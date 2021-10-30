Баклажани багаті антоціанами – антиоксидантами, які надають яскравий колір овочу. Окрім цього, вони виконують головну антиоксидантну функцію: захищають організм від шкоди, заподіяної вільними радикалами. Негативна дія цих речовин може призвести до хронічних захворювань, серед яких серцево-судинні хвороби.
Крім того, це дуже легкий продукт, оскільки на 100 г овочу приходиться лише 24 ккал.
Баклажани з фетою
Інгредієнти:
Баклажани – 3 шт;
Фета – 200 гр;
Цибуля – 2 шт;
Часник – 3 зубчики;
Зіра – 1 ст. л .;
Паприка – 1 ч. л.
Оливкова олія 50 мл.
Спосіб приготування:
Баклажани розрізаємо навпіл і надрізаємо хрест-навхрест. Солимо, змащуємо олією. Запікаємо в духовці до готовності.
Нарізаємо цибулю і смажимо до золотистого кольору. Додаємо зіру і паприку. ⠀
Викладаємо до цибулі нарізану фету і подрібнений часник (дрібно рубаний). Замість фети можна використати бринзу, адигейський сир або інший будь-який
Акуратно перемішуємо і випікаємо 2 хвилини. ⠀
На готові баклажани викладаємо зверху сирно-цибулеву начинку. Подавати обов’язково теплими.
Смачного!