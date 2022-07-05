Вихід великих міжнародних компаній з російського ринку став своєрідним маркером того, що Росія стала токсичною для цивілізованого світу після повномасштабного нападу на Україну в лютому 2022 року.

З 2014 року компанії продовжували працювати з російським ринком, іноді навіть в обхід санкцій, які зачіпали сфери їх діяльності. Натомість у 2022 році до юридичної додалась суспільно-політична площина – до безпрецедентних санкцій долучився суспільний осуд тих, хто податками хотів профінансувати війну проти України. Наприклад, у Єльському університеті команда експертів відслідковує компанії, які залишились працювати у РФ. Проте, навіть в такій, безумовно сприятливій для нас ситуації, не обійшлось без скандалу.

Першого липня 2022 року на сайті Бюро економічної безпеки з’явилась публікація про те, що після початку повномасштабної війни низка підприємств з бенефіціарами з Росії чи Білорусі не лише брали участь у закупівлях користуючись із державних коштів, а й ставали їх виконавцями, реалізовуючи товари чи послуги. Сума таких закупівель склала близько 65 млн мільйонів гривень.

Іншими словами, під час повномасштабної війни Росії проти України, до якої на боці агресора долучилась і Білорусь під управлінням диктатора Олександра Лукашенка, компанії з корінням у країнах-агресорах отримували доходи від державного бюджету України. Якщо вдуматись в суть сказаного, заява очільника Бюро Вадима Мельника про те, що БЕБ ініціюватиме розгляд повної заборони допуску компаній з РФ та РБ до державних закупівель – звучить як знущання на сьомому місяці повномасштабної війни.

У БЕБ згадали лише кількість проаналізованих державних закупівель – 400 тисяч, не уточнюючи період їх здійснення. Хоча саме у відповіді на запитання щодо часу здійснення закупівель може ховатись відповідь на запитання про те, яким чином подібне взагалі могло статись.

Постановою № 169 від 28 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України дозволив здійснювати державні закупівлі в умовах воєнного стану напряму, без застосування процедур, передбачених законами “Про публічні закупівлі” та “Про оборонні закупівлі”, зокрема – без обов’язкової публікації повідомлення про їх проведення на порталі Prozorro, лише з наступним оприлюдненням вже укладеного договору.

Ці зміни були частково скасовані лише наприкінці червня постановою Кабінету Міністрів України № 723 від 24 червня 2022 року. Зміни передбачали здійснення закупівель без передбачених законом процедур лише за наявності певних умов, але перелік цих умов залишається доволі широким. А найголовніше – оприлюднення документів про подібні закупівлі має бути здійснене не пізніше 70-денного періоду після(!) завершення воєнного стану, чого поки що не передбачається.

У проміжку між цими датами відбулась ще одна цікава подія. 13 квітня 2022 року Міністерство юстиції України, яке є держателем ЄДР, зупинило оновлення відкритих даних в цьому реєстрі (а також інших, держателем яких є Мін’юст) на час дії воєнного стану. Окремим пунктом Мін’юст зобов’язав адміністраторів реєстрів видалити всі відкриті дані, розпорядником яких є міністерство, зокрема й дані про власників та бенефіціарів юридичних осіб. Логіку цього рішення, прийнятого через майже два місяці після початку повномасштабного вторгнення РФ, Мін’юст не пояснив ніяк.

Через 6 днів, 19 квітня, Кабмін своєю постановою частково відновив доступ до наявної в реєстрах інформації, запровадивши порядок доступу до них в умовах воєнного стану. Ця постанова набрала чинності 28 квітня.

Іншими словами, протягом певного періоду можливість перевірити належність певної юридичної особи громадянам або компаніям з РФ та РБ була заблокованою. Без додаткової інформації неможливо встановити, чи припадало на цей період здійснення державних закупівель в компаній з російським та білоруським походженням, виявлених перевіркою Бюро економічної безпеки, тому відповідь на питання, чиї саме дії призвели до надходження коштів з бюджету України до компаній з російським та білоруським корінням – залишається відкритою.

Проте, масштаб проблеми є більшим, ніж 65 мільйонів гривень. За даними порталу доступу до відкритих даних держреєстрів Opendatabot, станом на 15 березня 2022 року у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб було зареєстровано 17 488 компаній, власниками чи контролерами яких є громадяни Росії чи Білорусі.

Якщо поглянути на перелік цих компаній, то можна побачити, наприклад, Крюківський вагоноремонтний завод, важливість якого важко переоцінити в умовах, коли вантажні перевезення в Україні майже повністю залежать від можливостей “Укрзалізниці”, через заблоковані Росією морські шляхи. Також можна побачити фармацевтичну компанію “Вента. ЛТД”, виторг якої за 2020 рік більш ніж вчетверо перевищує виторг того ж Крюківського вагоноремонтного заводу, що свідчить про доволі значну частку на ринку в умовах, коли потреба в медикаментах є стабільно високою. Частка російської компанії “Катрен” у структурі власності ТОВ “Вента. ЛТД” становить 24%.

Ситуація, коли підприємства з власниками в Росії та Білорусі займали вагому роль в українській економіці, не нова і як і багато інших потенційних проблем, які стали реальними з початком повномасштабного вторгнення РФ. І вони потребують негайного вирішення в умовах, коли російська пропаганда активно просуває тезу про те, що міжнародні санкції шкодять перш за все партнерам України, а українська влада платить коштами українців та донорів резидентам РФ.