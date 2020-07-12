Зараз кабачок можна купувати в супермаркетах цілий рік, але особливо приємно притягти його з грядки і посмажити на грилі. Цукіні в клярі і фаршировані, французький рататуй і ікра заморська кабачкова давно прижилися в наших збірниках рецептів. Особливо затяті господині варять з них варення і готують брауні. А Букви зібрали п'ять нетривіальних, але простих рецептів з цим овочем.

Кабачок – без нього важко уявити літню кухню. Хоча потрапив він до Європи з Америки в XVI столітті, а використовувати в їжу його стали італійці 2 століття по тому. Вони ж вивели його сорт цукіні (жовтий і зелений, а не білий за кольором, і дрібніший в розмірі).

А до цього він був просто ботанічним прикрасою.

Цукіні є багатим джерелом калію, клітковини, фосфору і кальцію. В значній мірі задовольняє потребу організму у вітамінах, особливо у вітаміні С і вітамінах групи В. А ще він на рідкість малокалорійний в сирому вигляді – 16 калорій на 100 грам овоча.

Салат з тунцем і цукіні

Кращий обід і вечеря влітку – салат. І приготувати його з цукіні і тунцем дуже просто, за 10 хвилин.

Складові

Цукіні -2 шт.

огірок – 2 шт.

тунець (консервований) -150 г

1 цибулина

2 зубчики часнику

¼ склянки сметани

оливкова олія – 3 ст. л.

гірчиця – 1 ч. л.

Натріть цукіні на тертці або слайсері (щоб вийшли тонкі смужки), огірок наріжте соломкою. Дрібно наріжте цибулю і часник. Змішайте зі сметаною, гірчицею і оливковою олією. Заправте овочі соусом і додайте зверху шматочки тунця.

Картопляна запіканка з грибами і цукіні

Складові

Картопля 700 г

Цукіні – 1

Гриби -200 г

Оливкова олія – ​​1 ст. л.

Цибуля – 1 шт.

Часник 3 зубчики

Кеш’ю – 1 стакан

Молоко – 1 стакан

Сир (твердий) – 200 г

На сковороді в оливковій олії обсмажте нарізані гриби і цибулю. Цукіні і картоплю наріжте на тонкі скибочки. У блендері змішайте горіхи, молоко і часник до консистенції соусу.

У форму для випічки викладіть шар картоплі, додайте соус, зверху викладіть цукіні. Додайте суміш цибулі. Викладіть шар за шаром інші овочі.

Посипте зверху сиром і запікайте в духовці протягом 40 хвилин. Подавайте запіканку гарячою.

Італійський пиріг “Скарпачча”

Складові:

Цукіні – 400 гр.

Яйця курячі – 3 шт.

Молоко – 100 мл.

Цибуля – 1 шт.

Твердий сир – 60 гр.

Часник – 1 зубчик

Борошно пшеничне – 6 ст.л.

Оливкова олія – ​​1 ст.л.

Сіль, перець – за смаком.

Молоко змішайте з 100 мл. води, додайте яйця і перемішайте. У цю суміш, поступово помішуючи, додайте борошно і замісіть тісто.

Дрібно наріжте цибулю і часник. Цукіні помийте і наріжте тонкими круглими скибочками.

Змішайте цукіні з тістом і додайте туди подрібнені цибулю і часник.

Натріть сир і теж додати його в тісто. Посоліть і поперчіть.

Форму змастіть оливковою олією і вилийте туди тісто. Випікати пиріг при температурі до 220 градусів протягом 25-30 хвилин.

Готовий пиріг змастити оливковою олією і подавати на стіл.

Спагеті із цукіні з песто і томатами чері

Ні, тут немає ніяких макаронів з будь-якого борошна, тому всім хто рахує калорії рецепт дуже підійде, тому що найскладніше в ньому – це натерти цукіні в формі спагетті.

Складові:

2 цукіні

200 г томатів черрі

Рослинна олія для смаження

Для песто:

Невеликий пучок базиліка

Жменя волоських горіхів

2 ст. л. оливкового масла

1-2 зубчики часнику

Сіль, мелений перець

Цукіні вимийте і висушіть. Обріжте кінці і натріть в формі спагетті. Як? Є спеціальний прилад Spiralizer, найпростіше використовувати його. Також можна використовувати ніж для чищення картоплі там, де є довгі зубчики. А можна нарізати кабачок тонкими слайсами і потім порізати ще на спагеттінкі.

За допомогою блендера приготуйте песто. Помістіть всі інгредієнти в мірну склянку і подрібніть до однорідного стану.

Розігрійте пательню, налийте трохи олії. Викладіть цукіні. Обсмажуйте 2-3 хвилини на середньому вогні. Заправте соусом песто.

Черрі наріжте половинками, додайте до цукіні і перемішайте. Прикрасьте листочками базиліку і подавайте.

Пиріг з цукіні, куркою і сиром

Складові

Для тіста:

100 г холодного вершкового масла

200 гр борошна

¼ ч.л. солі

1 ложка води

1 яйце (жовток)

Для начинки

1 кабачок

1 цибулина

3 зубчики часнику

300 гр курячого філе

300 гр сиру

1 куряче яйце

Пучок петрушки і кропу

Сіль, перець за смаком

У глибоку миску висипте борошно (1 ложку залиште для начинки), додайте в неї сіль, натріть туди охолоджене масло. Перемішайте масло з борошном. Додайте жовток, перемішуйте поки тісто перетворитися на еластичну щільну кулю. Можете додати ложку холодної води при вимішуванні.

Покладіть тісто в холодильник на годину.

Тим часом відваріть курку в солоній воді з лавровим листом і запашним перцем. Охолодіть її. Наріжте скибочками.

Цукіні поріжте кубиками, подрібніть цибулю і часник. Киньте їх на розігріту сковороду з оливковою олією. Додайте курку. Тушкуйте так 10 хвилин.

Розмішайте в мисці сир і яйце, туди ж додайте білок, що залишився, і ложку борошна. Додайте дрібно нарізані кріп і петрушку. Також туди додайте цукіні з куркою і перемішайте.

Тепер дістаньте з холодильника тісто. Розподіліть руками кульку тіста по формі і загорніть з нього ще бортики висотою 2-3 сантиметри.

Вилийте начинку на тісто. І поставте в розігріту духовку (180 градусів), на 30-40 хвилин.