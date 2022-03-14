Радник міністра МВС Антон Геращенко висловився щодо надання громадянства України росіянам: він вважає, що тим, хто публічно засудив військову агресію РФ проти нашої держави, потрібно дати український паспорт. Суспільство не погодилося.

Про це повідомляють #Букви.

13 березня Антон Геращенко опублікував у своїх соцмережах, зокрема у Telegram-каналі та Facebook допис про те, що низка росіян відмовляються від російського громадянства.

Згодом Антон Геращенко видалив свої дописи звідусіль. Але соцмережі продовжили бурхливо обговорювати ініціативу радника міністра МВС.

Професор політології Євген Магда висловився категорично проти такої пропозиції Геращенка, прямо назвавши її “гівняною”.

Прессекретарка Юрія Луценка Лариса Сарган стверджує, що про це можна говорити не раніше, ніж років через 10, “але це неточно”.

Журналістка Мирослава Барчук, взагалі, вважає майбутню навалу російських опозиціонерів, які тікатимуть з РФ, однією з найбільших майбутніх небезпек. А тих, хто кличе росіян в Україну, вона назвала “міротворці з неподоланим комплексом вторинності щодо колишньої метрополії”.

Політик, член партії “Демократична Сокира” Тарас Котов назвав Геращенка “шкідником”, виходячи з його допису та ситуації, як рятувальники розкритикували радника голови МВС через те, що очільник відомства повідомленнями одразу після обстрілів може корегувати вогонь ворога.

Програміст Сергій Марущенко запропонував глянути на цю ситуацію з іншої точки зору: що хтось із родичів цих “не таких росіян” зараз убиває когось із ваших родичів. У коментарях порадили ще задуматися над тим, що зарплата російським військовим і зброя, яка нищить українські міста та українських людей, фінансуються з податків усіх росіян.