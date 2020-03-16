«З усіма нашими науковими здобутками нам все ще є чому вчитися… Ми й гадки не маємо про життєвий цикл вірусів, крім того, що їм треба потрапити в живий організм і там розмножитися»

Минулого тижня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус. Країни всього світу переходять в режим карантину, примусово зачиняють ресторани та інші заклади масових зібрань і відмовляються від авіаперельотів.

Люди, які ще кілька років тому читали статті про те, що вік людини неухильно зростає через досягнення медицини, тепер в паніці запасаються антисептиками та туалетним папером, щоб перечекати пік розгулу вірусу вдома.

2 тижні карантину, які наразі оголошені в Україні, чудова нагода поближче познайомитися з тим, хто загрожує нашому життю. Букви підібрали для вас кілька документальних фільмів, що розповідають про віруси і боротьбу з ними.

Пандемія

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Стрімінговий сервіс Netflix через пандемію коронавірусу зупинив виробництво своїх художніх серіалів, але минулого тижня запустив документальний серіал, що розповідає про боротьбу з вірусною епідемією.

Його перші кадри розповідають про пошуки могил людей, які загинули у 20-ті роки минулого сторіччя від вірусу іспанки. Від історичних кадрів ви переноситесь в лікарню Штатів, де проводять тренінг для лікарів, як поводитись у випадку вірусної епідемії, а потім в лікарню маленького американського містечка, де працює лише одна лікарка, яка дуже боїться, що не зможе протистояти хворобі, якщо вона стане масовою. А далі ми потрапляємо на вечірку молодих людей, де дівчина-науковець розповідає про те, скільки грошей потрібно на пошук нової вакцини.

Зараз на стрімінговій платформі доступні лише дві серії, тому у вас є нагода в режимі реального часу стежити за пошуком відповідей на головне питання цих днів.

Наперегони з вірусом-убивцею

Маленька дівчинка повертається з мамою з подорожі додому літаком. Дівчинка застуджена і постійно кашляє. Але ні вона, ні її мама і гадки не мають, що від кожного кашлю по салону літака розлітається смертоносний вірус. Знайома картина? Але це не про коронавірус. Цю документалку National Geographicзняли після спалаху свинячого грипу.

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«Ця хвороба може вбивати не тисячі людей, а мільйони. І він небезпечніше за більшість відомих людству епідемій. Перетворення його в реальну загрозу – лише питання часу», – попереджають вчені у цьому фільмі.

Там же вони пояснюють, звідки беруть свої початки штами небезпечних тваринних вірусів грипу і чому імунітет людини не реагує на них як на звичайні, чому вони небезпечні і як внаслідок поєднання з людським грипом може виникнути високопатогенна сполука.

Крім того, ви дізнаєтесь, що таке реверсивна генетика, яка перетворює небезпечні віруси на безпечні.

Чому віруси убивають?

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«З усіма нашими науковими здобутками нам все ще є чому вчитися… Ми й гадки не маємо про життєвий цикл вірусів, крім того, що їм треба потрапити в живий організм і там розмножитися», «Ми взагалі не знаємо, чому віруси існують» – ось з цих малооптимістичних реплік починається документалка від ВВС знята 2010 року після спалаху «свинячого грипу».

На той час прогнози обіцяли смерть 120 мільйонів від вірусу, і лише влада Великобританії готувалась до втрат у 65 тисяч. Реальність виявилась не такою плачевною. Але тоді стало зрозуміло, як складно спрогнозувати вплив вірусу.

20 нанометрів у діаметрі – такий розмір риновірусу, що викликає нашу звичайну застуду, вони бувають круглі, а бувають дивної форми і їх можна розглядати як вітражі. Про віруси важко сказати вони живі чи не живі, але свій потенціал вони проявляють, лише потрапивши в клітину живого організму. Вони не розвиваються просто в живильному середовищі як бактерії. Вірус захоплює клітину і змушує створювати ще більше вірусних часточок. 100 тисяч копій себе протягом 6 годин. А потім він може змусити клітину розірватися і викинути назовні мільйони нових вірусів. Вражаюче, правда?



Смертоносні епідемії / Killer outbreaks (2011)

Нью-Йорк. Одночасно гине 17 тисяч птахів.

Восьмеро людей потрапляють у лікарню Квінса (штат Нью-Йорк) з дивними симптомами – висока температура і слабкість м’язів. Лікарні не можуть збагнути, що це і звідки зараза, поки жінка одного з потерпілих не згадує про баки з відстійною водою у себе в саду. Її чоловік – затятий садівник. І саме після роботи в саду йому і стало зле. У воді знаходять личинки комара. Під підозрою 280 мільйонів комарів, які щороку вбивають 2 мільйони людей.

Вочевидь, і зараз вони перенесли новий вірус, але що це? Щось нове потрапило до Нью-Йорка зі Східної Африки.

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«Хвороби оточують нас всюди. Віруси, бактерії-вбивці ховаються всюди: в землі, по якій ми ходимо, в повітрі, яким ми дихаємо, у воді, яку ми п’ємо. Вони можуть жити непомітно, всередині рослин, тварин, комах. І навіть в нашій їжі. Незважаючи на те, що центри контролю за інфекціями не дрімають і відстежують появу нових патогенних бактерій, ніхто не може передбачити звідки з’явиться наступна загроза нашому існуванню… І перші ніж почати нас рятувати, спершу треба зрозуміти від чого», – це пролог до документального серіалу від Discovery Science. Тут історії від чуми і жовтої гарячки і до новітніх викликів.

Анатомія пандемії

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Протягом віків епідемії вирішували долі народів і імперій сильніше ніж війни.

90% індійців Америки померли не від мушкетів європейців, а від мікробів, які привезли з собою мешканці Старого Світу.

«Іспанка» почалася в Європі під час першої світової війни. За 18 місяців іспанський грип заразив третину населення планети і вбив від 50 до 100 мільйонів людей. А в 2019 він так само загадково зник, як і з’явився. Лише 2015 вчені зламали код цього грипу і він виявився родичем H1N1.

Зараз у вчених зовсім мало часу для боротьби з новими вірусами. Завдяки авіаперельотам віруси ширяться дуже швидко.

Доктор Ричард Вензель приїздить у 2009 з США до Мексики, щоб розгадати загадку нового вірусу, що вбиває людей.

«Зустрічайте ворога. Ми не повинні відставати від віруса. Це як гонка озброєнь. Він може переміститися куди завгодно лише за добу», – кажуть вчені з фільму про пандемії від Discovery.

В ньому розповідають, чому вірус на сьогодні головний хижак для людини, як борються з вірусними пандеміями у світі і яка ахілесова п’ята є у всіх вірусів.