Україна різко наростила імпорт борошномельної пшениці з-за кордону, при цьому не знизивши темпи власного експорту цієї культури. Причина такої парадоксальної ситуації в різкому дисбалансі цін на зерно і абсолютної пасивності держави в частині бідь-яких інтервенцій - навіть попри стрімке здорожчання продуктів харчування

Україна, 7-й за обсягом виробник пшениці в світі, в цьому сезоні змушена сама купувати зерно за кордоном. За даними Митної служби, з жовтня 2020 року по 22 лютого 2021 р в країну було імпортовано 14,5 тис тонн борошномельної пшениці на суму 118, 6 млн грн. Імпорт здійснювався переважно з Білорусі.

Обсяг в 14,5 тис тонн здається незначним, проте це тільки якщо не порівнювати його з попередніми періодами: поточний імпорт в 7 разів перевищує показник аналогічно періоду попереднього сезону (2,1 тис. т) і в 6,6 рази – підсумок всього 2019 / 20 МР (2,2 тис. т). Ще більш шокуючим виглядає сам факт придбання зерна за кордоном на тлі власного врожаю пшениці в 25,1 млн тонн, який був зібраний в Україні в 2020 році.

Вибірковий суперцикл

З огляду на особливості українського ведення бізнесу, імпорт зерна в і без того затоварену пшеницею країну можна було б пояснити приватними угодами прикордонних борошномелів або невинним (знову-таки за українськими мірками) шахрайством з компенсацією ПДВ.

Але не цього разу.

Послідовний імпорт борошномельної пшениці з Білорусі зумовлений ​​економічною логікою і пов’язаний з істотним підвищенням внутрішніх цін на пшеницю в Україні.

Базові українські експортні категорії – ячмінь, кукурудза, пшениця оновили цінові рекорди мінімум за три роки. За даними агентства «АПК-Інформ», ціни на пшеницю знаходяться на найвищому рівні з 2015 року. Актуальна ціна тони пшениці продовольчого класу складає 300-320 доларів. Для порівняння, ще півроку тому вартість пшениці не перевищувала 6 тис. грн за тонну. Читайте також: Уявна житниця Еміратів: що не так з заявами Мендель і Зеленського

Тому купівля пшениці за кордоном здається хорошою ідеєю: білоруське зерно імпортувалося в середньому за ціною 5278,6 грн /тонна, в той час як українсий аналог до лютого досяг позначки 8900 гривень/тонна.

Причини подорожчання порадували б Адама Сміта: ціни підштовхує вгору зростання попиту з боку основних країн-імпортерів, які активно формують власні резерви, а також подорожчання пшениці в основному постачальнику цієї культури з Причорномор’я – Росії.

На внутрішньому ринку ставки підвищують зернотрейдери, які хочуть встигнути вивезти зерно, вклавшись в «джентельменську угоду» з урядом в форматі Меморандуму, і/або побоюючись все-таки запровадження обмежень.

На це накладається кмітливість аграріїв-виробників, які притримують зерно в надії на подальше зростання цін. Правда, ближче до посівної (тобто фактично вже зараз) вони будуть змушені реалізувати частину запасів для поповнення оборотних коштів.

Таким чином, спрощено ситуація виглядає так: продаючи зерно на експорт за ціною близько 300 дол / т, потреби внутрішніх переробників, ціни на продукцію яких обмежені купівельною спроможністю населення, частково покриваються імпортом доступної сировини з країни з більш цивілізованим і стабільним зерновим ринком. Хто б міг подумати, що нею виявиться Білорусь.

Схему «продали дорого і поповнили запаси дешево» можна було б вважати дотепною, якби не один фактор: вона не працює. Про це свідчить різке подорожчання продуктів харчування на внутрішньому ринку.

За даними Держстату, який зазвичай трохи оптимістичніший за реальність, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року хлібобулочні вироби подорожчали на 9%. За перший місяць 2021 року ціни на борошно зросли на 12%.

Динаміка цін на хліб удвічі випереджає інфляцію, тобто мають місце специфічно-ринкові чинники. Виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин зауважує, що ціни на хліб масових сортів ростуть повільніше – максимум на 10%, а зростання вартості преміальних сортів хліба і кондитерських виробів складе 20-25%, безпосередньо пов’язуючи це з подорожчання зерна.

Директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко також упевнений, що ціни на хліб і хлібобулочні вироби в українських магазинах виростуть на 20-25%. У цю динаміку він закладає не тільки фактор подорожчання сировини, але і тарифів на електроенергію і газ.

Через подорожчання зерновмісних кормів дорожчає і продукція тваринництва, але споживач ризикує цього не помітити, оскільки в цій категорії вже давно і успішно править імпорт. Імпорт ковбаси і м’ясо-ковбасних виробів в Україну виріс в два рази за 2020 рік до 4700 тонн. За січень імпорт свинини в Україну виріс на 64% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 1620 тонн. Найістотніше в цій групі товарів зросли ціни на яйця, досягнувши позначки 40 грн /10 шт. У подорожчанні останніх закладена частина економічного шантажу з боку бенефіціара найбільшого виробника цієї продукції – холдингу «Авангард», проте основним фактором зростання цін все ж залишається подорожчання кормів.

Почесний президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томич зазначає, що «ми на сьогодні маємо найбільшу погоню в світі за цінами на продовольство». «Цукор у нас зростає вже далеко з вересня по 50 грн, масло по 50 грн, хліб – близько 40 грн, яйця – 50 грн. Ми на межі продуктових криз неплатоспроможності», – заявив він. Читайте також: «Мінагро Шредінгера»: чому відновлене міністерство може виявитися порожнім місцем

Подорожчання агросировини і як наслідок – продуктів харчування не ексклюзивна проблема України, так чи інакше з нею зіткнулися всі найближчі сусіди, але ось діяли вони по-різному.

У Росії держава ультимативно зафіксувала ціни на соняшникову олію і цукор, а також ввела квоти на експорт зерна і мито на експорт пшениці.

Казахстан заборонив експорт дрібної і великої рогатої худоби, а також запровадив граничні ціни на основні продукти харчування.

Киргизстан ввів ембарго на продаж за кордон 14 категорій товарів, серед яких ВРХ, птахи, зернові, рослинне масло, борошно.

У Білорусі діє цінове регулювання на продукти харчування.

Що відрізняє Україну – що вона не вдалася до жодного з озвучених заходів. В якості регулювання у нас діє Меморандум з трейдерами, в якому обумовлені бажані граничні обсяги зерна, а також декларування зміни цін на ряд продовольчих товарів. Судячи з динаміки цифр на цінниках – вони не працюють.

Що робити?

За даними ДФС, Україна експортувала 31 млн тонн зернових і зернобобових культур. Зокрема, пшениці експортовано 13,3 млн тонн, з яких 8,9млн тонн продовольчої.

Мінекономіки абсолютно справедливо констатує, що трейдери не вийшли за межі встановлених лімітів.

«За нашими розрахунками при збереженні існуючих темпів експорту в поточному маркетинговому році ми вийдемо на показники, зазначені в Меморандумі», – сказав заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Обмеження експорту зернових здаються логічним заходом, але непотрібною жертвою, оскільки проблема подорожчання ніяк не пов’язана з недобором урожаю, обсяг якого навпаки в рази перевищує внутрішню потребу. Будь-які різкі метання в питанні держрегулювання і зміни торгового режиму зашкодять репутації України як надійного партнера на міжнародному ринку зерна. Також дуже сумнівно, що слабка нервами і умовно-суб’єктна зелена влада в принципі витримала б тиск з боку посольств, до яких звернуться транснаціональні компанії-зернотрейдери. В останній раз таке виявилося під силу лише Партії Регіонів на вершині своєї могутності в 2010 році (4 жовтня 2010 р були введені квоти на експорт пшениці і меслину, полби, кукурудзи, ячменю, жита і гречки, що діяли до кінця травня 2011 року).

Але між позиціями «вводимо обмеження експорту» і «нічого не робимо» є безліч проміжних рішень і інструментів, жоден з яких не був застосований.