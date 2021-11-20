Сьогодні пропонуємо поласувати смачним десертом за рецептом шеф-кухаря українського ресторану на Мангеттені "Veselka" Дмитра Марценюка.

Брауні вважається стравою традиційної американської кухні. Назва виробу походить від характерного брунатного кольору, зумовленого наявністю в тісті какао-порошку або натурального шоколаду.

Існує декілька версій винайдення цього десерту. Найбільш вірогідна з них стверджує, що вперше брауні був приготований кухаркою чиказького готелю Palmer House Бертою Палмер у 1893 році. Кухарка створила десерт спеціально для панянок, які приїхали на Всесвітню виставку. До речі, оригінальний рецепт і досі використовується в меню цього готелю.

Ще одна версія стверджує, що брауні став результатом помилки, якої припустилася домогосподарка з міста Бангор у штаті Мен. Вона забула покласти до шоколадного пирога дріжджі, внаслідок чого той не підійнявся і вона подала виріб на стіл, порізавши його на квадратики.

Точне походження брауні невідомо, але вже на початку XX століття було декілька різновидів цього десерту, а масової популярності він почав набувати після 1920 року.

Банановий брауні

Інгредієнти:

Банани – 2 шт;

Яйця – 2 шт;

Борошно – 160 г;

Цукор – 200 г;

Розпушувач – 1 ч. л;

Какао – 50 г;

Масло вершкове – 160 г;

Чорний шоколад, горіхи – за бажанням

Спосіб приготування: ⠀

Масло розтопити. Стиглі банани пом’яти виделкою, додати решту складових й ретельно перемішати.

Випікати у духовці при 160 °C 30 хв. Охолодити та можна куштувати.

Дуже смакує з морозивом!