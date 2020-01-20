З'їж свій сніданок сам, обід розділи з другом, а вечерю віддай ворогові. Ця стара приказка могла б зараз стати інструкцією по здоровому харчуванню. І хоча не всі вчені згодні, що сніданок - найважливіша частина харчування, ми впевнені, що саме він задає ваш настрій на день. Тому нехай він буде смачним, корисним і красивим. Букви пропонують 7 варіантів сніданків, які ви можете готувати весь тиждень.

Омлет з авокадо і беконом

Смачний омлет на сніданок – завжди чудова ідея. Особливо якщо проявити трохи фантазії і доповнити його тертим твердим сиром, шматочками підсмаженого бекону, томатами і авокадо.

Вам знадобляться: 2 яйця, 50 мл молока, 1 невелика авокадо, кілька скибочок бекону, 1 томат і 2 чайних ложки масла.

Яйця збиваємо з молоком, і виливаємо на сковороду, змащену маслом. Додаємо скибочки помідора і тертий сир. Готовий омлет викладаємо на тарілку і додаємо скибочки авокадо.

Тости з капрезе

Підсмажені тости – один з найпростіших варіантів сніданку. Але він стане куди смачніше, якщо тост доповнити варіацією на тему салату капрезе.

Вам знадобляться: 4 скибочки хліба, 2 стиглих авокадо, 200 г помідорів чері, 115 г сиру моцарелла, пучок свіжого базиліка, пару ложок лимонного соку, бальзамічний соус, перець і сіль.

Авокадо розріжте, видаліть кісточку і дістаньте м’якоть. Подрібніть її до стану пюре, додайте сіль, перець і лимонний зі за смаком. Підсмажте хліб. Наріжте моцарелу, томати і базилік. Викладіть авокадо на тост, додайте моцарелу, помідори і листя базиліка. Збризніть бальзамічним соусом.

Яйца бенедикт з копченим лососем

Яйця на сніданок – класичний варіант. Але ось як приготувати – варіацій є безліч. На цей варіант витратите десь півгодини.

Вам знадобляться: 4 яйця і 2 яєчних жовтки для соусу, чайна ложка винного оцту, лимон, 4 шматки білого хліба, оливкова олія, 50 гр копченого лосося.

Жовтки перекладіть в невелику миску, посоліть і поперчіть, добре збийте в комбайні 1 хвилину. Потім в невеликій каструльці доведіть до кипіння лимонний сік і оцет. Увімкніть комбайн і тонкою цівкою, акуратно, влийте сік з оцтом. У цій же каструльці розтопіть вершкове масло, злегка нагрійте. Коли масло почне пінитися, знову включите комбайн, дуже тоненькою цівкою вливайте масло (чим повільніше, тим краще). Тепер зберіть лопаткою соус зі стінок і ще раз збийте на максимальній швидкості.

Зваріть яйця Бенедикт. Для цього потрібно довести воду в каструлі до кипіння. Потім додати чайну ложку оцту і акуратно вилліть у киплячу воду яйця – так, щоб вони не торкалися одне одного. Час приготування – близько 4 хвилин в киплячій воді.

Лосось наріжте тонкими слайсами.

Візьміть білий хліб, змастіть вершковим маслом, покладіть лосось і яйце. Полийте соусом.

Чіа пудинг зі смородиною

Чіа – суперфуд останніх років, без якого не обходяться дієти і нормалізація роботи кишечника. Насіння чіа багате на клітковину і жирні кислоти Омега-3, білок, розчинні волокна.

А пудинг з чіа особливо гарний на сніданок. Але приготувати його потрібно з вечора.

Для 2 порцій вам знадобиться: 2 столові ложки насіння чіа, 200 мл молока, 200 грам чорної смородини, 50 гр гарбузового насіння і 3 ложки цукру.

Молоко потрібно змішати з насінням чіа і поставити в холодильник. Через пару годин ретельно перемішати до однорідності віночком. Залишити в холодильнику до ранку.

Для ягідного шару проварити близько 15хв. ягоди з цукром, помішуючи. Схолодити. Або ж взяти смородинове варення.

Вранці викласти в стакан шарами. Зверху прикрасити гарбузовим насінням.

Сирники

Теплі сирники на сніданок – смак дитинства. А значить привід встати раніше і приготувати їх для сім’ї. Тим більше, що впораєтеся ви за півгодини.

Вам знадобиться: 200 гр сиру, 1 яйце, 2 ст.л. цукру, 2 ст. л. борошна, 1 ст.л. вершкового масла, дрібка ванілі, рослинне масло для смаження.

Розітріть сир (він повинен бути сухим), додайте яйце, цукор, ваніль і борошно. Вимішайте до однорідної маси. Зліпіть невеликі кульки, пріплюсніть їх і викладивайе на розігріту сковорідку. Обсмажте з двох боків до золотистої скоринки.

Подавайте зі сматаною, медом і фруктами.

Вівсянка з вишнею та кокосом

Який же сніданок без вівсянки. Відмовтеся від неї і за вами прийде собака Баскервілів.

На приготування цього смачного сніданку у вас піде лише десять хвилин, але готуйте увечері.

Вам знадобляться: півчашки вівсяних пластівців, півчашки йогурту, підчашки молока. Вишня без кісточок -¼ чашки, ложка меду і 2 ложки кокосової стружки.

Змішайте молоко з йогуртом, а вівсянку з кокосовою стружкою. Тепер залийте отриманою рідиною пластівці і додайте мед. Також додайте разморожену вишню. Поставте кашу в холодильник. Вранці у вас буде готовий сніданок.

Млинці зі шпинатом

Цей варіант сніданку можете залишити на вихідні.

Вам знадобляться: 270 г борошна, 100 г шпинату, 250 г молока, 2 яйця, 5 г соди, 5 г солі, 12 г цукру.

Вимийте шпинат холодною проточною водою і обдайте окропом. Нарубаєте великими шматками. Змішайте шпинат, молоко, сіль і цукор і збийте все в блендері. Туди ж додайте курячі яйця. Далі в отриману суміш додайте просіяне борошно і соду. Соду попередньо погасіть соком лайма чи лимона.

Розігріваємо сковороду з товстим дном. Рослинна олія наливаємо в невелику мисочку. Пензликом або половинкою картоплини (можна цибулини) змащуємо сковорідку тонким шаром масла. Наливаємо 2-3 столових ложки тіста, готуємо по 2-3 хвилини з кожного боку.

Кожен млинець змащуємо маслом.

Подавайте з медом, сметаною або гуакамоле. Всередину можна покласти нарізаний лосось або м’який сир.