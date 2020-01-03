Пока украинцы третий день спорят о том, искал ли Владимир Зеленский единство народа или наоборот его разрушал, все равно или «неоднаково мені» в России выступление президента Украины вызвало неожиданно много позитивных эмоций. Настолько, что даже пропагандист Кац вынужден был отлынуть от миски оливье и настрочить отрезвительную колонку в КП, что Путин-лучше.

«Сравните поздравление Путина и Зеленского. Наше поздравление звучало будто бы на похороны, поздравление Зеленского как на Новый Год!», – пишет в твиттере житель Москвы.

«Посмотрите речь президента Украины Владимира Зеленского, сравните с двумя десятками таких речей при Путине и ответьте на вопрос – Вы хотите как в Украине!? Я вот – хочу» – пишет юзер Pavlik Citizen.

Молодец! – пишет про Зеленского еще один житель России.

«Выдающаяся речь Зеленского. Встанет в истории рядом с Дж. Ф. Кеннеди», – уверяет читателей своей ленты в ФБ продюссер «Дождя», ведущий Миша Козырев.

А когда оппозиционер Илья Яшин отмечает, что это «рекламный ролик какой-то», Козырев шутит, что у российского оппозиционера профдеформация.

Впрочем, в этой ветке больше всего внимания заслуживает комментарий психолога Юлии Морозовой:

«Сегодня всей семье посмотрели. И украинский язык не помешал понять суть. Круто, конечно. Мои однокурсники с психфака МГУ работают в его команде. И это чувствуется».

Теперь, безусловно, интересно услышать ответ пресс-секретаря президента Юлии Мендель не о роли журнальных обложек в мировой политике и судьях человечества, а московских психологов в команде президента Украины, но это уже тема для другой статьи.

Возвращаясь же к теме поздравлений, обитатели соцсетей не стеснялись сравнивать статистику лайков у русского и украинского президентов.

А обозреватель Эхо Москвы Антон Орехъ даже посвятил отдельную колонку поздравительным спичам. Безоговорочно, отдав первенство украинскому президенту.

«Я посмотрел сейчас снова выступление Путина и первый раз посмотрел выступление Зеленского. И попытался смотреть их именно с точки зрения эмоций. Сравнивать эти два выступления просто невозможно! С нашего экрана говорил человек, который как раз 31 декабря отметил ровно 20 лет у власти. Человек не молодой, человек, который мало того, что из прошлого, но уходящий с каждым годом в это прошлое всё глубже и даже перед наступающим годом это прошлое вспоминавший. К тому же Путин – лидер страны, которая считает себя супервеликой и на меньшее не согласна. Поэтому обращение должно быть торжественным, без шуточек и иронии: серьезный лидер серьезной страны», – пишет Орехъ.

По его словам, русские к этому привыкли и давно ничего нового не ждут. И на этом фоне « выступление Зеленского смотрится просто невероятно».

«Будет время – посмотрите обязательно! Понятно, что Зеленский просто моложе Путина, он ему в сыновья годится. Понятно, что Зеленский обращается к стране первый раз, а не стопятидесятый», – отмечает обозреватель.

«Другое дело, что его обращение – это обращение президента к народу. Президент – отдельно, народ – отдельно. И весь образ Путина построен на этом. Он царь, он благодетель, он почти Господь бог. А образ Зеленского другой. Я – такой же парень, как вы, просто судьба забросила меня в президенты. Даже художественно это решено так, что в кадре не только президент Украины, с экрана страну поздравляют десятки артистов, спортсменов и прочих известных в стране людей. Из всех городов, на всех языках», – восхищается русский журналист.

И уж совсем вишенкой на торт звучит последний абзац его статьи.

«И между прочим, Зеленский формулирует то, что так и не удалось сформулировать Путину за 20 лет – национальную идею. Которая для Украины состоит в единстве. …Конечно, задача просто объединиться не похожа на задачу сверхдержавы, вроде нас. Но у нас-то какая задача при этом стоит. «Кто я? Кто мы?», — спрашивает Зеленский. А мы с вами знаем ответы на эти вопросы? И разве мы можем сказать о себе, что мы едины?».

Видимо, после этого русской интеллигенции решили ответить из другого угла ринга, и напомнить, кто здесь главный.

Кац, чье имя лучше не упоминать в приличном обществе, из-за его обслуживания интересов создателей проекта Новороссия, набросился на оппонентов за то, что они как то невнимательно слушали своего президента на итоговой пресс-конференции и возмутился, что про ВВП в тостах не говорят.

«Алё! Вам не хватило недавней пресс-конференции? Вам правда 31 декабря в полночь нужен отчет о работе президента за год? За столом нужен тост, который и прозвучал. И как-то странно сравнивать тост с остатками предвыборных закромов штаба Зеленского. Потому что его выступление хоть и пахнуло свежестью на фоне его предшественников, но с Новым годом, с праздником, не имело ничего общего», – написал Кац.

Следующая порция его размышлений касалась уже статуса русского языка.

«Житель Франковска, который защищает свой родной язык. Уроженец Гурзуфа, который сохраняет свой родной язык?» – перекидывает Зеленский объединяющие «мостики» между представителями одной нации. Только не очень понятно, от кого во Франковске защищают украинский язык. И что в Гурзуфе мешает сохранять крымско-татарский, если он – один из трех государственных языков в Крыму. В конце концов, почему бы в таком случае сразу после Нового года «Слуге народа» дружно не проголосовать за отмену дискриминационного языкового закона, а также наложить табу на варварское закрытие русских школ?», – написал Кац.

А еще парочка пропагандистов пожурили уже на следующий день Зеленского за то, что он ничего не сделал с маршами памяти Бандеры.

Так что при всей интенции русских получить примирение с Украиной, и вернуть себе мать городов русских, а также порадоваться новому веянию политики, для Кремля это мало значимо. Ему нужно выжать из новой украинской власти все необходимое, а потом уже думать, предлагать ли русскому избирателю своего Зеленского или пойти по другому сценарию.