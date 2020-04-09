А ви знаєте, що у нашої сусідки коронавірус? А вона точно не виходить з дому? А ви ж як глава ОСББ простежте, щоб вона сиділа в квартирі? Найприкріше в цих фразах було те, що вони стосувалися людини, у якої не було коронавірусу, а вона просто здав тест. Звідки ж її персональні дані дізналися пильні сусіди.

В Україні вже давно стало звичним дістати за пару зелених доступ або копію тієї чи іншої бази даних. Але інформація про здоров’я людей до сих пір все ж залишалася конфіденційною. Про коронавірус у депутатів і чиновників журналісти дізнавалися або від них самих, або від їхніх друзів. Але з часом, вочевидь, і це поставили на потік.

У середу ввечері фейсбук здригнувся обуренням з приводу того, що видання «Вести» опублікувало список київських будинків, де живуть люди, інфіковані коронавірусом. «Ви ще на них жовті зірочки як німці повісьте», – обурювалися колеги-журналісти, натякаючи на те як фашисти помічали євреїв.

Але «Вести» були не першими, хто дізнався про те, де є коронавірус.

Сусіди героїні статті Букв примудрилися дізнатися про те, що вона здала тест ще до того, як ПЛР реакція була оброблена і вона отримала результат, що коронавірусу у неї немає.

Десь 12-14 березня, напередодні запровадження карантину, Ольга відчула себе погано, з’явилася висока температура.

Жінка звернулася в швидку, але ті не приїхали, а порадили дзвонити сімейного лікаря. Сімейного лікаря у Ольги не було, тому вона ще пару днів терпіла температуру, а потім поїхала в приватну клініку.

Жінці довелося побувати у 4 лікарів, але точний діагноз їй поставити не змогли. Після 4-й поїздки до лікаря їй таки зробили КТ і виявили пневмонію.

«Оскільки пневпонія була на початковій стадії, а я вже пила антибіотики, то мені порадили її лікувати вдома. Так само мені до цього зробили тести на всі види грипу і, коли вони дали негативний результат, взяли забір на ПЛР», – розповідає Ольга.

«Через кілька днів мені стало різко гірше, з’явилася сильна слабкість, мене мучила невисока, але постійна температура, і лікар приватної клініки порадила мені викликати швидку, щоб вони зняли інтоксикацію і мені стало легше. Швидка приїхала, поставила крапельницю і поїхала», – згадує жінка.

Лікарі порадили Ользі також їздити в ліс і там прокачувати легкі. Але варто було жінці вийти на поріг, як до неї дуже обережно звернулася консьєрж, куди вона йде, якщо у неї коронавірус.

Ольга здивувалася, подумала, що консьєрж, напевно, на зміні бачила швидку і запанікувала. Але історія виявилася “веселішою”.

Виявляється, хтось із родичів мешканців за цей час перевірив базу даних і дізнався, що Ольга здавала тест. І відповідно попередив консьєржа, щоб наглядала, як себе веде «інфікована».

«Потім глава нашого ОСББ також отримав лист від чиновниці з району, що у вас в такий-то квартирі є інфікований», – згадує Ольга.

На той момент у жінки не було ще результату ПЛР-аналізу і вона в паніці зателефонувала лікарю, та в лабораторію. У лабораторії відповіли, що тест ще не готовий.

Через 2 дні вона отримала відповідь, що тест негативний.

«Всі ці дні ми сиділи з чоловіком вдома і нікуди не виходили. Звичайно, дуже переживали. Дзвонили на гарячу лінію МОЗ, але це нам мало допомогло», – розповідає Ольга. На 17-й день їй стало краще і всі симптоми хвороби пішли.

Що це було і що викликало пневмонію, для неї залишається загадкою.

Тим часом до конс’єржки продовжували підходити мешканці та розповідати, що вони подивилися в базі і у них в будинку інфікований, питали, чи не виходить вона з квартири.

«Звідки вони це дізналися – для мене загадка. Коли я здала тест на ПЛР мені тут же подзвонила лікар з найближчої поліклініки та сказала, що буде моїм сімейним терапевтом і попросила тримати її в курсі. Потім я їй сама зателефонувала і сказала, що тест негативний. Тобто в поліклініці про результат не знали», – каже Ольга.

Так звідки ж взяли інформацію пильні сусіди?

Минулого тижня в Києві створили спеціальний моніторинговий центр для контролю за дотриманням мешканцями столиці правил самоізоляції.

Перший заступник мера Києва, який відповідає за медицину, Микола Поворозник в коментарі Буквам сказав, що доступ до такої інформації є тільки у Лабораторного центру.

«Є у нас таке державна установа – Лабораторний центр і у нього єдиного є доступ до бази даних пацієнтів, у яких підозрюють коронавірус або у яких він діагностований. Більше ні в кого», – зазначив заступник мера.

«Кілька днів тому була інформація, що в інтернет були викинуті якісь матеріали, але це питання до поліції. Думаю, що час від часу ми будемо натикатися на такі історії як ваша, і причина тут в людському факторі», – додав Поворозник.

На питання, чи є доступ у чиновників райадміністрацій до такої інформації, заступник мера також запевнив, що у них цієї інформації не повинно бути. І єдиний, хто може курирувати таких хворих – сімейний лікар.

«Але у нас же завжди є бажання керівника ОСББ або сусіда підмінити собою правоохоронну систему або швидку – цей фактор завжди буде», – зазначив Поворозник.

Він бачить проблему в розголошенні такої інформації не в ній самій, а в тому, як з нею власне обходяться люди. Тому що реакцію може бути різною.

Приклад Нових Санжар і реакція на прибуття на обсервацію людей, евакуйованих з Китаю, показала, що вона не завжди буває стриманою і адекватною. І чи готові ті, хто хвилюється за своїх рідних і перевіряє бази даних відповідати за те, якщо реакція інших сусідів перейде в стадію булінга, питання риторичне.

#Букви запитали заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, чи буде реакція на оприлюднення номерів будинків і на несанкціонований доступ до баз, той пообіцяв розібратися.

Неофіційно Нацполіція киває на МОЗ та київську владу, а ті у відповідь – на поліцію.