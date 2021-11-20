“Я десь це чув/чула”, – ось відчуття, яке буде вас переслідувати під час прослуховування цього австралійського рок-гурту. Почуєте клавішні – альбоми 60-х років Deep Purple, іноді вокал буде викликати у вас флешбеки золотоволосого Роберта Планта, місцями наївні тексти змусять пригадати кадри Вудстоку, де ці хлопці спокійно могли б виступати…якби не з’явилися майже 40 років потому. А іноді вони – нова хвиля, хард-рок, навіть трохи глем, а деякі треки – взагалі кантрі-рок! У цих хлопців є ціла енциклопедія рок-музики на колінах – і вони її вивчили напам’ять.

Та все-таки вони не схожі на один із сотень гуртів, які за принципом “чую дзвін — не знаю де він” прагнуть копіювати класику та зливаються у безлику масу. У Wolfmother є свій особливий стиль, який стоїть між епохами – і тим він прекрасний. “Рок-н-рол живий”, – говорить Ендрю Стокдейл, і кожним своїм треком робить старій-добрій рок-музиці укол адреналіну, щоб її серце не просто почало битися, а лупило із шаленим темпом.

Wolfmother (Вовчиця – англ.) – австралійський гурт з Сіднею. Створений у 2004 році, гурт зосереджений навколо вокаліста та гітариста Ендрю Стокдейла, який є єдиним постійним його членом.

За час існування Wolfmother випустив 6 альбомів. Перший, з однойменною назвою Wolfmother, з’явився на світ у 2005 році та зайняв третю сходинку у чартах Австралії. В Європі та США альбом також знайшов своє визнання. Дебют Wolfmother став золотим у Штатах, Німеччині, Канаді та 5 разів платиновим на батьківщині гурту.

Трек “Pleased to meet you” із їх наступного альбому, який почали створювати у 2007 році, став саундтреком до фільму “Людина-павук-3”. Того ж 2007 року сингл з “Women” приніс групі першу премію Греммі в номінації “Найкраще хард-рок виконання”.

У 2009 році Wolfmother супроводжували титанів рок-музики – гурт AC/DC, під час їх світового турне з альбомом “Black Ice”. Були номіновані у 2010 році на Classic Rock Roll of Honour Awards, але програли Слешу (Guns N’Roses, Velvet Revolver) з його першим однойменним сольним альбомом.

Опісля в гурті відбувалися постійні зміни складу, а успіх наступних альбомів уже був не настільки приголомшливим, аніж попередніх. Що не заважало Wolfmother подорожувати по світових рок-фестивалях і продовжувати запалювати публіку. У 2014 році вийшов альбом New Crown, у 2016 – Victorious, а у 2019 – Rock’n’Roll Baby.

12 листопада 2021 року Wolfmother шокували прихильників по всьому світу – вони раптово, без піар-кампанії, без реклами та попередження випустили свій новий альбом Rock Out. Чіткі рифи, вокал, ритмічність говорять про одне – ці хлопці озброїлися класичним хеві-металом, отримавши звучання, схоже з Black Sabbath, якими гурт, ймовірно, надихався.

Цей альбом має таку ж історію, як і весь світ під час пандемії COVID-19 – усі плани відкладалися до останнього через карантини, обмеження та стрес, в якому живе суспільство. Тому, замість того, щоб їхати у розкішну звукозаписувальну студію в Лос-Анджелесі, Ендрю Стокдейл записав цілий альбом у домашній студії.

Він розповів про випуск альбому у соцмережах, зазначивши, що альбом випущений: “Без лейбла, без дистриб’ютора, без менеджера, місцевих музикантів [вокаліст майже в усіх піснях записав усі інструменти, крім барабанів], без попереднього просування чи восьмимісячної підготовки та з 19-річним звукорежисером, якому зараз 20”.

“Дякую, шанувальники Wolfmother! Хто сказав, що рок-н-рол мертвий?”, – додав він.

Альбом складається з 10 композицій, обкладинка виконана у класичному стилі 70-80-х років, адже якщо класика, то в усьому!

Ви коли-небудь чули, як музиканти замість світового турне виконують новий хіт у вітальні?

Після прослуховування альбому у вас не буде відчуття, що ви слухали якогось конкретного виконавця – відчуття, ніби ви прослухали збірний образ хеві-металу в його чистому вигляді. Це і прокляття Wolfmother, тому що їх постійно з кимось порівнюють, але і благословення, тому що музика перш за все повинна створювати настрій – і вони в цьому успішні. Та й, звісно ж, йдучи шляхом, який уже пройдений цілим поколінням музикантів, складно уникнути порівнянь чи дорікань за схожість.

Альбом уже зайняв заслужене місце серед класики рок-музики. Особливо яскравими та визнаними критиками у цьому альбомі є дві пісні: “Feelin love” та “Rock out”.

Rock Out випускається через DistroKid, компанію, яка керує розповсюдженням музики в цифрових мережах, таких як Spotify, Amazon Prime, Apple Music, YouTube music, Tidal, TikTok тощо.

Як йдеться у пісні Rock Out: “Я знаю, що іноді ти почуваєш себе у депресії, я знаю, що іноді ти засмучений… Відривайся!”. А гарна музика та настрій – найкращі ліки проти осінньої та карантинної нудьги.