На прапорі зображено азовського хижого птаха, відомого під іменем “Великодержавний Сокіл”

Той самий легендарний АЗОВ, що захищав Маріуполь та тримав оборону заводу Азовсталь, було засновано 5 Травня 2014 року. Від самого початку він був легальним збройним формуванням та підпорядковувався державним структурам. Спершу як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Міністерства внутрішніх справ (МВС), потім — полк (окремий загін спеціального призначення) Національної Гвардії України. Станом на зараз АЗОВ є 12-ю бригадою “Гвардії Наступу” в системі МВС.

Шеврон полку (зараз — бригади) АЗОВ

Разом з тим за довгі 9 років через АЗОВ пройшли сотні та тисячі людей. Ці ветерани отримали бойовий досвід, засвоїли азовські принципи та ідеологію. 24 Лютого 2022 року вони не розгубились, а взяли до рук зброю та почали боронити власний дім.

Кожен з них творив власний підрозділ в тому регіоні, де перебував. Під різними назвами, під різними прапорами. Проте всі вони були засновані ветеранами підрозділу АЗОВ, всі поділяли азовські цінності.

Чотири командири полку АЗОВ. Зліва направо: Ігор Михайленко “Черкас”, Денис Прокопенко “Редіс”, Андрій Білецький, Максим Жорін “Мосе”

Подібних азовських підрозділів існує багато. Лише короткий перелік найбільших з них:

– Третя Окрема Штурмова Бригада (3 ОШБ) Сухопутних військ. Спершу розпочинався як загін територіальної оборони АЗОВ, що захищав столицю. З квітня 2022 року на його основі утворилась тактична група ССО АЗОВ-Київ. Формування воювало на Півдні України, на шевронах бійців було зображено три мечі — в памʼять про культовий монумент на базі полку АЗОВ в Урзуфі (той самий, біля котрого проходив азовський День Мертвих). Після розширення на його фундаменті постала 3-тя Окрема Штурмова Бригада, станом на зараз воює у Бахмуті. Символіка – “Ідея Nації” в штурмовому накресленні.

Польові шеврони ССО АЗОВ-Київ (зліва) та 3 ОШБ (справа)

– ССО АЗОВ-Харків. Ще одна тактична група в складі Сил Спеціальних Операцій. Бійці брали участь у знаменитому Харківському контрнаступі. Їхня символіка схоже з київським загоном, відрізняється лише написом “Харків” на шевронах.

Шеврон ССО АЗОВ-Харків

– KRAKEN. Спецпідрозділ в системі Головного управління розвідки Міністерства оборони перевищує розміри полку. Про їхні військові звитяги знімають фільми та пишуть дослідження. Польові командири та кістяк формування — азовці, в самі кракени разом зі своїми символами використовують шеврони “AZOV” з написом латиницею (та логотипом KCP, тобто “Kharkiv City Patriots”, спільноти футбольних вболівальників).

Офіційний шеврон спецпідрозділу KRAKEN (зліва) та неофіційний азовський нарукавний знак, що також використовується бійцями (справа)

– ССО Любарт. Окремий загін спеціального призначення в системі Сил Спеціальних Операцій. Сформований з добровольців на Волині. Назву отримав на честь князя Дмитра Любарта, засновника Луцького замку. Станом на зараз також воюють на Бахмутському напрямку. Головний шеврон — коронований череп з підписом “Мертві смерті не бояться”.

Шеврон ОЗСП ССО Любарт

– 98 батальйон тероборони АЗОВ-Дніпро. Бійці з “Ідеєю Nації” на своїх зелених шевронах з перших днів повномасштабної війни тримали фронт на Півдні України. В кінці 2022 року після розширення стали 1-м механізованим батальйоном 3 ОШБ.

Шеврон 98 батальйону, неофіційно відомого як АЗОВ-Дніпро

– TERRA. Підрозділ розвідки Збройних Сил України. Найбільш технологічно підковані, на війні вони використовують БПЛА для коригування вогню артилерії та РСЗВ. Обороняли Київ, брали участь у операції з деокупації Херсону. Зараз є частиною 3 ОШБ, воюють у Бахмуті.

Шеврон підрозділу аеророзвідки TERRA

Це неповний перелік азовських підрозділів. В мережі можна знайти фото шевронів АЗОВ-Прикарпаття, АЗОВ-Полтава, АЗОВ-Запоріжжя та інших. Ці загони отримали назву від географічного місця формування, проте воюють вони на передовій, на Сході та Півдні України. Не окремо, а у складі більших підрозділів (наприклад, в тій самій 3 ОШБ). Жодна з азовських бойових одиниць не перебуває в тилу.

Азовські підрозділи знаходяться в різних державних структурах. Дуже важко представити їхню організацію у вигляді деталізованої схеми. Мова йде перш за все не про централізовану структуру, а про органічну спільноту військових, обʼєднаних єдиними принципами.

День Мертвих 2022 року зібрав більшість азовських підрозділів в одному місці. В світлі палаючих смолоскипів пройшла сакральна містерія памʼяті тих героїв, що віддали своє життя в обороні України. Під прапорами з символом “Ідея Nації” азовці клялись помститись росіянам за кожного з них.

Командири азовських підрозділів на сцені поряд. Містерія “День Мертвих”, грудень 2022 року

Однією з публічних цілей російського вторгнення була так звана “денацифікація”. Окупанти планували знищити АЗОВ “за 3 дня”. В результаті замість одного полку у Маріуполі росіяни отримали цілу мережу підрозділів по всій Україні, а суспільство однозначно сприймає азовців позитивно як захисників держави.

Військових, що сповідують азовські принципи, тепер на фронті не тисячі — їх десятки тисяч. І ці люди не збираються зупинятись до тих пір, поки росія не буде нейтралізована та знищена як небезпечна терористична організація, що винна в геноциді українців.

На реалізацію цього надзавдання націоналісти не пошкодують ані свого часу, ані майна, а якщо треба і життя.

Вручення шеврону полку АЗОВ одному з рекрутів

За матеріалами книги “Що таке АЗОВ з України?” (https://rainshouse.com/azov-book).