Полуничний лимонад
Сезон полуниці в розпалі. До того ж тепличну вже замінила гостя з домашніх грядок. І приготувати лимонад з полуницею – чудова ідея.
Складові:
Вода – 2 л
Лимони – 5 шт.
Мед – 3 ложки столові
Полуниця -250 г
Вичавіть сік з лимонів. Має вийти десь 200 мл. Наріжте полуницю.
У великому глечику змішайте кип’ячену воду, лимонний сік і мед. Потім додайте нарізану полуницю. Дайте настоятися. Якщо смак вам здасться занадто концентрованим, додайте лід.
Лимонад з персиками і малиною
Складові:
Персики – 3 шт.
Малина – 150 г
Лимони – 7 шт.
Холодна вода -2 літра
Мед – 3 ст. л.
Вичавіть сік з лимонів. Наріжте часточками персики.
Змішайте чашку води з малиною, персиками і медом в каструлі і поставте на середній вогонь. Проваріть фрукти близько п’яти хвилин, постійно їх помішуючи. Потім остудіть малинно-персикову суміш і потім перелийте в блендер. Збийте до однорідної текстури.
Процідіть суміш через дрібне сито. Перелийте суміш в глечик, додайте сік лимонів і 2 літри води.
Подавайте лимонад охолодженим.
Суничний морс
Складові:
Суниця – 1кг
Цукор – за смаком
Лимон – 1
Вода кип’ячена – 700 мл.
Суницю перебрати, обірвати з ягід листочки. Підготовлену суницю протерти через сито, щоб вийшло пюре з мінімумом кісточок.
В суничне пюре видавити сік лимона.
Додати за смаком цукор і перемішати.
Вичавки від ягід залити окропом, процідити і перелити в суничне пюре.
Морс краще не кип’ятити, а дати відстоятися і розлити по склянках.
Морс з ревенем і гвоздикою
Складові:
Ревінь – 200г
Вода – 1 л
Цукор – 2 ст.л.
Гвоздика – 2 бутона
Цедра 1-го апельсина.
Черешки ревеню потрібно вимити, очистити від грубих волокон і нарізати дрібними шматочками. Потім залити гарячою водою, додати цукор і варити разом з приправами до розм’якшення. Процідити і остудити.
Класичний лимонад
Складові:
Лимон -1 кг
Вода -1,5 літра
Цукор – 90 г або мед – 3 ложки
М’ята -15 г
Лимони вимийте, висушіть і розріжте їх навпіл. Вичавіть сік за допомогою соковижималки для цитрусових. Сік вилийте в глечик і додайте цукор. Додайте кип’ячену холодну воду. Візьміть м’яту, відірвіть листя від гілочок, промийте і потім просушіть їх паперовим рушником. Додайте їх в глечик і дайте настоятися години дві.
Подавайте з льодом.
Lavazza mojito
Суміш кави з лаймом і м’ятою може прикрасити ваш ранок замість звичайної кави.
Складові:
Кава-120 мл
Вода – 320 мл
Лайм- 2 шт.
Мята- 1/3 пучка
Цукор 8 ч. Л.
Лід – 200 г
Лайми вимийте і наріжте невеликими шматочками. І засипте їх цукром. Додайте листочки м’яти. Розімніть суміш. Зваріть еспресо.
Розкладіть суміш в 4 склянки для коктейлю, дістаньте лід з морозилки і заповніть склянки. Потім додайте в кожен 80 мл газованої води. Тепер налийте 30 мл охолодженої кави в кожну склянку.
Морс з базиліка з лимоном
Складові:
Базилік – 1 пучок
Цукор – за смаком
Лимон – 3.
Вода – 2 літри
Вимиті гілочки базиліка кладемо в дволітрову каструлю, додаємо 6 ложок цукру (можна замінити медом або стевією), шматочки лимона, все добре розтираємо блендером. Заливаємо 2 літрами окропу і залишаємо під кришкою при кімнатній температурі до охолодження. Проціджуємо і подаємо до столу.