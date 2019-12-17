Традиція дарувати подарунки на Новий рік ризикує перетворитися із задоволення на рутину, якщо не розбиратися в трендах. У будь-якому техно-магазині ви знайдете сотні, якщо не тисячі гаджетів. Але ж як обрати справді добрі Ми рекомендуємо придивитися до варіантів нижче. Можливо, несподівано для себе ви заощадите і час, і гроші.

№1. Альтернатива дорогому “розумному” телевізору

Пристрій: IPTV / ОТТ-приставки.

Виробник: Infomir (Україна).

Вартість: 2 199 грн.

Де купити: сайт Rozetka.

Чому варто спробувати:

Це адекватна альтернатива дорогому Smart TV. Новий телевізор коштує у районі 20 тисяч гривень, тоді як за значно менші гроші, купивши приставку Infomir, ви отримаєте ті ж можливості.

На офіційному сайті компанії представлені всі типи приставок. Там багато інформації про їх специфіку – зокрема, про те, що за допомогою пристрою можна поліпшити якість картинки до 4К. Це перший аргумент за покупку.

Другий – широта можливостей. Телевізор старого покоління стає “розумним” – ви спокійно можете підключатися до Інтернету. Користувачам доступно ліцензійне програмне забезпечення, яке постійно оновлюється, наприклад Google Play, YouTube. У магазині Google Play для Android TV представлено більше 5 тис. ігор і додатків.

Третій аргумент за покупку – неймовірна якість звуку. У деяких моделях вбудована технологія Dolby Digital підтримує шестиканальний об’ємний звук 5.1 і забезпечує Hi-Fi-звучання навіть при відтворенні стисненого звуку.

Не переживайте: ви зможете підключити до MAG420 телевізори різних поколінь: як дисплеї з входами HDMI, так і пристрої з входами RCA.

Одеський виробник телевізійних приставок Infomir займає вагоме місце на світовому ринку виробництва цих пристроїв. Якість пристроїв зовсім недавно була підтверджена компанією Google, яка стала глобальним партнером одеситів, пише “Інтерфакс-Україна”.

Ще рекомендації:короткий огляд специфіки IPTV / ОТТ-приставок.

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№2. Підтримуйте постійну чистоту

Пристрій: робот-пилосос.

Виробник: безліч компаній.

Вартість: від 6 000 до 25 000 грн і більше.

Чому варто спробувати:

Оптимальний подарунок трудоголікам і великим родинам. Людям з обмеженими можливостями. Робот-порохотяг покликаний хоч трохи автоматизувати рутину підтримки порядку в будинку.

Бюджетний робот-порохотяг має мінімальну кількість функцій. Він призначений для невеликих площ. До того ж, навряд чи зможе якісно прибирати килими. Також напевно вам не сподобається його зайвий шум.

Щоб не розчаруватися, краще обирати пристрій середньої цінової категорії. Він зможе прибирати складно доступні місця. Підходитиме практично для будь-якої поверхні (від килимового покриття та до плиток, килимів з ворсом). Плюс ви дійсно зрозумієте, що таке горезвісна автоматизація: за 8-10 тис. грн реально купити модель, яка самостійно буде підзаряджатися, щодня виконувати роботу без додаткових налаштувань.

Дорогий порохотяг, який коштує близько 18-25 тис., підійде для просунутих користувачів. По-перше, він забезпечить максимальну площу прибирання. По-друге, повна автоматизація та управління навіть зі смартфона. По-третє, прибирає будь-які покриття. По-четверте, наявність запасних запчастин. По-п’яте, вам забезпечений якісний “саппорт” з боку

продавця.

№3. Розумний горщик

Пристрій: квітковий горщик з функцією портативної колонки

Виробник: безліч компаній.

Вартість: від 450 до 4 000 грн і більше.

Чому варто спробувати:

Це саме той випадок, коли важливо розбиратися в трендах. Так, горщики стали поліфункціональні. Тепер це ще і гаджет.

Топ-подарунок, якщо мета – подарувати людині увагу. Музику з горщика-гаджета можна слухати до 12 годин без підзарядки. Деякі моделі підтримують LED-освітлення: горщик змінює свій колір залежно від налаштувань.

Але якщо ви хочете не “іграшку”, а щось серйозне, не проблема — можна купити “розумний” горщик для вирощування. У такому пристрої буде система поливу і світла. Він сам вибере оптимальний режим догляду за рослиною. У ньому ви зможете вирощувати базилік, чебрець, шавлію, петрушку, кінзу, помідори черрі, розмарин, перець, полуницю і навіть невелику ялинку, пряні трави або овочі протягом всього року.

№4. ЗСЖ: новий досвід для всієї родини

Пристрій: розумні ваги.

Виробник: безліч компаній.

Вартість: від 600 до 6 000 грн і більше.

Чому варто спробувати:

Подарунок абсолютно для всіх. Розумні ваги за частки секунди визначають не лише кількість кілограмів, але і вираховують індекс маси тіла, кісткову масу, відсоток вісцерального жиру, а також м’язів, інші параметри.

Ці результати синхронізуються зі смартфонами (Android і iOS). Так що з часом можна відстежувати динаміку.

Дорогі моделі можуть запам’ятовувати більше 10 членів сім’ї, автоматично довантажуючи їх дані.

№5. Непомітний помічник

Пристрій: універсальний адаптер-перехідник.

Виробник: безліч компаній.

Вартість: від 200 до 800 грн і більше.

Чому варто спробувати:

Простий, проте дуже практичний новорічний подарунок. Гаджетів у нашому житті стає все більше. Іноді в себе або у друзів вдома ми помічаємо, як багато навколо шнурів.

Подібний адаптер дозволяє служити єдиною точкою входу для смартфонів, комп’ютерів, фотоапаратів. І головне — він буде незамінний в подорожах за кордон.