Сьогодні пропонуємо приготувати легку страву з баклажанів за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Баклажани багаті антоціанами – антиоксидантами, які надають яскравий колір овочу. Окрім цього, вони виконують головну антиоксидантну функцію: захищають організм від шкоди, заподіяної вільними радикалами. Негативна дія цих речовин може призвести до хронічних захворювань, серед яких серцево-судинні хвороби.

Крім того, це дуже легкий продукт, оскільки на 100 г овочу приходиться лише 24 ккал.

Баклажани з фетою

Інгредієнти:

Баклажани – 3 шт;

Фета – 200 гр;

Цибуля – 2 шт;

Часник – 3 зубчики;

Зіра – 1 ст. л .;

Паприка – 1 ч. л.

Оливкова олія 50 мл.

Спосіб приготування:

Баклажани розрізаємо навпіл і надрізаємо хрест-навхрест. Солимо, змащуємо олією. Запікаємо в духовці до готовності.

Нарізаємо цибулю і смажимо до золотистого кольору. Додаємо зіру і паприку. ⠀

Викладаємо до цибулі нарізану фету і подрібнений часник (дрібно рубаний). Замість фети можна використати бринзу, адигейський сир або інший будь-який

Акуратно перемішуємо і випікаємо 2 хвилини. ⠀

На готові баклажани викладаємо зверху сирно-цибулеву начинку. Подавати обов’язково теплими.

Смачного!