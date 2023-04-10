На початку 2022 року командуванням маріупольського гарнізону було проголошено лозунг "АЗОВ — це вся Україна". У практичній площині цей заклик було втілено у створенні нових формувань в українській армії. Зазивай їх називають азовськими підрозділами.

Той самий легендарний АЗОВ, що захищав Маріуполь та тримав оборону заводу Азовсталь, було засновано 5 Травня 2014 року. Від самого початку він був легальним збройним формуванням та підпорядковувався державним структурам. Спершу як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення Міністерства внутрішніх справ (МВС), потім — полк (окремий загін спеціального призначення) Національної Гвардії України. Станом на зараз АЗОВ є 12-ю бригадою “Гвардії Наступу” в системі МВС.

Разом з тим за довгі 9 років через АЗОВ пройшли сотні та тисячі людей. Ці ветерани отримали бойовий досвід, засвоїли азовські принципи та ідеологію. 24 Лютого 2022 року вони не розгубились, а взяли до рук зброю та почали боронити власний дім.

Кожен з них творив власний підрозділ в тому регіоні, де перебував. Під різними назвами, під різними прапорами. Проте всі вони були засновані ветеранами підрозділу АЗОВ, всі поділяли азовські цінності.

Подібних азовських підрозділів існує багато. Лише короткий перелік найбільших з них:

– Третя Окрема Штурмова Бригада (3 ОШБ) Сухопутних військ. Спершу розпочинався як загін територіальної оборони АЗОВ, що захищав столицю. З квітня 2022 року на його основі утворилась тактична група ССО АЗОВ-Київ. Формування воювало на Півдні України, на шевронах бійців було зображено три мечі — в памʼять про культовий монумент на базі полку АЗОВ в Урзуфі (той самий, біля котрого проходив азовський День Мертвих). Після розширення на його фундаменті постала 3-тя Окрема Штурмова Бригада, станом на зараз воює у Бахмуті. Символіка – “Ідея Nації” в штурмовому накресленні.

– ССО АЗОВ-Харків. Ще одна тактична група в складі Сил Спеціальних Операцій. Бійці брали участь у знаменитому Харківському контрнаступі. Їхня символіка схоже з київським загоном, відрізняється лише написом “Харків” на шевронах.

– KRAKEN. Спецпідрозділ в системі Головного управління розвідки Міністерства оборони перевищує розміри полку. Про їхні військові звитяги знімають фільми та пишуть дослідження. Польові командири та кістяк формування — азовці, в самі кракени разом зі своїми символами використовують шеврони “AZOV” з написом латиницею (та логотипом KCP, тобто “Kharkiv City Patriots”, спільноти футбольних вболівальників).

– ССО Любарт. Окремий загін спеціального призначення в системі Сил Спеціальних Операцій. Сформований з добровольців на Волині. Назву отримав на честь князя Дмитра Любарта, засновника Луцького замку. Станом на зараз також воюють на Бахмутському напрямку. Головний шеврон — коронований череп з підписом “Мертві смерті не бояться”.

– 98 батальйон тероборони АЗОВ-Дніпро. Бійці з “Ідеєю Nації” на своїх зелених шевронах з перших днів повномасштабної війни тримали фронт на Півдні України. В кінці 2022 року після розширення стали 1-м механізованим батальйоном 3 ОШБ.

– TERRA. Підрозділ розвідки Збройних Сил України. Найбільш технологічно підковані, на війні вони використовують БПЛА для коригування вогню артилерії та РСЗВ. Обороняли Київ, брали участь у операції з деокупації Херсону. Зараз є частиною 3 ОШБ, воюють у Бахмуті.

Це неповний перелік азовських підрозділів. В мережі можна знайти фото шевронів АЗОВ-Прикарпаття, АЗОВ-Полтава, АЗОВ-Запоріжжя та інших. Ці загони отримали назву від географічного місця формування, проте воюють вони на передовій, на Сході та Півдні України. Не окремо, а у складі більших підрозділів (наприклад, в тій самій 3 ОШБ). Жодна з азовських бойових одиниць не перебуває в тилу.

Азовські підрозділи знаходяться в різних державних структурах. Дуже важко представити їхню організацію у вигляді деталізованої схеми. Мова йде перш за все не про централізовану структуру, а про органічну спільноту військових, обʼєднаних єдиними принципами.

День Мертвих 2022 року зібрав більшість азовських підрозділів в одному місці. В світлі палаючих смолоскипів пройшла сакральна містерія памʼяті тих героїв, що віддали своє життя в обороні України. Під прапорами з символом “Ідея Nації” азовці клялись помститись росіянам за кожного з них.

Однією з публічних цілей російського вторгнення була так звана “денацифікація”. Окупанти планували знищити АЗОВ “за 3 дня”. В результаті замість одного полку у Маріуполі росіяни отримали цілу мережу підрозділів по всій Україні, а суспільство однозначно сприймає азовців позитивно як захисників держави.

Військових, що сповідують азовські принципи, тепер на фронті не тисячі — їх десятки тисяч. І ці люди не збираються зупинятись до тих пір, поки росія не буде нейтралізована та знищена як небезпечна терористична організація, що винна в геноциді українців.

На реалізацію цього надзавдання націоналісти не пошкодують ані свого часу, ані майна, а якщо треба і життя.

За матеріалами книги “Що таке АЗОВ з України?” (https://rainshouse.com/azov-book).