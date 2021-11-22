Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на опубліковане сьогодні Арсеном Аваковим фото, на якому група осіб стоїть зі зброєю в руках.

Про це повідомляють #Букви.

Окрім власне колишнього очільника МВС Арсена Авакова, на фото присутні журналісти Савік Шустер і Дмитро Гордон, експрем’єр України Володимир Гройсман, лікар Євгеній Комаровський і продюсер шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна 24″ Павло Єлізаров.

Чоловіки сфотографувалися біля острівного Тракайського замку (старовинний замок у Литві), який зараз є місцем проведення екскурсій.”Так-так, це саме те, що ви подумали”, – написав Арсен Аваков.

Змісту цього повідомлення він не розкрив і не пояснив, що саме об’єднало групу цих людей у Литві. Відомо, що сьогодні, 22 листопада, Савік Шустер святкує свій день народження – 69 років. Також 19–20 листопада Савік Шустер відвідав форум “Майбутнє демократії”, який також проходив у Литві.

Користувачі соцмереж не оминули можливості пожартувати з цього приводу.

А ви б довірили їм рятувати країну або світ?

Дехто порівняв це фото з відомими фільмами та серіалами:

Не обійшлося тут і без чинного президента України Володимира Зеленського. Хоч на оригінальному фото його не було, користувачі соцмереж дбайливо додали очільника держави до команди.

Не забули й про п’ятого президента України, нині – очільника партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка.

Звісно, цим жарти не обмежилися:

#Букви не лишилися осторонь – і додали до цієї компанії Олега Ляшка з вилами.

Нагадаємо, що після провалу спецоперації щодо затримання бойовиків ВПК “Вагнер” журналіст Дмитро Гордон відреагував на виступ колишнього очільника ГУР МО Василя Бурби, заявивши, що історія України розділилася на два етапи, до цього виступу – та після.

19 листопада, однак, Зеленський і Єрмак не прийшли на етер “Свободи Слова” Савіка Шустера задля обговорення справи “вагнерівців”. В ОПУ заявили, що це “виклик на килим до олігарха”. Єлізаров, партнер Шустера, зі свого боку, назвав їх “холопи” з “бєніним роялем”.

5 листопада Арсен Аваков розкритикував процедуру введення санкції РНБО, на чолі якої президент: “Папки за 5 хвилин до засідання і жодних доказів”.

Лікар Євгеній Комаровський назвав помилкою своє рішення публічно підтримати Володимира Зеленського на виборах 2019 року і наголосив, що президент використовував його для піару.