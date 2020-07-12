Кабачок – без нього важко уявити літню кухню. Хоча потрапив він до Європи з Америки в XVI столітті, а використовувати в їжу його стали італійці 2 століття по тому. Вони ж вивели його сорт цукіні (жовтий і зелений, а не білий за кольором, і дрібніший в розмірі).
А до цього він був просто ботанічним прикрасою.
Цукіні є багатим джерелом калію, клітковини, фосфору і кальцію. В значній мірі задовольняє потребу організму у вітамінах, особливо у вітаміні С і вітамінах групи В. А ще він на рідкість малокалорійний в сирому вигляді – 16 калорій на 100 грам овоча.
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Салат з тунцем і цукіні
Кращий обід і вечеря влітку – салат. І приготувати його з цукіні і тунцем дуже просто, за 10 хвилин.
Складові
Цукіні -2 шт.
огірок – 2 шт.
тунець (консервований) -150 г
1 цибулина
2 зубчики часнику
¼ склянки сметани
оливкова олія – 3 ст. л.
гірчиця – 1 ч. л.
Натріть цукіні на тертці або слайсері (щоб вийшли тонкі смужки), огірок наріжте соломкою. Дрібно наріжте цибулю і часник. Змішайте зі сметаною, гірчицею і оливковою олією. Заправте овочі соусом і додайте зверху шматочки тунця.
Картопляна запіканка з грибами і цукіні
Складові
Картопля 700 г
Цукіні – 1
Гриби -200 г
Оливкова олія – 1 ст. л.
Цибуля – 1 шт.
Часник 3 зубчики
Кеш’ю – 1 стакан
Молоко – 1 стакан
Сир (твердий) – 200 г
На сковороді в оливковій олії обсмажте нарізані гриби і цибулю. Цукіні і картоплю наріжте на тонкі скибочки. У блендері змішайте горіхи, молоко і часник до консистенції соусу.
У форму для випічки викладіть шар картоплі, додайте соус, зверху викладіть цукіні. Додайте суміш цибулі. Викладіть шар за шаром інші овочі.
Посипте зверху сиром і запікайте в духовці протягом 40 хвилин. Подавайте запіканку гарячою.
Італійський пиріг “Скарпачча”
Складові:
Цукіні – 400 гр.
Яйця курячі – 3 шт.
Молоко – 100 мл.
Цибуля – 1 шт.
Твердий сир – 60 гр.
Часник – 1 зубчик
Борошно пшеничне – 6 ст.л.
Оливкова олія – 1 ст.л.
Сіль, перець – за смаком.
Молоко змішайте з 100 мл. води, додайте яйця і перемішайте. У цю суміш, поступово помішуючи, додайте борошно і замісіть тісто.
Дрібно наріжте цибулю і часник. Цукіні помийте і наріжте тонкими круглими скибочками.
Змішайте цукіні з тістом і додайте туди подрібнені цибулю і часник.
Натріть сир і теж додати його в тісто. Посоліть і поперчіть.
Форму змастіть оливковою олією і вилийте туди тісто. Випікати пиріг при температурі до 220 градусів протягом 25-30 хвилин.
Готовий пиріг змастити оливковою олією і подавати на стіл.
Спагеті із цукіні з песто і томатами чері
Ні, тут немає ніяких макаронів з будь-якого борошна, тому всім хто рахує калорії рецепт дуже підійде, тому що найскладніше в ньому – це натерти цукіні в формі спагетті.
Складові:
2 цукіні
200 г томатів черрі
Рослинна олія для смаження
Для песто:
Невеликий пучок базиліка
Жменя волоських горіхів
2 ст. л. оливкового масла
1-2 зубчики часнику
Сіль, мелений перець
Цукіні вимийте і висушіть. Обріжте кінці і натріть в формі спагетті. Як? Є спеціальний прилад Spiralizer, найпростіше використовувати його. Також можна використовувати ніж для чищення картоплі там, де є довгі зубчики. А можна нарізати кабачок тонкими слайсами і потім порізати ще на спагеттінкі.
За допомогою блендера приготуйте песто. Помістіть всі інгредієнти в мірну склянку і подрібніть до однорідного стану.
Розігрійте пательню, налийте трохи олії. Викладіть цукіні. Обсмажуйте 2-3 хвилини на середньому вогні. Заправте соусом песто.
Черрі наріжте половинками, додайте до цукіні і перемішайте. Прикрасьте листочками базиліку і подавайте.
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Пиріг з цукіні, куркою і сиром
Складові
Для тіста:
100 г холодного вершкового масла
200 гр борошна
¼ ч.л. солі
1 ложка води
1 яйце (жовток)
Для начинки
1 кабачок
1 цибулина
3 зубчики часнику
300 гр курячого філе
300 гр сиру
1 куряче яйце
Пучок петрушки і кропу
Сіль, перець за смаком
У глибоку миску висипте борошно (1 ложку залиште для начинки), додайте в неї сіль, натріть туди охолоджене масло. Перемішайте масло з борошном. Додайте жовток, перемішуйте поки тісто перетворитися на еластичну щільну кулю. Можете додати ложку холодної води при вимішуванні.
Покладіть тісто в холодильник на годину.
Тим часом відваріть курку в солоній воді з лавровим листом і запашним перцем. Охолодіть її. Наріжте скибочками.
Цукіні поріжте кубиками, подрібніть цибулю і часник. Киньте їх на розігріту сковороду з оливковою олією. Додайте курку. Тушкуйте так 10 хвилин.
Розмішайте в мисці сир і яйце, туди ж додайте білок, що залишився, і ложку борошна. Додайте дрібно нарізані кріп і петрушку. Також туди додайте цукіні з куркою і перемішайте.
Тепер дістаньте з холодильника тісто. Розподіліть руками кульку тіста по формі і загорніть з нього ще бортики висотою 2-3 сантиметри.
Вилийте начинку на тісто. І поставте в розігріту духовку (180 градусів), на 30-40 хвилин.