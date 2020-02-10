Найцікавіше як завжди відбувається за кадром церемоній, яке помічають її пильні глядачі.

#Букви зібрали кращі закадрові моменти з соцмереж.

Лілі Олджрідж представила незвичайний погляд на “Оскар” і вирішила спробувати себе в якості ведучої червоної доріжки.

Бред Пітт курив вейп на червоній доріжці.



Наталі Портман вийшла на килим у кейпі Dior з вишитими іменами жінок-режисерів, які не отримали номінацію на “Оскар”.

natalie portman has all the female directors who were snubbed embroidered on her cape. this legend #oscars pic.twitter.com/sUtYOmhvZz — courtney (@infamousmargot) February 10, 2020



Салон краси для “Оскарів”.

Джулія Баттерс принесла в сумочці бутерброд з індичкою.

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because “I don’t like some of the food here. #Oscars pic.twitter.com/sCDTr4GZYq — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 9, 2020



Кіану Рівз прийшов на “Оскар” зі своєю мамою. Користувачі соцмереж помітили, що він “виглядає старше, ніж його мама”.

Мартін Скорсезе заснув під час виступу Емінема.

SCORSESE FELL ASLEEP DURING EMINEM’S PERFORMANCE pic.twitter.com/F0jZRFDjMW — oscar nominee florence pugh ⴵ (@chaoswaIking) February 10, 2020



Який же “Оскар” без жартів. Джеймс Корден і Ребел Вілсон вийшли на сцену “Оскара” в костюмах з мюзиклу CATS. Аудиторія зустріла їх подихом жаху: “Оооо, ні!”

Чудовою була реакція Джейн Фонди під час оголошення “Кращого фільму”: це однозначно стане новим мемом в інтернеті. До речі, Джейн Фонда підтримала тренд на sustainabily на вищому рівні – прийшла на “Оскар” в платті Elie Saab, яке вже одягала в Каннах.

Кім Карадшьян в раритетному плаття-устриці Alexander McQueen 2003 року. У соцмережах користувачі жартують, що воно схоже на будівельну піну.

Під час “Оскару” у стилістів як завжди дуже багато роботи. Зоряний стиліст Карла Уелш на нинішній червоній доріжці одягає 11 знаменитостей. Наприклад, Катріну Балф в Valentino або Америку Феррейру в Alberta Ferretti. Її фото в Інстаграм перед церемонією – немов професійні кадри для журнальних зйомок.

Не менш цікаво розглядати б’юті-образи знаменитостей. Зачіска і ліловий макіяж Сірші Ронан, яка завжди виглядає блискуче на червоних доріжках і радує б’юті-редакторів своїми нетривіальними образами.

Зачіска Шарліз Терон.

Жанель Моне в плаття з капюшоном, яке всипане 168 кристалами.

Стиліст по волоссю Дженні Чо прикрашає волосся Люсі Бойтон перлами. Такий б’юті-трюк виходить з натхнення Чо: вона надихалася Коко Шанель, яка обожнювала перли. Тим більше Бойтон вийшла на червону доріжку в платті Chanel.

Синтія Еріво в компанії своїх black boys – стиліста, візажиста і перукаря. Арт-манікюр – натяк на те, що ультрадовгі нігті все ще не здають позицій. Фотограф Blair Caldwell зловив унікальні кадри зі знаменитістю.

Портрет Марго Роббі зі своїм чоловіком перед початком Оскара.

Візажист Флоренс П’ю, перш ніж нанести їй макіяж, зробив попередній скетч макіяжу. Перед червоною доріжкою не повинно бути ніяких несподіванок. Все погоджено і затверджено до дрібниць.

У кожного перед виходом на червону доріжку є свій ритуал”, – пише в Інстаграмі Біллі Портер. Його ритуал – келих мартіні.