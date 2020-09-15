Учора Кабмін схвалив проект держбюджету на 2021 рік, та того ж дня подав до парламенту: на сайті ВР цей документ записаний як законопроект №4000. Але уряду марно сподіватись, що головний кошторис держави вдасться прийняти «малою кров’ю».

Учора на Погоджувальній раді спікер Разумков припускав, що голосування за бюджет може відбутись у п’ятницю 18 вересня, то учора ж увечері голова податкового комітету ВР Гетьманцев заявив, що цього тижня «бюджетної ночі» не буде, і що розгляд «законопроекту №4000» відбуватиметься за процедурою, до 1 грудня.

Схоже, одна із причин такої заяви – не тільки особиста неприязнь міністра та голови комітету, а й невисока якість зміну «законопроекту №4000». По факту Кабмін Шмигаля подав на розгляд парламенту проект типового «бюджету проїдання» – затрати на утримання державних органів «роздуваються», а поліцейські структури отримують більше фінансування, ніж військові.

І так по суті прем’єр Шмигаль заперечив свої попередні заяви, що в наступному, 2021 році, Кабмін зосередиться на стимулюванні інноваційних секторів економіки, а також – інвестуватиме в розвиток інфраструктури широкого профілю, як то залізниці чи системи зрошення.

Врешті, багато яких фактичних параметрів у проекті держбюджету не співпадають із тими, які заявляв міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації проекту кошторису на наступний рік.

А після правок депутатів, документ, можливо, взагалі доведеться переробляти наново.

Апетити в цифрах

Витратна частина держбюджету на 2021 рік – 1,35 трильйонів гривен, і це на 10% більше від плану на 2020 рік. А от проблема в тому, що затрати на утримання вищих органів влади хочуть збільшити значно більше рівня 10%. І топ-5 держструктур, затрати на які виростуть найбільше, виглядає так.

«Абсолютним рекордсменом» стало Мінцифри, затрати на роботу якого хочуть збільшити майже удесятеро, або від 147 млн грн в 2020 році до 1,05 млрд грн в 2021 році.

На «другому та третьому щаблях» опинилися фіскали: на роботу Митної служби бюджет хочуть збільшити в 1,4 рази, або до 5,15 млрд грн, на Державну податкову службу – в 1,34 рази, або ж до 11,1 млрд гривень. На четвертому місці опинився Офіс президента, на роботу котрого витрати хочуть збільшити на 39% або ж до 1,27 млрд грн. «Замикає п’ятірку» Офіс генпрокурора, котрому хочуть дати на 25% більший бюджет, або ж 9,5 млрд грн.

По Державному управлінню справами бюджет в цілому має вирости на 16%, або до 2,8 млрд грн. На роботу ВР кошторис хочуть збільшити на 12% або до 2,28 млрд грн. На Секретаріат Кабміну – хочуть збільшити на 10,6% або до 2,45 млрд грн. Видатки на МЗС мають стати на 10% більше, або до 4,8 млрд гривень.

Цікаво, шо при цьому затрати по статті «реорганізація ДФС» мають вирости на понад 50% або до 1,53 млрд грн.

Справедливості заради потрібно сказати, що і затрати на «соціальні» видатки виросли понад ті самі 10%. Наприклад, бюджет МОЗу у 2021 році має збільшитись на 34,1% або до 155,24 млрд грн, при цьому кошторис Національної служби здоров’я має бути 124 млрд грн. Бюджет на Міносвіти має вирости на понад 20%, або до 159 млрд гривень загалом. Але, за даними деяких ЗМІ, очільники цих обох міністерств – Степанов та Шкарлет – заявили, що по їх відомствам заклали занадто малий кошторис, і тому ці два урядовці відмовились підтримувати проект держбюджету на наступний рік.

Так само лишається обділеним сектор безпеки, а також – підтримка інноваційних секторів економіки. Лише поліцейські структури «не образили» у фінансуванні: усі спроби відправити у відставку Арсена Авакова – провалились, і тепер, схоже, знову ніхто не хоче конфліктувати із всесильним очільником МВС. На його структури в 2021 році мають припасти аж 7,1% від усіх затрат, запланованих в держбюджеті (майже 86 мільярдів загального і 12,2 млрд спецфонду).

Сім відсотків бюджету Авакову. А що для оборони?

Схоже, це буде вперше за останні 5 років, коли поліцейські будуть забезпечені наполовину краще, ніж армія. При цьому нема гарантій, що і в наступному році програми по переозброєнню ЗСУ не будуть зірвані так само, як і в 2020ому. А Україна буде вимушена остаточно попрощатись із своїми космічними амбіціями.

Наприклад, у 2021 році усі установи в підпорядкуванні Авакова (тобто, МВС, Нацполіція, Нацгвардія та інші) мають отримати сумарно 182,9 мільярди гривень. Якщо до цієї цифри додати бюджет в 9,5 млрд грн на Генпрокуратуру, 2,48 млрд грн на ДБР та 1,6 млрд грн на Управління державної охорони, отримуємо цифру в 196,4 млрд грн. Поки створене лише «на папері» Бюро економічної безпеки на свою роботу має отримати 1,003 мільярди гривень.

При цьому, на Міноборони в бюджет-2021 закладено 117,6 млрд грн, СБУ – 14,96 млрд грн, Служба зовнішньої розвідки – 4,01 млрд грн, Головне управління розвідки Міноборони – 3,99 млрд грн. До цього переліку можна ще додати Державну службу спецтранспорту, підпорядковану МОУ, і в результаті отримуємо лише 117,6 млрд грн, запланованих на витрати військових.

Цікаво, що при цьому в структуру доходів держбюджету-2021 заклали також 13,75 млрд грн від продажу «надлишкового воєнного майна» та 0,8 млрд грн – від продажу «цінностей державного резерву».

Для міністерства стратегічної промисловості в 2021 році заклали тільки 170 млн гривень. Для Державного космічного агентства кошторис зменшили взагалі на 54% або до 533 млн гривень. (Із таким рівнем фінансування Україна може і не мріяти про проект «Повітряний старт» у космос).

По лінії Мінекономіки, на програму «модернізації ОПК» в 2021 році заклали 2,53 млрд гривень (таку ж суму виділяли в 2020 році). При цьому на роботи по створенню, виробництву чи ремонту зброї хочуть дати 39,73 млрд гривень. Така ж сума була закладена і на 2020 рік. Але, як показує досвід цього року, навіть якщо гроші дали на папері, вони до військових можуть і не дійти.

Якщо при цьому будуть зірвані плани по виробництву ракетних комплексів «Вільха» та «Нептун» (ракети із якого можуть уражати усі типи кораблів російського флоту, та навіть «Кримський міст»), то хто за це відповідатиме – не зрозуміло.

Що буде з інфраструктурою?

Прем’єр Шмигаль обіцяв, що програму «Велике будівництво» поширять не тільки на дороги, але й залізниці, аеродроми та іншу інфраструктуру, при тому, що регіони мають отримати більше грошей на власний розвиток. І нічого не говорив про «енергетичні» плани. А в реальності, по проекту бюджету на 2021 рік виходить зовсім навпаки.

Міненерго на 2021 рік має отримати 6,3 млрд гривень із бюджету, із яких 1 млрд грн має піти реконструкцію гідроелектростанцій, ще 1 млрд грн – на «ліквідацію неперспективних вугільних підприємств» та 3,12 млрд грн – на «заходи по реструктуризації вугільної галузі». Державний фонд регіонального розвитку «на папері» збільшать майже удвічі, або ж до 9,3 мільярдів гривень. А от далі починаються нюанси по інфраструктурним питанням.

Бюджет для Укравтодору хочуть збільшити на 10,5% або до 54,8 млрд грн. Також через цю установу «проходитиме» субвенція в 21 млрд гривень на ремонт місцевих доріг (сума – на рівні 2020 року).

Але ж – міністр фінансів Марченко на своєму брифінгу говорив, що із держбюджету також мають дати 3,3 млрд гривень на 100 нових пасажирських вагонів, та 1,4 млрд гривень – на оновлення колій «Укрзалізниці». А по факту – заклали тільки 1,4 млрд гривень на вагони (вистачить на 30-40 одиниць), та 500 млн грн – на колії (вистачить тільки на електрифікацію 30 кілометрів перегону «Черкаси-Сміла», а про Житомир уже можна забути).

«Зе-команда» постійно говорить про те, що треба переводити вантажі на річковий транспорт, щоб берегти автодороги. А по факту – на 2021 рік на утримання судноплавних шлюзів дають лише 39 млн гривень, хоча треба мінімум 100 млн грн просто на їх роботу. А тут ще треба зважити, що наші судноплавні шлюзи – критично зношені, і потребують негайного ремонту. І схоже, саме через поганий стан судноплавних шляхів перевалка вантажів по Дніпру за 8 місяців 2020 року упала на 10%, або до 6,8 млн тонн.

Марченко також говорив, що лише на дотації аграріям у бюджеті-2021 дадуть 4,3 млрд гривень. А по факту виходить, що в наступному році на усі програми підтримки АПК дадуть 4 млрд грн. У цій сумі і «класичні» дотації, і кредити по програмі «7-9-5» та обіцяна підтримка на будівництво систем зрошення на Півдні України.

Що взяти у дохід держави

А як же наповнюватиметься бюджет-2021? Схоже, тут доречно буде згадати приказку «люди – нова нафта економіки». Бо держказну України в наступному році в прямому сенсі збираються наповнювати за рахунок доходів звичайних громадян.

По плану, найбільшими джерелами «приходу» грошей в казну мають стати ПДВ на імпортовані в Україну товари – 332,5 млрд гривень, ПДВ на зроблені в Україні товари – 130,5 млрд (цей податок закладається ж у ціну товарів, котрі купують звичайні покупці. А також – податок на доходи фізичних осіб – 138,9 млрд гривень.

Для порівняння – сплата по податку на доходи юридичних осіб має бути лище 105,9 млрд грн, дохід від продажу майна, арештованого за рішенням суду – 38 млрд грн, щорічний платіж НБУ – 33 мільярди гривень, а дивіденди держпідприємств – тільки 24,6 млрд гривень.

Чи адекватно закладати саме таку структуру доходів у країни, економіка якої суттєво «просіла» із-за пандемії Covid-19 – питання відкрите. І схоже, це одна із причин, чому цього тижня ніхто не планує влаштовувати «бюджетну ніч», а в кулуарах «Зе-команди» обговорюють відставку міністра фінансів Марченка.