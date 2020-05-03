Сирники - один з найсмачніших і улюблених сніданків. Букви зібрали кращі рецепти - з борошном і без, з яблуками, бананом і гарбузом. А ще - обов'язково спробуйте приготувати львівський сирник з лимонним курдом. Це смакота!

Незважаючи на те, що класичні сирники досить прості в приготуванні і не вимагають великого докладу, секрет успіху страви залежить від сиру. Він повинен бути свіжим і добре спресованим, не мокрим.

Не кладіть в сирники багато цукру, щоб не підгоріли.

Урізноманітнити смак і аромат звичайних сирників допоможуть горіхи, сухофрукти, фрукти, цитрусова цедра, кориця і ванілін.

В ідеалі тісто має бути густим і не липнути до рук. Якщо воно вийшло рідкуватим, додайте борошна або манки, але небагато, інакше це вже будуть млинці з сиром. Щоб сформувати сирник беріть 1 ложку тіста, формуйте кульку, а потім приплюсніть з боків. Перед смаженням обваляйте в борошні або манці, щоб не пригорали.

Класичні сирники

Інгредієнти: сир (700 г), 2 яйця, 80 г цукру, ванілін (1 пакетик на 10 г), борошно (15 г), манна крупа (65 г)

Сир перетріть виделкою або в блендері. Окремо змішайте яйце з цукром. Додайте суміш до сиру, і добре перемішайте. Додайте екстракт ванілі і манну крупу. Перемішайте масу в блендері.

Насипте на робочу поверхню трохи борошна, занурте в нього руки і сформуйте сирники. Обсмажте на розігрітій сковороді з двох боків.

Дайте їм трохи охолонути і подавайте до столу.

Ванільні сирники на манці

Інгредієнти: сир (700 г), манна крупа (50 г), цукор (40 г), цукор ванільний (30 г), 1 яйце.

З’єднайте манну крупу і цукор, перемішайте. Додайте в суміш яйце, сир і ретельно перемішайте в блендері. Поставте масу на годину в холодильник.

Дістаньте з холодильника і сформуйте сирники. Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть сирники на деко і випікайте по 3 хвилини з кожного боку.

Сирники з бананом





Інгредієнти: сир (400 г), борошно рисове або пшеничне (3 ст.л), цукор коричневий (1 ст.л.), яйце (1 шт), банан (1 шт), рослинне масло для смаження.

Сир ретельно перемішайте з яйцем. Додайте цукор і ще раз перемішайте. Потім додайте 2 ст.л. борошна, перемішайте. Очистіть банан і наріжте кружальцями.

Обсипте руки борошном. Приблизно з 1 столової ложки сирної маси сформуйте диск, покладіть 1 шматочок банана і загорніть його всередину.

Обсмажте сирники з двох боків на сковороді, змащеній невеликою кількістю рослинного масла.

Сирники з яблуками





Інгредієнти: сир (500 г), 2 яйця, 2 невеликих яблука, 2-3 столові ложки цукру; 4 столових ложки борошна.

Ретельно розітріть сир з яйцями. Очистіть яблука і натріть на великій тертці. Додайте їх разом з цукром до сиру і добре перемішайте. Всипте борошно і розмішайте ще раз. Сформуйте сирники і обсмажте до золотистої скоринки.

Сирники з гарбузом

Інгредієнти: сир (400 г), гарбуз (150 г), 1 чайна ложка кориці, 1 яйце, манна крупа (1 ст.л.), цукор (2 ст.л.), борошно (2 ст.л.), дрібка солі.

Шматки сирого гарбуза киньте в киплячу воду і проваріть 5-7 хвилин. Охолодіть гарбуз і збийте в блендері з корицею. З’єднайте сир, яйце, манку, сіль, цукор і гарбуз, перемішайте блендером і залиште на 20 хвилин. Додайте в тісто борошно і ретельно перемішайте. Сформуйте сирники і посмажте на сковороді.

Львівський сирник з лимонним курдом

Якщо ви дуже сумуєте за Львовом, то побалуйте себе вранці львівським сирником з чашкою кави. Але приготувати доведеться з вечора.

Інгредієнти для тіста: сир (500 г), 4 яйця, цукор (150 г), масло вершкове (100 г), цедра 1 лимона, манна крупа (1 ст. л.).

Сир пропустіть через м’ясорубку або перетріть через сито. Сир не повинен бути мокрий. Якщо сир мокрий, його треба підвісити в марлі на пару годин для стікання, або покласти в марлі в друшляк і притиснути зверху тягарем (наприклад пачкою гречки).

Жовтки збийте з цукром до однорідної глянцевої маси. Додайте манку, масло кімнатної температури, цедру лимона. Додайте сир і перемішайте міксером на низькій швидкості.

Потім збийте білки до піків. І акуратно додайте в сирну масу.

Форму для випікання змастіть маслом і присипте борошном. Викладіть масу в форму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 40-60 хв.

Лимонний курд: 45 г вершкового масла, розтопити, трохи охолодити, додати 1 яйце, лимонну цедру (1 ч.ложка), лимонний сік (2 столові ложки), цукор (110 г).

Добре вимішайте, помістіть на парову баню, варіть постійно помішуючи віночком до загусання.

Трохи охолоджений курд вилийте на сирник і помістіть його в холодильник на ніч.

А вранці можете насолоджуватися смакотою.