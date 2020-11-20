У четвер Оргкомітет оголосив переможця конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України. Його ще не затверджено парламентом, але в Мережі вже виказали все, що про нього думають.

#Букви, як завжди, розповідають, що до чого, і показують найсмішніші гуморески від українських користувачів соцмереж.

Як відомо, Державний герб України складається з малого і великого. Малий герб — золотий тризуб на блакитному тлі. Він був затверджений Верховною Радою 19 лютого 1992 року. А ось Великий герб все ще не затверджено.

У серпні Верховна Рада 279 голосами підтримала постанову, якою доручила Уряду до грудня провести конкурс на найкращий ескіз. Чимало депутатів виступили проти такої ініціативи, закликавши затвердити золотий тризуб єдиним державним гербом.

Згодом все ж було оголошено конкурс з призовим фондом 180 тисяч гривень (100 тисяч для переможця, 50 для того, чий ескіз отримає друге місце, і 30 — за третє місце). Загалом було подано 112 робіт.

19 листопада Оргкомітет підбив підсумки конкурсу та оголосив переможця. Першу премію отримав проєкт Олексія Кохана, карикатуриста та співавтора Малого герба. Ось як він виглядає:

Користувачам Мережі здалося, що від ескізу, так би мовити, віє старовиною:

Натякали на те, що використані на малюнку образи є банальними та стереотипними, порівнюючи ескіз з привітанням з Днем працівників сільського господарства від пана Зеленського.

Нагадаємо, як виглядав оригінал:

Тож було чимало спроб зробити ескіз герба сучаснішим. Користувачі гралися у фоторедакторах і замінювали воїна-козака, лицаря та лева на інших, не менш впізнаваних персонажів:

Примітно, що пана Зеленського теж нерідко пропонували як одного з персонажів. Українці не обмежували себе і пропонували його то на роль козака, то на роль лицаря.

“Суспільні поправки до Великого герба”, — жартували у соцмережах.

Без жартів про цирк і славнозвісний рояль — нікуди:

Дехто пропонував додати до ескізу якомога більше деталей, бо ж раптом більше — краще:

Не втримались від жартів і СММ-ники “Укрпошти”:

Були й шукачі простіших рішень:

Наостанок — про відомі у всій країні житомирські шкарпетки: