#Букви розповідають історію пісні, її вплив на всю музичну індустрію, а також трохи про сам альбом.

31 місце у списку найкращих пісень усіх часів, рекордна кількість замовлень та програвань на радіо, перша “довга” пісня, що завоювала усі топові музичні чарти. А ще вплив на рок-музику, який важко собі уявити. Все це про цю композицію.

А сам альбом – 50 років тримається у другому десятку найуспішніших альбомів всіх часів (13 місце, продано 37 мільйонів копій)!

До слова, у ХХІ сторіччі немає жодного альбому, який був би вищим за “Led Zeppelin IV”. Тільки Adele з її “21” (продано 31 млн копій) посіла 20 позицію у списку.

Трохи про гурт

Led Zeppelin – британський хард-рок-гурт, який існував всього 12 років – з 1968 до 1980 рр. у Бірмінгемі.

Засновником гурту є гітарист Джиммі Пейдж. Саме він почав збирати колектив, запросивши до нього бас-гітариста Джона Пола Джонса, вокаліста Роберта Планта та ударника Джона Бонема.

Історія назви гурту доволі цікава – Джиммі Пейдж за 2 роки до заснування гурту перебував як сесійний гітарист під час запису “Bolero” Джеффа Бека. Ударником був Кіт Мун з не менш відомого тепер британського гурту The Who.

Під час роботи над записом Пейдж з Муном сіли покурити, та перший розповів Кіту про свої плани щодо створення власного гурту.

На це Кіт Мун пожартував: “Твій проєкт полетить, як “свинцевий дирижабль” (англ. Lead Zeppelin).

Пізніше зі слова “Lead” прибрали літеру “а” аби не виникало плутанини з вимовою. Відтак простий жарт перетворився на назву одного з найвпливовіших гуртів усіх часів.

Всього гурт випустив 10 альбомів, з яких вісім – студійні, один – концертний та ще один було випущено після того, як гурт розпався у 1980 році зі смертю ударника Джона Бонема.

Історія створення пісні “Stairway to Heaven”

Автором тексту та музики до пісні є гітарист Джиммі Пейдж та вокаліст Роберт Плант.

Музику до треку робив переважно Пейдж, який взяв гітарні уривки, які він записував на касетний магнітофон у різні часи. Наприкінці він вирішив додати гітарне соло.

“Я просто вирішив взяти записи своїх же уривків, а наприкінці додати соло. Я завчасно його не писав та навіть не уявляв, до чого це призведе. Я просто почав грати та був впевнений, що все вийде. Це була чиста імпровізація. Складність композиції у тому, що вона розпочинається з акустичної гітари, а продовжується електричною. Поки я мучився з музикою, Роберт (вокаліст Робер Плант – ред.) стояв біля стінки та писав. Пізніше він різко підходить до мікрофона та починає співати. Там було вже приблизно 80% фінального тексту”, – згадав Пейдж.

Автор тексту Роберт Плант сенс композиції пояснив як “цинічну ремарку про жінку, яка добивається всього, що хоче, не віддаючи натомість уваги та турботи”.

“Залежно від того, який сьогодні день, я по-різному тлумачу цю пісню. Хоча саме я писав текст. Але точно можу сказати, що джерелом натхнення була книга “Магія у кельтській Британії” Льюїса Спенса”, – пояснив Плант.

Про що пісня: текст і його аналіз

Пісня розповідає про дівчину, яка живе, користуючись власним багатством, та вважає, що зможе потрапити в рай за допомогою грошей. Вона уособлює деяких багатих людей, які до самої смерті чваняться за власні кошти.

Такі люди жадібні та гадки не мають про добро та зло, честь і зраду, дружбу та любов. Вони існують виключно коштом тимчасових багатств, після смерті будуть для них абсолютно нікчемними – адже їх на той світ не забрати.

Особливу увагу треба приділити релігії. Гурт запитує про її докази – адже релігія ґрунтується на вірі людини, а не на реальних доказах, що вводить людей в оману.

Дудар – релігійний образ, що символізує воскресіння. Тобто кожного, хто жив за праведними законами, чекає воскресіння.

Дві дороги – це вибір людини, яка може жити праведно та потрапити до раю. Або жити жахливо та опинитися в пеклі. Але дорога життя досить довга, щоб змінити напрямок. Тобто можна навіть останньої миті накоїти дурниць і опинитися в пеклі.

Фінальним акордом стає дівчина, яка сяє білим світом. Тобто вона змогла змінити свій життєвий шлях та потрапити до раю. Вона знайшла свою істину.

Текст пісні

There’s a lady who’s sure

All that glitters is gold,

And she’s buying a stairway to heaven.

When she gets there she knows, if the stores are all closed –

With a word she can get what she came for

Ooh, ooh, and she’s buying a stairway to heaven.

There’s a sign on the wall

But she wants to be sure

’Cause you know sometimes words have two meanings.

In a tree by the brook,

There’s a songbird who sings,

Sometimes all of our thoughts are misgiven.

Ooh, it makes me wonder, ooh, it makes me wonder.

There’s a feeling I get

When I look to the west,

And my spirit is crying for leaving.

In my thoughts I have seen

Rings of smoke through the trees,

And the voices of those who standing looking.

Ooh, it makes me wonder,

Ooh, it really makes me wonder.

And it’s whispered that soon

If we all call the tune

Then the piper will lead us to reason.

And a new day will dawn

For those who stand long

And the forests will echo with laughter.

If there’s a bustle in your hedgerow,

Don’t be alarmed now,

Yes, there are two paths you can go by,

But in the long run

There’s still time to change the road you’re on.

And it makes me wonder.

Your head is humming and it won’t go,

In case you don’t know,

The piper’s calling you to join him,

Dear lady, can you hear the wind blow,

And did you know

Your stairway lies on the whispering wind.

And as we wind on down the road

Our shadows, taller than our soul.

There walks a lady we all know

Who shines white light and wants to show

How ev’rything still turns to gold.

And if you listen very hard

The tune will come to you at last.

When all are one and one is all

To be a rock and not to roll.

And she’s buying a stairway to heaven.

Переклад

Сходини до неба

Ясна пані, яка

Все що є відклада

І купує сходини до неба,

Знає добре – коли

Ми прийдемо туди,

Лиш за слово здобудем що треба.

Тож будує сходини до неба.

На стіні знак висить,

Та вона не спішить,

Часом слово тлумачать не вірно.

У дерева гілках,

Там пташина співа,

Часом наші думки є сумнівні.

О, і я запитую себе,

О, і я запитую себе.

Дивне це відчуття,

Зір на захід стріля,

І мій дух заклика до мадрівки.

Бачив маривом снів,

Дим стояв між лісів,

Тихий чув відгомін голосів їх.

О, і я запитую себе,

О, і я запитую себе.

І хтось прошепотів,

Як підхопимо спів,

Нас дудар поведе до причини.

Новий день засія

Тим що сміло стоять,

Ці ліси дадуть відповідь сміхом.

Якщо хтось метушиться біля тину,

Ти не тривожся, це лише

Весняне прибирання королеви травня.

Так, є до вибору дороги різні дві,

Проте, урешті решт

Шлях за бажанням зможеш ти змінити.

О, і я запитую себе.

Невпинний гул у голові,

Якщо не знав ти,

Дудар так кличе всіх до себе,

О пані, чуєш вітер сильно дме,

Чи знала ти,

Що сходи твої виснуть серед вітру.

І коли ми спускатимемося шляхом,

І вище наших душ здіймуться наші тіні.

Прийде та пані, що всі знаємо її,

Вона світитиметься білим світлом,

Покаже всім як бруд на золото змінити.

І якщо ти прислухаєшся пильно,

До тебе також долетить цей спів.

Де всі одним є і одне є всім,

Щоб бути скелею, фундаментом міцним.

Тож будуйте сходини до неба.

Вплив пісні та альбому

Пісня посіла 31 місце у списку найкращих пісень усіх часів за версією журналу “Rolling Stone”, досі тримає рекорд за кількістю замовлень та програвань на радіо.

Альбом вже 50 років тримається у другому десятку найуспішніших альбомів всіх часів. Він опинився на 13 місці з 37 млн проданих копій.

На першому місці – “вічний” рекорд Майкла Джексона – “Thriller” з 66 млн копій. До слова, друге місце посіла платівка Pink Floyd “The Dark Side of the Moon” з 50 млн копій.

“Stairway to Heaven” – це перша пісня тривалістю понад стандартні для радіо 3-4 хвилини, що завоювала усі найвпливовіші світові музичні чарти.

За чотири роки після неї була шестихвилинна “Богемська рапсодія” від Queen, але першопрохідцями були саме Led Zeppelin з восьмихвилинною “Stairway to Heaven”.

“Цеппеліни” довели, що не завжди тривалість пісні обумовлює її успіх. На деяких концертах цей трек могли грати у різних інтерпретаціях, тож загальна тривалість могла доходити до 15 хвилин.

“Stairway to Heaven” – це пісня, що змінила музику. Від традиційного рок-н-ролльного звучання, жанр став важчим та більш креативним. Після цього кожна пісня перетворюється на витвір мистецтва.

Два роки по тому вийшов “The Dark Side of the Moon” від Pink Floyd – абсолютно експериментальний та концептуальний альбом, який остаточно сформував жанр важкого року.