У таку спеку їсти особливо не хочеться, а ось пити багато води - так. Букви пропонують кілька рецептів лимонадів і морсів, щоб ваша боротьба зі спекою стала смачнішою.

Полуничний лимонад

Сезон полуниці в розпалі. До того ж тепличну вже замінила гостя з домашніх грядок. І приготувати лимонад з полуницею – чудова ідея.

Складові:

Вода – 2 л

Лимони – 5 шт.

Мед – 3 ложки столові

Полуниця -250 г

Вичавіть сік з лимонів. Має вийти десь 200 мл. Наріжте полуницю.

У великому глечику змішайте кип’ячену воду, лимонний сік і мед. Потім додайте нарізану полуницю. Дайте настоятися. Якщо смак вам здасться занадто концентрованим, додайте лід.

Лимонад з персиками і малиною

Складові:

Персики – 3 шт.

Малина – 150 г

Лимони – 7 шт.

Холодна вода -2 літра

Мед – 3 ст. л.

Вичавіть сік з лимонів. Наріжте часточками персики.

Змішайте чашку води з малиною, персиками і медом в каструлі і поставте на середній вогонь. Проваріть фрукти близько п’яти хвилин, постійно їх помішуючи. Потім остудіть малинно-персикову суміш і потім перелийте в блендер. Збийте до однорідної текстури.

Процідіть суміш через дрібне сито. Перелийте суміш в глечик, додайте сік лимонів і 2 літри води.

Подавайте лимонад охолодженим.

Суничний морс

Складові:

Суниця – 1кг

Цукор – за смаком

Лимон – 1

Вода кип’ячена – 700 мл.

Суницю перебрати, обірвати з ягід листочки. Підготовлену суницю протерти через сито, щоб вийшло пюре з мінімумом кісточок.

В суничне пюре видавити сік лимона.

Додати за смаком цукор і перемішати.

Вичавки від ягід залити окропом, процідити і перелити в суничне пюре.

Морс краще не кип’ятити, а дати відстоятися і розлити по склянках.

Морс з ревенем і гвоздикою





Складові:

Ревінь – 200г

Вода – 1 л

Цукор – 2 ст.л.

Гвоздика – 2 бутона

Цедра 1-го апельсина.

Черешки ревеню потрібно вимити, очистити від грубих волокон і нарізати дрібними шматочками. Потім залити гарячою водою, додати цукор і варити разом з приправами до розм’якшення. Процідити і остудити.

Класичний лимонад

Складові:

Лимон -1 кг

Вода -1,5 літра

Цукор – 90 г або мед – 3 ложки

М’ята -15 г

Лимони вимийте, висушіть і розріжте їх навпіл. Вичавіть сік за допомогою соковижималки для цитрусових. Сік вилийте в глечик і додайте цукор. Додайте кип’ячену холодну воду. Візьміть м’яту, відірвіть листя від гілочок, промийте і потім просушіть їх паперовим рушником. Додайте їх в глечик і дайте настоятися години дві.

Подавайте з льодом.

Lavazza mojito

Суміш кави з лаймом і м’ятою може прикрасити ваш ранок замість звичайної кави.

Складові:

Кава-120 мл

Вода – 320 мл

Лайм- 2 шт.

Мята- 1/3 пучка

Цукор 8 ч. Л.

Лід – 200 г

Лайми вимийте і наріжте невеликими шматочками. І засипте їх цукром. Додайте листочки м’яти. Розімніть суміш. Зваріть еспресо.

Розкладіть суміш в 4 склянки для коктейлю, дістаньте лід з морозилки і заповніть склянки. Потім додайте в кожен 80 мл газованої води. Тепер налийте 30 мл охолодженої кави в кожну склянку.

Морс з базиліка з лимоном





Складові:

Базилік – 1 пучок

Цукор – за смаком

Лимон – 3.

Вода – 2 літри

Вимиті гілочки базиліка кладемо в дволітрову каструлю, додаємо 6 ложок цукру (можна замінити медом або стевією), шматочки лимона, все добре розтираємо блендером. Заливаємо 2 літрами окропу і залишаємо під кришкою при кімнатній температурі до охолодження. Проціджуємо і подаємо до столу.