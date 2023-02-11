Американский парамедик Піт Рід загинув від прицільного пострілу російської ПТРК по медичному автомобілю

Як попередньо повідомляли Букви, 2 лютого у Бахмуті на Донеччині загинув американський волонтер Піт Рід. Його вбили, коли він допомагав цивільним мешканцям.

Вчора ввечері 10 лютого британський волонтер Кріс “Swampy” Гаррет опублікував в Інстаграм допис з кадрами влучання російської протитанкової керованої ракети в цивільний автомобіль парамедиків, поруч з яким знаходився Піт Рід і його команда:

“Цей пост зроблено від імені дружини Піта, щоб висвітлити факти того, що напад, який забрав життя Піта та поранив його колег, був цілеспрямованим нападом на цивільних волонтерів.

У четвер 2 лютого я отримав повідомлення про те, що цивільна медична команда Піта Ріда брала участь у ймовірному артилерійському чи мінометному обстрілі в Бахмуті. Я та члени його команди, яких там не було, почали знаходити поранених із його команди, яких було евакуйовано назад до лікарні.

Свідчення тих, хто вижив, спершу спонукають нас вважати, що вони були вражені 120-мм мінометом або артилерійським снарядом під час надання допомоги мирному жителю. Кадри, зняті невідомим українцем після удару, також викликали подібну думку.

Однак з того часу ми отримали кадри від одного волонтера, який був на місці події у своєму автомобілі через дорогу, на якому зафіксовано перші 3 секунди. Цей запис, розбитий на кадри, чітко показує, що по них була націлена протитанкова керована ракета.

Будь ласка, зверніть увагу, я не додав останній кадр від удару. Щоб поставити все це в контекст, це не був випадок помилкової ідентифікації. Піт і вся його команда були в цивільному одязі і на цивільних автомобілях. Це не випадковість, це був прицільний удар російського ПТКР.

Сім’я містера Ріда разом з місцевою та іноземною владою продовжує розслідування цього кричущого воєнного злочину. Я дуже засмучений смертю Піта. Я мав задоволення знати Піта лише кілька тижнів, але його рішучість і виняткова турбота про свою команду та пацієнтів викликали величезне захоплення. Я знаю, що за ним сумує стільки людей, життя яких він торкнувся”.















Американский парамедик Піт Рід загинув від прицільного пострілу російської ПТРК по медичному автомобілю // 8 фото

Інформацію поширила і відома українська військова Анастасія Шевченко.