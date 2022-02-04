Армія ботів Зеленського: частина четверта

Настав Новий рік, час минає й усе змінюється та дещо залишається незмінним – наприклад, інформаційна армія президента Володимира Зеленського в соцмережах. Попри всі проблеми й незгоди, штами коронавірусу й загрози повномасштабного нападу Росії, фейсбучний полк президента продовжує стояти на варті захисту президентської репутації.

#Букви продовжують публікувати матеріли розслідувань про те, як у Facebook використовують фейкові акаунти для просування тез, які дивним чином співпадають з тезами, які в той чи інший спосіб просувають наближені до влади особи.

Наші дослідження розпочались два роки тому з аналізу фан-сторінок президента Зеленського у Instagram (вони досі існують), продовжились дослідженням мереж фейкових акаунтів та сторінок у Facebook, де впродовж 2021 року #Букви спостерігали масове використання шаблонних акаунтів для піару президента та просування і підтримки в скандалах членів його команди, зокрема, радника голови Офісу президента Михайла Подоляка та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Зазначимо, що на прохання прокоментувати використання ботів у власних цілях, у президента Зеленського відповідати не люблять.

Втім, на розслідування #Букв зреагували у Facebook, заблокувавши викриту нами мережу ботів, послугами яких, крім президентської команди, послуговувались й для просування експрем’єра Володимира Гройсмана, Цю ж мережу Facebook викрив у зв’язках з підсанкційним у США нардепом Андрієм Деркачем.

Проблему боротьби з фейковими акаунтами у США вважають важливою. Про це свідчить хоча б те, що ініціатором блокування ботоферми стало Федеральне бюро розслідувань, яке на основі розслідування Букв звернулось до соцмережі щодо діяльності ботів.

Попри все це, використання продовжується, змінюється хіба що мета. Якщо ще у 2020-му ботоферми в основному вихваляли президента, менше ресурсів спрямовуючи на критику його опонентів, то наразі бачимо посилення критики та очорнення опозиційних політиків та людей, які в той чи інший спосіб критикували президента.

Яскравий приклад з Олексієм Арестовичем, який нещодавно був радником голови Офісу президента, звідки звільнився з критикою на адресу президента. Тут ми бачимо, як його звинуватили у співпраці з симпатизуючим Росії політиком Євгеном Мураєвим, пов’язавши з цим його звільнення з Офісу президента.

Активізація цієї армії спостерігається під час тих подій, на які досить болісно реагують в Офісі президента. Одним с найбільш яскравих «тригерів» стало повернення Петра Порошенка в січні – довелось спостерігати шквал однотипних коментарів, переважно в форматі одних і тих же картинок. Вибір формату очевидний – написання тисяч змістовних коментарів потребує вмінь, часу та ресурсів, а публікувати одні й ті ж картинки може навіть скрипт (програмна послідовність дій, написана для виконання певного набору завдань).

Улюблена тема таких коментарів – ототожнювання п’ятого президента з Віктором Медведчуком, кумом президента РФ Путіна та народним депутатом України від ОПЗЖ, партії з проросійською риторикою. Ця кампанія дивним чином співпала з такою ж інформаційною повісткою у виконанні наближених до влади осіб. Найбільш яскравим її офлайн-проявом стало, власне, кримінальне провадження у якому Петру Порошенку обирали запобіжний захід. Про цю справу від одного з її маловідомих учасників можна прочитати тут, ми ж повернемось до соцмереж.

Як виглядає діяльність ботів на практиці? Зазвичай, це просто спам коротких фраз чи, частіше, зображень в коментарі до допису, у якому є критика або просто інформація, яка не подобається президентській команді. Наприклад, скріншоти нижче, це коментарі до одного(!) допису на сторінці #Букв у Facebook. Достатньо лише ключових слів, «Порошенко» і «Зеленський», щоб викликати потік спаму.







Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Якщо поцікавитись сторінками таких «коментаторів», то виявиться, що здебільшого, вони наповнені мінімальною кількістю контенту – в кращому разі це квіти чи котики на аватарці або обкладинці, кілька фото та безкінечні репости позитивних матеріалів про владу та негативних – про опозицію. Але значно частіше немає навіть цього – просто чистий профіль з кількома друзями, переважно, такими ж ботами.



















Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Загалом, все відбувається за перевіреною схемою: групи-клони, що публікують статті з сайтів (нехай різних за назвами, але майже однакових за дизайном та наповненням), акаунти, що пишуть хвалебні коментарі, чимала дрібка клікбейту – ось вам і формула успіху (доволі сумнівного, але який вже є).

Подібні методики – давно не новина, і то один, то інший представник влади періодично попадається на їх використанні, генеруючи матеріал для розслідувань #Букв. І навіть не зважаючи на те, що Facebook реагує на ці розслідування, активність та впертість у їх використанні вражає – варто лиш з’явитися новинам, що стосуються чинного президента або опозиції, як «команда підтримки» тут як тут. Здебільшого в хід ідуть картинки або шаблонні фрази, часто, поза будь-яким контекстом. Як, наприклад, у цьому дописі:





Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

або у цьому:















Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Деякі акаунти мають позначки «топовий прихильник» на сторінці #Букв у Facebook. Користувач отримує статус «топовий прихильник», якщо часто коментує та лайкає контент на сторінці. Простіше кажучи, активність таких профілів настільки висока, що алгоритм соцмережі дає збій, створюючи досить комічні ситуації. А ще це означає, що сторінку #Букв моніторять адміністратори ботоферми. Така увага може й лестить, втім також вона означає, що наша сторінка перебуває під постійною загрозою бану – як бачимо, логіку алгоритму видачі позначки «топовий прихильник» боти успішно “обійшли” і немає жодних гарантій того, що в якийсь момент те ж не відбудеться з алгоритмом блокування сторінки шляхом надсилання масових скарг.

















Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Зазвичай, такі сторінки, очікувано, майже порожні. Однак зараз нам цікаве не стільки наповнення сторінок згаданих вище візитерів, скільки вподобання деяких з них – і спостерігаємо там певну закономірність:



Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Серед них також є й групи, про які вже згадувалось у минулому матеріалі. Але зараз не про них.

Якщо поглянути, то можна побачити таку картину: різноманітні «новинні» групи, що вподобані впереміш зі сторінками нейтральної тематики. Саме ці групи з «новинами» виділяються з-поміж інших.

На додачу до тих, що вже існують, та взамін видаленим з’являються, як гриби після дощу, нові сторінки – деякі з них зареєстровані лише восени 2021 року, також зустрічаються й такі, що створені вже під час написання матеріалу. Але цікавим та прикметним є не тільки це:







Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Здавалося би, до чого тут Вірменія та чому раптом послуги закордонних «інфлюенсерів» стали настільки популярними? Тенденція з залученням фахівців із закордону існує вже не перший місяць:







Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Сторінки обов’язково оформлені у патріотичних і синьо-жовтих тонах, аби ми ні в якому разі не забули, що це українська сторінка:





Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Особливо цікавим є візуальне оформлення цієї сторінки, де на аватарці емблема Державної фіскальної служби… Що ж, у Вірменії про подібні тонкощі можуть і не знати.



Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Загалом, основна діяльність цих спільнот – пости з «новинних» сайтів. Самі ж новини в різних групах дивовижним чином схожі:















Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Заспокоїмо шанувальників та шанувальниць – з паном Винником все нормально. Це звичайнісінький клікбейт (втім, як і в інших новинах, показаних тут).



Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Хоч сайти, де розміщені “новини”, в кожній сторінці різні – вони, однак, також дуже схожі між собою. Здебільшого різниця в дизайні мінімальна:







Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Також цікава тут і реклама на цих сторінках, все в стилі «спиши домашнє завдання, але не дослівно»:





Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Та цей рекламний пост, безумовно, у фаворі:

Тут прекрасно все – і «нажми класс», що відсилає нас до соцмережі Одноклассники.ру (у Facebook ніколи не було і немає подібного типу реакцій, навіть під текстом про «класс» написано «вподобати») і рублі на картинці. До чого тут рублі – невідомо. Якби була зображена вірменська національна валюта (враховуючи місцеперебування адміністраторів груп) – ще б можна було зрозуміти.

Хоча в групах є й багато нейтрального контенту, проте, регулярно там публікують позитивно-клікбейтні хвалебні новини про Володимира Зеленського та критичні (подекуди навіть фейкові новини) про Петра Порошенка:





























Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Також не забувають адміністратори і про порядок денний: після конфлікту президента Зеленського з тим чи іншим політиком або діячем, вони не зволікають з «розгромними» новинами.

Так, під удари цих сторінок, відповідно, по черзі потрапляють Дмитро Гордон і Олеся Бацман, яких президент Зеленський спочатку запрошував на пікнік, а після критики на його адресу та участі в обговоренні скандалу «Вагнергейт», гумористична компанія «Квартал 95», вихідцем з якої є Зеленський і правами на яку він володіє, зняла номер про те, як Дмитро та Олеся начебто у спальні обговорюють отримання коштів за критику Зеленського. Під час демонстрації цього номера у залі був присутній сам президент та голова Офісу президента:









Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Савік Шустер, який теж був гостем на пікніку Зеленського, а згодом в його програмі обговорювався той самий скандал з провалом спецоперації з затримання російських найманців групи «Вагнера» (імовірно, найгучніший скандал в політичному житті України кількох останніх років):





Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Гео Лерос, який спочатку був обраний до Верховної Ради України від президентської партії «Слуга Народу», а згодом, після критики президента та його оточення, став фігурантом кількох кримінальних проваджень (одне з яких – за показаний середній палець):





Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Юрій Бутусов, журналіст, який брав активну участь у розслідуванні провалу спецоперації з затримання «вагнерівців» і посперечався з Володимиром Зеленським під час його пресконференції, після чого став фігурантом кримінального провадження щодо «планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної війни»:



Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Дмитро Разумков, який також був обраний від президентської політсили, очолював Верховну Раду України, а згодом був відправлений у відставку голосами «Слуги народу», після того, як між ним та президентською командою розгорівся непублічний, але явний конфлікт, в результаті якого Разумков створив власну політсилу та оголосив про президентські амбіції:





Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Всі заголовки і новини вище об’єднує одна спільна риса: президент «хороший» і перемагає, його критики – «погані» і програють. І судячи з усього – далі буде…

Часом в групи додають критичні пости про Володимира Зеленського, та варто цьому статися, як в коментарях збираються «шанувальники» президента, які всіляко підтримують його діяльність, незалежно від того, про що йдеться в конкретному дописі.













Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Хоча в інших дописах подібної активності серед «фанів» президента не спостерігається і можна побачити більше різноманіття думок: наприклад на скріншотах нижче можна побачити суперечку між сторінками прихильників Володимира Зеленського та Петра Порошенка.











Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Іноді в коментарях відбувається щось взагалі незрозуміле – під дописом про Зеленського і олігархів вітають з Новим роком і дякують захисникам (очевидно маючи на увазі українських військових), під клікбейтним дописом про бабусю, яку, начебто, вигнали з банку – знайомляться з невідомою «красунею», публікують стікери з квітами, під дописом про вимогу усунути проросійських чиновників в Азербайджані – дякують за привітання.

Ймовірно, у такий спосіб ботоферма намагається обійти алгоритм соцмережі, штучно формуючи фейкову активність під дописами сторінки, щоб Facebook присвоїв їй вищий пріоритет у видачі вже реальним користувачам, яким і просуватимуть необхідні тези.









Армія ботів Зеленського: частина четверта // 115 фото

Все це демонструє те, що в ботофермі кількість важливіша за якість контенту. Окрім очевидних спроб маніпулювати суспільною думкою такі сторінки створюють іншу проблему – вони фактично роблять неможливим нормальне використання соцмережі справжніми, «живими» користувачами. Спам коментарів з жахливими помилками, спам зображень – все це перешкоджає нормально спілкуватись користувачам, які хотіли б взяти участь в обговоренні допису. Існування ботоферм є свідченням того, що боротьба Фейсбуку з фековими новинами, дезинформацією та ботофермами ще дуже далека від перемоги.

І найбільш актуальною ця проблема є не для користувачів (зрештою, на Facebook вибір соцмереж не закінчується), а для самого Facebook та особисто Марка Цукерберга, якого вже неодноразово викликали до Сенату США для надання свідчень щодо поширення у його соцмережі фейкових новин, за допомогою яких зловмисники намагались маніпулювати суспільною думкою та впливати на результат виборів. У правоохоронних та розвідувальних органів США різко зникає почуття гумору, коли заходить мова про втручання у вибори, навіть якщо це втручання відбувається не у американські вибори.

На фоні інформації про зменшення кількості користувачів, вперше з часу заснування компанії, втраті $200 мільярдів на торгах після оприлюднення квартального звіту, зростаючого тиску з боку конкурентів, токсичність, яку створюють фейкові акаунти і сторінки, може стати тим останнім камінцем, який запустить лавину.