Можна змінювати свою думку, образи, стиль, але не минуле. І якщо здається, що забудеться – то це не так. Якщо щось один раз потрапляє до інтернету, це залишається там назавжди. Особливо, якщо це кар’єра гурту. Навіть невеличкого.

Аліна Паш заявляє, що була у Росії лише як приватна особа і ніколи не виступала там. А єдиний концерт, який мав би відбутися у РФ з нею, був скасований. Фото біля Кремля і теги у Криму — це приватні поїздки. Що ж, перевіримо.

У своєму інтерв’ю zaholovok.com.ua ще у 2013 році Аліна Паш розповіла, що є учасницею гурту “Delicious Ladies”.

“Проєкт “Delicious Ladies” — цікавий мікс хорошої музики, настрою та енергетики. Під час нашого виступу ніхто сумувати не буде, це Я обіцяю! (сміється – авт.) – говорить вона”

Аліна має зовсім інший стиль одягу, але все ж таки, впізнати її на фото можливо.

У Facebook гурту можна знайти старі анонси виступів дівчат.

Починаємо хронологію турів гурту “Delicious Ladies” з Аліною Паш російськими містами.

31 грудня 2013 року. Революція гідності набирає обертів. Через кілька днів буде перший загиблий. Гурт виступає у закладі “iL Tokyo” у місті Воронежі, Росія.

Репост цього анонсу досі на сторінці Аліни Паш.

8 березня 2014 року. Крим вже захоплено окупантами. Гурт “Delicious Ladies” виступає у закладі “Oriental Dragon” в Улан-Уде, Росія.

Репост цього анонсу все ще на сторінці Аліни Паш.

26 квітня 2014 року. Воєнні дії на Донбасі вже почалися. Але кого це хвилює на виступі у “Sky Bar” у Липіцьку.

9 травня 2014 року. Гурт “Delicious Ladies” виступає у Калінінграді, РФ на Дні перемоги.

21 червня 2014 року. Гурт “Delicious Ladies” у закладі “Gallery Club” міста Сургут дає відчути росіянам “смак літа”.

А тепер слід перевірити, чи дійсно відбувалися ці концерти і для цього ми звернемося до соціальної мережі Вконтакті, про яку всі забули.

Колега по групі Аліни Паш публікувала фотографії з концерту в “Oriental Dragon” в Улан-уде 8 березня.

“Ну ось ми і знову в Бурятії! Наймиліші свята ми проводимо саме тут – в чудовому місті Улан-Уде”, – написала музикантка.

Також сама Аліна на своїй сторінці публікувала знімки, підписуючи їх якраз “Улан-Уде, 8 березня”.

Все ще недостатньо доказів? Звернемо увагу на шрифт ПІБ на фото з Улаун-Уде. Знаходимо профіль фотографа –і він не фотографував в Україні.

Аліна Паш покинула проєкт у 2014 році і на деяких концертах її вже підміняла інша людина (наприклад, у Калінінграді), не дивлячись на її фото на афішах. Тож точну кількість концертів за участі Паш підрахувати складно.

Але ми можемо бути впевненими, що вона разом з гуртом “Delicious Ladies” проводила у Росії концертну діяльність у 2013-2014 роках, що засвідчують фото. Також, найбільш ймовірно, що Аліна Паш брала участь у концертах, репост яких вона робила.

Найбільш ймовірно, Паш покинула гурт наприкінці квітня 2014 року – саме тоді на сторінці музичного проєкту оголосили про нову учасницю колективу.

Також особливу увагу варто приділити анонсу концерту у Сімферополі 24 березня 2014 року (ну дякуємо, хоч Росія у анонсі не написали).

На концерті у Сімферополі також була нова учасниця гурту. Це видно на фото, опублікованих у групі Вконтакті клубу.

Нагадаємо, лідер гурту Kalush Orchestra, який, згідно з результатами Нацвідбору до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” зайняв друге місце, звинувачує організаторів у фальсифікаціях. Також виявилося, що результати голосування на конкурсі видають у конвертах.

Варто зазначити, що широкій публіці стало відомо про подорожі виконавиці до країни-агресора тоді, коли телеведуча Катя Осадча у програмі “Світське життя” запитала співачку Alina Pash про те, що та “залітала у Крим через Москву, що суперечить закону України”.

На своїй Facebook-сторінці співачка раніше писала щодо своїх поїздок до окупованого Криму та Москви, повідомляє tabloid.pravda.com.

Також після того, як у День Незалежності України у центрі Києва між куплетами гімну України співачка Alina Pash зачитала реп, українці почали шукати про неї більше інформації. Користувачі нагадали співачці про заплановані в Росії концерти, дружбу з проросійськими артистами, поїздку в анексований Крим через Москву і не лише.

Раніше з’ясувалося, що 11 червня 2018 року російська компанія Bosco di Ciliegi організувала виступ співачки у центрі Сколково. Компанія належить Михайлу Кусніровичу, довіреній особі Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році.

У відповідь на звинувачення артистка опублікувала заяву про те, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу, а її виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму. Кордон вона перетинала з боку України.