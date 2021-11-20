Брауні вважається стравою традиційної американської кухні. Назва виробу походить від характерного брунатного кольору, зумовленого наявністю в тісті какао-порошку або натурального шоколаду.
Існує декілька версій винайдення цього десерту. Найбільш вірогідна з них стверджує, що вперше брауні був приготований кухаркою чиказького готелю Palmer House Бертою Палмер у 1893 році. Кухарка створила десерт спеціально для панянок, які приїхали на Всесвітню виставку. До речі, оригінальний рецепт і досі використовується в меню цього готелю.
Ще одна версія стверджує, що брауні став результатом помилки, якої припустилася домогосподарка з міста Бангор у штаті Мен. Вона забула покласти до шоколадного пирога дріжджі, внаслідок чого той не підійнявся і вона подала виріб на стіл, порізавши його на квадратики.
Точне походження брауні невідомо, але вже на початку XX століття було декілька різновидів цього десерту, а масової популярності він почав набувати після 1920 року.
Банановий брауні
Інгредієнти:
- Банани – 2 шт;
- Яйця – 2 шт;
- Борошно – 160 г;
- Цукор – 200 г;
- Розпушувач – 1 ч. л;
- Какао – 50 г;
- Масло вершкове – 160 г;
- Чорний шоколад, горіхи – за бажанням
Спосіб приготування: ⠀
Масло розтопити. Стиглі банани пом’яти виделкою, додати решту складових й ретельно перемішати.
Випікати у духовці при 160 °C 30 хв. Охолодити та можна куштувати.
Дуже смакує з морозивом!