 2021 сподобалися вам!

А тепер в алфавітному порядку 21 український музичний реліз 2021 року.

Alyona Alyona – Галас

Третій студійний реліз Alyona Alyona – це 15 треків, з яких 11 – це колаборацій з артистами з усього світу (Канада, Мексика, Австралія, Ізраіль, Аргентина…). З українських виконавців на альбомі можна почути КRUТЬ, Monatik, KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова

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alyona alyona – Стержень (feat. KALUSH, OTOY, Білий Бо, Шершень, DYKTOR, Дядя Вова)

Arlekin – The Secret Garden

Сольний проект Ігора Сидоренко з гурту Stoned Jesus в якому він сповна виражає свою пристрасть до такого нішового жанру як неопрог загалом та гурт Marillion зокрема. Хоча тут знайшлося місце і для дуже The Cure’івського треку “It Wouldn’t Last”.

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Arlekin – It Wouldn’t Last (Official Video)

Вагоновожатые – Вогнепальне

Перший повністю україномовний альбом гурту. Вагоновожатые як завжди влучно бьють абсурдними текстами, змушують рухатися танцювальними бітами і влаштовують запальний рейв для інтелектуалів.

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вагоновожатые — Пандемінус 1 [Official Lyric Video] 2021

Доки є чим дихати – каріатиди

Дебютний альбом львівського інді-фольк/лоуфай проєкту доки є чим дихати, створеного 2019 року музичним журналістом Максимом Чухлібом. Записаний у домашніх умовах, альбом “Каріатиди” є символом дорослішання та сублімацією всього, через що довелося пройти автору.

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доки є чим дихати – через полум’я

Drimandr – Амнезія

Легкий, трохи меланхолійний ЕР про дорослішання та пошук свого місця в світі від резидента лейблу “Світанок” Олександра Золотніцького aka drimandr. Тут намішано багато всього, сам виконавець описує свій жанр як bedroom emo trap pop punk, а простіше кажучи – це інді-емо нової хвилі, в якому можна розчути не лише інфлуенси мідвест емо, а й любов до Lil Peep.

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drimandr – вічно feat. Sleepy Andy

Kalush – HOTIN

Якісний дебютний альбом від уже полюбившимся нам реперам з незрозумілим флоу та качовими бітами, які відповідальні за чергову хвилю любові до панамок.

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KALUSH feat. alyona alyona – Гори

Kiteflighter – Минулі Часи

Перший україномовний мініальбом від емо-рок гурту Kiteflighter. Душевні пісні про любов, ностальгію, подорожі, друзів і все що наповнює нас теплом.

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Курган & Агрегат – Зембонджу

Фірмовий гумор та суржик, але замість звичного сільського репу та дискотеки тепер на альбомі Курган & Агрегат можна почути фанк, джаз, діско та спільний рек з іншими адептами суржику – гуртом Latexfauna.

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Курган & Agregat – Параноя

Kurs Valüt – Kurs Valüt

Другий альбом “Kurs Valüt” є результатом тривалої роботи, яка узагальнює важкий етап життєвого досвіду, натхненного самотністю, суворістю та екстремальними психічними станами.

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Kurs Valüt – Rozklad Ruhu [ Otel` 03/07/21 ]

Milktuth – Easy

Дебютний міні альбом столичного жіночого bedroom pop або як вони самі себе називають “панелька бенд” квартету Milktuth. За референси брали Chastity Belt, Warpaint та Sleater-Kinney

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Milktuth – Easy (quarantine edit)

Mortal Vision – Mind Manipulation

Молодий дніпровський thrash metal гурт Mortal Vision потужно заявив про себе випустивши дебютний альбом одразу на знаковому в андеграунді лейблі Redefining Darkness. Шанувальникам старою Sepultura, Sodom, Power Trip.

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MORTAL VISION — Devastated Existence [Video]

Sexual Purity – Beautiful Scar of Society

Дніпровський coldwave/darkwave дует Sexual Purity створює дуже гарячу як для “холодної хвилі” музику. Сексуальність та темрява, любов та пристрать – це красивий шрам суспільства. До речі, крім альбому дніпряни також випустили ЕР

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Sexual Purity – Don’t touch (Official Video)

Ship Her Son – Essen

Німецькомовний пост-індастріал проект однієї людини, а саме Антона Шиферсона зі Львова. Темна електроніка та рецепт борщу німецькою (трек “Vier Liter Wasser”)! Зведення та мастеринг альбому робив Женя Касьян (Kurs Valüt).

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Ship Her Son — Vier Liter Wasser (Official Visualizer)

Стас Корольов – О_х

Сильний альбом в якому зачіпаються як особисті травми, так і соціально-політичні теми, Стас Корольов не соромлячись говорить на болісні теми, за ходом його думок цікаво спостерігати, є гумор, є біль, є сучасні українські реалії. Якщо ви виберете один альбом з цієї підбірки – вибирайте цей.

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Стас Корольов — RAGE

Straytones – Magic Green River Swimming & Stunning Tarzanka Experience

Психоделічний гаражний рок про літо в Києві, відпочинок, любов та чіл на березі Дніпра. Шанувальникам Ty Seegul, Tree O Sees, King Gizard and The Lizard Wizard та тим хто сумує за літом.

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Straytones Live in Kyiv (10.09.2021)

Super Pink Moon – Super

Сольний dream pop/shoegaze альбом вокалiста львівського гурту Somali Yacht Club. Хітові вокальные мелодії, міцний матеріал. Все таки є в пандемії плюси, коли гурт не турить – є час розібрати напрацювання і видати музику “для себе”

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Super Pink Moon – Tony Hawk 900

The KomaKoma – Альбом Київський

Секс, горілка, Євроденс! The KomaKoma дуже круто відчули українську натуру і дали переосмисленну суміш з естради 70-80х та дискотеки 90х у сучасних реаліях. Це варто один раз почути, щоб зрозуміти

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thekomakoma – Час рікою пливе (feat. DJ Ministr)

Твій Бог Сьогодні П’яний – Голос Пітона

Дуже нестандарний та андерграундний львівській хіп-хоп нової хвилі. Багато ненормативної лексики, речови на street life по-українськи. “Злобна сатира”, як кажуть про себе Твій Бог Сьогодні П’яний, під кайфові біти

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Tvorchi – ROAD

Краще за самих музикантів і не скажеш.м“Ми живемо у час досягаторства, успіх став головною умовою для щастя кожного. Здається, що “заживеш”, тільки коли досягнеш чогось великого. А життя проходить кожного дня. Ми хочемо, щоб наш альбом ROAD зупинив вас у моменті, став саундтреком ваших подорожей. В машині, літаку чи в метро увімкніть у навушниках від першого до останнього треку і просто enjoy the ROAD.”

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TVORCHI – Electrify (Art video)

Туча – Токсік

Туча – співачка родом з Хмельницького, наразі базується в Києві, “Токсік” – це її другий мініальбом присвячений проявам токсичної поведінки в суспільстві. Темна танцювальна музика для похмурих рейвів.

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ТУЧА – Ти винна

1914 – Where Fear And Weapons Meet

Історія і жахи Першої Світової Війни від львівського black/death metal гурту, альбом з дуже якісним продакшеном та цікавими оркестровими аранжуваннями. Не даремно потрапляє в топ найкращих метал релізів світу.

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1914 – …And a Cross Now Marks His Place ft. Nick Holmes (Official Lyric Video) | Napalm Records