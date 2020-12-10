2020 запам'ятається не лише кризою, локдауном і пошуком вакцини від Covid-19, але і бебі-бумом серед голлівудських знаменитостей, супермоделей і янголів Victoria's Secret. Букви розповідають про зірок, які потішили новиною про свій новий статус цього року.

Джіджі Хадід

Чутки про вагітність 24-річної супермоделі Джіджі Хадід ходили з квітня 2020 року. Згодом модель їх підтвердила в інтерв’ю Джиммі Фелону. А у своєму інстаграмі Хадід “оголосила” про вагітність за місяць до народження первістка — в серпні цього року. Батьком дитини став 27-річний музикант Зейн Малік, з яким Джіджі Хадід зустрічалася з 2015 року. У вересні 2020 на світ з’явилася їхня донька. Ім’я новоспечені батьки тримають в таємниці.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

Емілі Ратаковскі

Не поспішає оголошувати про стать своєї дитини й модель Емілі Ратаковскі. Про свій “цікавий стан” модель оголосила відеообкладинкою американського Vogue з заголовком “Чому я не хочу розкривати стать своєї дитини”. Батько її майбутньої дитини – актор і продюсер Себастьян Бір-Макклард, за якого вона вийшла заміж у 2018 році після декількох тижнів стосунків.

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На честь очікування малюка 29-річна Емілі Ратаковскі написала на сайті Vogue есе про свою вагітність. “Коли ми з чоловіком розповідаємо друзям, що я вагітна, їх перше запитання після “Вітання!” майже завжди звучить так: “Ви знаєте, кого хочете?” Нам подобається відповідати, що ми не дізнаємося про стать, поки нашій дитині не виповниться 18 років, і що тоді “вона” повідомить нам про це. Всі з цього сміються. Однак в нашому жарті є частка правди, яка натякає на можливості, які набагато складніше, ніж ті геніталії, з якими може народитися наша дитина. А правда про те, що ми врешті поняття не маємо, хто зростає у мене в животі “. Імовірно модель стане матір’ю на початку березня.

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Ромі Стрейдж

У травні про свою вагітність повідомила ще одна модель Victoria’s Secret – 25-річна нідерландка Ромі Стрейдж. Під світлиною обійнявшись зі своїм чоловіком Лоренсом ван Ліувеном дівчина поділилася історією боротьби за свою дитину і її бажаннм стати мамою.

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“2 роки тому мені поставили діагноз синдром полікістозних яєчників після 7 років відсутності менструації. Я була спустошена, тому що бути мамою і створити сім’ю з @laurensvleeuwen – моя найбільша мрія. Я була така налякана, що ніколи не зможу, тому що при такому діагнозі важче заводити дітей природним шляхом “. Вивчаючи своє захворювання, модель з’ясувала, що її тіло перебувало в постійному стресі через постійні подорожі (без нормальних біоритмів), щоденні надпотужні тренування, надчисте харчування (з обмеженням у раціоні).

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У листопаді Стрейдж і її коханий знялися в ню-фотосесії, на якій модель показала свій кругленький животик на восьмому місяці вагітності. 3 грудня 2020 року пара стала батьками дівчинки, на ім’я Мінт.

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Ельза Госк

Бебі-бум у 2020 році серед янголів Victoria’s Secret значно пов’язаний зі скандалом навколо бренду і його звинуваченнями в сексуальних стандартах і відсутності різноманітності серед моделей (в шоу участі не брали трансгендери та моделі plus size). У листопаді 2019 року за місяць до передбачуваної дати шоу стало відомо, що показ скасовується і надалі доля бренду, який переживав фінансову кризу, стояла під питанням. Тож багато моделей вирішили взяти паузу у своєму житті, і Ельза Госк не виняток.

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Наприкінці вересня модель виклала ню-фото у свій інстаграм, повідомивши, що вона з коханим Томом Делі напівдорозі в очікуванні первістка. На початку 2021 року Госк стане мамою.

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К’яра Феррані

Італійська фешн-блогерка та власниця власної модної марки 33-річна К’яра Феррані на початку жовтня порадувала своїх шанувальників новиною, що зараз вона разом з чоловіком репером Fedez чекають на другу дитину. У пари вже є син – 2-річний Лео.

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Пара стала ще популярнішою в березні цього року, коли на початку локдауну в Італії за добу зібрала 3 млн євро, щоб допомогти лікарні Сан-Раффаеле в Мілані для боротьби з COVID-19. За що отримала недавно нагороду від мерії Мілана, а потім отримала привітання від одіозного Сільвіо Берлусконі.

Жанна Дамас

Приблизно до кінця 2020 французька блогерка і власниця бренду Rouje Жанна Дамас очікує первістка. Зараз Дамас на восьмому місяці вагітності, а її образи в інстаграмі — джерело елегантного французького шику для вагітних: сукні-комбінації, романтичні сукні на запах, літаючі тканини, кардигани, витончено обрамлені поясом, — все це особливо добре підкреслює кругленький животик.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jeanne 💋 (@jeannedamas)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jeanne 💋 (@jeannedamas)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Jeanne 💋 (@jeannedamas)

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Руні Мара

У голлівудських акторів 35-річної Руні Мари та 46-річного Хоакіна Фенікса у вересні народився син. Хлопчика назвали Рівер на честь старшого брата Фенікса, який помер понад 25 років тому від передозування наркотиками. Пара веде досить закритий спосіб життя, у них немає акаунтів в Інстаграмі, тому про всі новини можна дізнатися з джерел, близьких до Фенікса і Мари. Кажуть, що завдяки карантину Руні Марі вдалося довго тримати свій статус в секреті та зайвий раз не з’являтися на публіці, виконуючи вимоги залишатися вдома. Однак деякі фото вагітної актриси папараці все ж вдалося зробити, а потім і офіційно підтвердити новину в оточенні пари.

Фенікс і Мара познайомилися на зйомках фільму “Вона” ще у 2012 році. Потім у них зав’язалося листування електронною поштою. А через чотири роки після знайомства актори знову опинилися на одному знімальному майданчику – у фільмі “Марія Магдалина”, де Руні Мара зіграла головну роль, а Хоакін Фенікс постав в образі Ісуса. Заявити про свої стосунки пара зважилася у 2017-році, з’явившись разом на 70-му щорічному Каннському кінофестивалі. Уже у 2019 році пара побралася.

Кеті Перрі

Батьками стала ще одна голлівудська пара – співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум. Наприкінці серпня у них народилася дочка – Дейзі Дав Блум. Після народження Дейзі Блум Кеті та Орландо, посли доброї волі ЮНІСЕФ, зробили від її імені пожертвування в Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй, щоб в цей непростий для всіх час “кожна майбутня мама мала доступ до кваліфікованого медичного працівника і якісного медичного обслуговування”.

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Кеті Перрі оголосила про свою вагітність на початку березня. Все сталося в дусі світових знаменитостей: співачка опублікувала в інстаграмі тизер кліпу на пісню Never Worn White, де вона в білій сукні ніжно обіймає свій живіт.

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Софі Тернер

Ще одна голлівудська пара – актриса Софі Тернер і музикант Джо Джонас – хоч і ведуть Інстаграм, але ділитися новинами свого особистого життя не поспішають. Вагітність Софі Тернер, відомої за роллю Санси Старк в серіалі “Гра Престолів”, проходила приватно, за межами загальної уваги й публічності. Про її новий статусі стало відомо в лютому. В кінці липня актриса народила дочку, на ім’я Уїллу. Але фотографіями про свою вагітність поділилася лише кілька місяців тому – у вересні 2020 року