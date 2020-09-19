Так, так, так, гарбуз вже дозрів і його можна знайти на прилавках магазинів і базарів будь-якого кольору і форми. А що незвичного з нього приготувати, розкажуть Букви

Їсти гарбуз дуже корисно для вашого травлення, тому що в ньому багато вітамінів, клітковини і він допомагає знизити вагу.

Справа в тому, що гарбуз містить унікальний вітамін Т, який прискорює обмін речовин і допомагає організму краще засвоювати корисні речовини з їжі.

Теплий салат з гарбузом, грушею і волоськими горіхами

Складові

Гарбуз – 200 г

Груша – 1 шт.

Рукола – 100 г

Горіхи (волоські) – 50 г

Мед – 1 ст. л.

Оцет (бальзамічний) – 2 ст. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Кориця,

Сіль

Перець (чорний, мелений)

Розігрійте духовку до 220 ° C. Гарбуз почистіть від шкірки і наріжте шматочками. Змішайте сіль, перець і корицю. Посипте сумішшю гарбуз, загорніть у фольгу і запікайте до м’якості, приблизно 10-15 хвилин.

Руколу вимийте і висушіть. Грушу вимийте, очистіть і наріжте продовгуватими скибочками. Подрібніть горіхи.

Приготуйте заправку для салату: змішайте мед, бальзамік, оливкову олію.

Викладіть на тарілку руколу, зверху – шматочки гарбуза, груші. Полийте заправкою і посипте подрібненими горіхами.

Суп з гарбуза, помідорів і кукурудзи з сальсою



Складові

50 г вершкового масла

6 нарізаних цибулин шалот

750 г очищеного гарбуза без насіння

250 г кукурудзи

600 мл гарячого овочевого бульйону

Сік 1 лайма

Для сальси:

1 шматочок вершкового масла

1 столова ложка соняшникової олії

4 ст.л. ядер кукурудзи

2 помідори, очищені, очищені від насіння і нарізані кубиками

2 ст. л. листя коріандру

Цедра 1 лайма

4 столові ложки подрібненого твердого сиру



Нагрійте масло на сковороді. Додайте цибулю-шалот і готуйте під кришкою 10 хвилин.

Додайте гарбуз, кукурудзу і бульйон. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і обережно варіть під кришкою, 30-35 хвилин.

Нагрійте вершкове масло і соняшникову олію разом. Коли зашипить, додайте кукурудзу на 7-8 хвилин. Остудіть і змішайте з іншими інгредієнтами сальси.

Збийте суп у блендері до однорідної маси. Приправте і розігрійте, додавши сік лайма. Перелийте в теплі миски і додайте в кожну по ложці сальси.

Запечена курка з гарбузом



Складові

1 курка або 1 кг курячих грудок

3 столові ложки оливкової олії

3/4 чайної ложки солі

1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю

1 невеликий мускатний гарбуз, очищений і нарізаний на середнього розміру кубики

1 чайна ложка сушеного шавлії

3 столові ложки води

Курку вимийте і розділіть на частини. Духовку розігрійте до 450 °. Змастіть куряче м’ясо 1 столовою ложкою олії, 1/2 чайної ложки солі і 1/8 чайної ложки перцю. Викладіть курячі четвертинки шкірою вгору на велике деко. Перемішайте кубики мускатною гарбуза з рештою 2 столовими ложками олії, 1/4 чайної ложки солі, 1/8 чайної ложки перцю і шавлією. Додайте кубики гарбуза на деко.

Готуйте, час від часу помішуючи гарбуз, приблизно 20 хвилин, поки курячі грудки не стануть готовими. Дістаньте деко з духовки і вийміть грудки зі сковороди. Нахиліть деко і злийте з нього більшу частину жиру. Поверніть форму в духовку. Продовжуйте готувати, поки курячі ніжки і гарбуз не будуть готові, приблизно ще 10 хвилин. Витягніть курку і гарбуз з дека.

Полийте курку розігрітим на сковороді злитим жиром і подавайте до столу.

Смажений гарбуз з чорницею і сочевицею



Складові

1 цілий гарбуз

2 столові ложки масла авокадо (можна оливкову олію)

½ чайної ложки кмину

1 ч.л. копченої паприки

сіль і перець

2 столові ложки кленового сиропу

100 г горіха пекан (можна замінити іншим)

1 гранат

100 г чорниці

1 банка вареної зеленої сочевиці

2 столові ложки оливкової олії

Розігрійте духовку до 200 ° C. Наріжте гарбуз на великі шматочки. Натріть його маслом авокадо, кмином, посипте зверху дрібкою солі і перцю. Запікайте в духовці 40 хвилин до золотистого кольору.

Поки це готується, покладіть в сковороду кленовий сироп і горіхи пекан. Підсмажте горіхи протягом 3 хвилин, добре помішуючи, поки вони не стануть золотистими. Залиште холонути.

Очистіть гранат і розділіть його на зерна.

Злийте воду з сочевиці.

Коли гарбуз пропечеться, киньте чорницю, сочевицю, дрібку солі і оливкове масло в деко для запікання і добре перемішайте. Поставте деко назад в духовку на 5 хвилин, щоб запікати ще трохи, потім вийміть і подавайте з гранатами і горіхами пекан.

Різотто з гарбуза з шавлією і соусом песто

Складові для різотто

1 гарбуз, очищений від шкірки, і нарізаний кубиками розміром 1,5 см (близько 600 г)

1½ столової ложки оливкової олії

1 цибуля-порей, дрібно нарізана

350 г рису

100 мл хересу (солодкого білого вина)

1¼ літра бульйону

Соус песто

Розігрійте духовку до 200 ° C. Киньте гарбуз в ½ столової ложки масла, потім викладіть його на деку. Смажте 30 хвилин до м’якості і золотистого кольору.

Тим часом нагрійте 1 столову ложку масла в сковороді середнього розміру на середньому або сильному вогні. Додайте цибулю і готуйте 6 хвилин, поки вона не стане м’якою і золотистою. Додайте рис і перемішайте, щоб він покрився маслом. Додайте херес і дайте йому пузиритися, помішуючи, поки він майже не випарується. Додайте бульйон, перемішайте, зменшіть вогонь і накрийте кришкою, залишивши рис на повільному вогні ще на 20 хвилин.

Покладіть ¼ обсмаженого гарбуза в кухонний комбайн і збивайте до однорідної маси. Зніміть різотто з вогню і обережно додайте гарбузове пюре. Обережно додайте решту смаженого гарбуза і приправте спеціями. Розділіть на чотири сервіровочні тарілки і покладіть в кожну по ложці песто.

Гарбузовий чізкейк

Складові:

Гарбуз – 400 гр

Печиво пісочне – 120 гр

Яйця – 2 шт

Цукор – 120 гр

Сир – 350 грам

Масло вершкове – 120 гр

Імбир сухий – 0,3 ч.л.

Крохмаль – 2 ст. ложки

Горіхи – 1 стакан

Кориця мелена – 1 чайна ложка

Цукор ванільний – 10 гр

Гарбуз почистити на нарізати на середні шматки. Кинути в гарячу воду та варити 20 хвилин. Готовий гарбуз витягти, охолодити та перебити блендером на пюре.

Печиво, волоські горіхи і масло подрібнити блендером до однорідної маси. Викласти тісто в форму, формуючи тонкий корж з бортами і поставити в холодильник на півгодини.

В чаші кухонного комбайна збити гарбузове пюре, цукор, сир і яйця до однорідної маси. Додати ванільний цукор, корицю, імбир, крохмаль. Ще раз перемішати.

Викладасти начинку в форму прямо на основу з печива. Випікати чізкейк в духовці 50 хвилин, температура 200 градусів. Дати охолонути кілька годин і подавати до столу.

В матеріалі використані рецепти з сайтів sainsburys.co.uk та foodandwine.com