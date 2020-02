#Букви зібрали кращі закадрові моменти з соцмереж.

Лілі Олджрідж представила незвичайний погляд на “Оскар” і вирішила спробувати себе в якості ведучої червоної доріжки.

Бред Пітт курив вейп на червоній доріжці.



Наталі Портман вийшла на килим у кейпі Dior з вишитими іменами жінок-режисерів, які не отримали номінацію на “Оскар”.

natalie portman has all the female directors who were snubbed embroidered on her cape. this legend #oscars pic.twitter.com/sUtYOmhvZz

— courtney (@infamousmargot) February 10, 2020