В таку спеку як зараз їсти не дуже хочеться, а якщо і перекусити, то чимсь легким і прохолодним. І для цього холодні супи – ідеальний варіант. Звісно ж, всі одразу згадують про окрошку. Але якщо ви не любителі квасу та сосисок, то Букви зібрали ще кілька цікавих рецептів.

Холодний борщ

Цей варіант борщику поширений в Україні, Білорусі та Литві.

Інгрідієнти:

3 молодих буряки з гичкою;

4 середні картоплини;

2 яйця;

2 свіжих огірка;

200 г відвареного м’яса (можна без);

700 мл холодної кип’яченої води;

сіль за смаком;

1 столова ложку цукру;

1 столова ложка олії;

1 столова ложка яблучного або винного оцту 9%;

1 чайна ложка хріну;

Перець за смаком.

Бурячки та картоплю миємо та відварюємо до м’якості, не очищуючи. Охорлоджуємо.

Яйця відварюємо вкруту. Огірки миємо, якщо шкірка жорстка – очищуємо.

Ріжемо соломкою буряки, картоплю та огірки (не змішуємо їх поки). Відварене м’ясо також ріжемо брусочками. Яйця розрізаємо на половинки.

Бурякову гичку ретельно промиваємо у холодній воді.

Нарізаний соломкою буряк кладемо до миски, заливаємо прохолодною кип’яченою водою та залишаємо на 20 хвилин, щоб буряк дав сік і колір. Перекладаємо буряк в миску, щоб не пом’явся. В воду додаємо сіль, перець, інші спеції за смаком.

Викладаємо до глибоких тарілок картоплю, буряк, огірки, м’ясо. Заливаємо бурячковим відваром. Додаємо зелень та листя буряка. І яйце.

Іспанський гаспачо

Хоч в Іспанію українцям поки зась, але її кухню можна відтворити вдома. Тим більше, що в іспанців теж є кілька варіантів холодних супів. Наприклад, гаспачо.

Інгредієнти:

Помідор – 2 кг

Огірок – 1 шт

Перець болгарський – 2 шт

Цибуля – 1 шт

Часник – 2 зубки.

Оливкова олія – 100 мл

Оцет (винний) – 2 ст. л.

Хліб (черствий) – 2 скибки.

Овочі з вечора миємо, огірки очищуємо від шкірки, та все подрібнюємо до стану пюре в блендері. Залишаємо на ніч в холодильнику. Зранку суміш пропускаємо через сито, щоб відділити шкірки від пюре.

Далі замочуємо черствий хліб у воді, відтискаємо зайву воду ізнову все перемішуємо в блендері. Додаємо сіль, оцет і спеції, розмішуємо і знову ставимо в холодильник. Коли подаватимете вже на стіл, додайте оливкове масло.

Якщо хочете подати гаспачо як напій, додайте кип’яченої холодної води.

Ні – тоді подавайте як суп з овочами-гриль та грінками.

Болгарський таратор

Цей супчик популярний в Болгарії, Македонії та Албанії, а в Греції він готується як всім відомий соус цадзикі.

Інгредієнти:

2 середніх огірка;

400 мл кефіру або рідкого несолодкого йогурту;

2 ст.л. оливкової олії;

Пучок кропу;

1-2 зубки часнику;

Сіль за смаком (приблизно пів чайної ложки);

Мелений чорний перець (за бажанням);

Грецькі горіхи.

Помиємо огірки і зелень.

Горіхи чистимо і подрібнюємо в блендері. Кілька горіхових ядерець залишаємо для прикраси. Огірки чистимо та тремо на велику тертушку. Часник чавимо в часничниці або тремо на дрібну терку. Кріп дрібно нарізаємо.

Даємо постояти хвилин 10, щоб огірочки пустили сік.

Заливаємо суміш кефіром, додаємо рослинне масло, перемішуємо. Якщо потрібно, розбавляємо суп водою до потрібної консистенції.

Французький вішісуаз

Ще один варіант холодного літнього супу – тепер від французів. Хтось каже, що його вигадав Людовік XVпісля полювання, хтось віддає авторство повару Луі Діа, який, працюючи в ресторані Нью-Йорку, вирішив згадати босоноге дитинство і приготувати суп, який робили в його рідному Віші.

Інгредієнти:

250 г цибулі-порею;

150 г картоплі;

невеликий корінь селери;

150 г молока;

30 г оливкової олії;

100 г вершків або йогурту (10%).

Овочі вимийте, почистіть і дрібно наріжте. На олії підсмажте цибулю. Тушкуйте під кришкою кілька хвилин (цибуля має стати напівпрозорою). Додайте подрібнену селеру і дрібно нарізану кубиками картоплю. Готуйте ще 20 хвилин.

Дайте прохолонути. Додайте молоко. Перемішайте блендером до консистенції пюре. Знову поставте на вогонь на кілька хвилин. Влийте вершки чи йогурт, добре перемішайте. Поперчіть, посоліть. Додайте трохи меленого мускатного горіху.

Підігрійте, але до кипіння не доводьте. Зніміть з вогню, залишити під кришкою охолонути.

Суп з авокадо

Інгредієнти:

Курячий бульйон – 400 мл

Авокадо – 3 шт

Молоко – 250 мл

Сметана або грецький йогурт (10%) – 100 мл

Сіль – за смаком

Цибуля і часник – 1 (необов’язково)

Зелень (цибуля, часник, укроп, можна стебло селери)

Сік лимонний – за смаком

Варимо звечора курячий бульйон. Авокадо розрізаємо навпіл, виймаємо кісточку, чистимо і ріжемо. Одне авокадо можна відкласти для прикраси, нарізати його або кубиками або слайсами, побризкати лимонним соком, щоб не потемніло.

До авокадо додаємо бульйон і, можна ще цибулю і часник (для гостроти). Блендером подрібнити до консистенції пюре.

Додаємо молоко і сметану.

І ще раз змішуємо блендером до однорідного стану.

Розливаємо в тарілки, додаємо в кожну подрібнену зелень та авокадо, що лишили для прикрашання. Можна ще додати жменьку подрібнених горіхів.

Подаємо одразу до столу, щоб суп не потемнів. Смачного!