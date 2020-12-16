15 грудня, зірвавши всі строки, Верховна Рада проголосувала бюджет. Найбільшою інтригою було те, чи дадуть за нього голоси «За майбутнє», «Довіра» і «Батьківщина». І якщо так, то в обмін на що. Як виявилось, один з предметів обміну – пост віце-прем’єра для Юрія Вітренка, що порадує Коломойського і засмутить Ахметова.

У понеділок після засідання фракції «Слуги народу» повідомили, що будуть голосувати за бюджет, хоч він їм і не подобається.

Тут чи не головним рушієм було отримання траншу від МВФ, а без бюджету з затвердженими фондом макропоказниками чекати грошей не доводиться. «Слуги» виходили з того, щобюджет доведеться міняти, і не раз.

“Я думаю, що підтримка бюджету буде. Це, власне кажучи, нелегке для деяких наших колег рішення. І для освітнього комітету, і для медичного комітету. Ми розуміємо, що бюджет поганий, але його все одно треба підтримати”, — заявив у понеділок голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Бюджет містить захмарні 240 мільярдів дефіциту. Між першим і другим читанням, щоб хоч якось підверстати цифри під вимоги МВФ, в ньому «зрізали» 8,5 мільярди Пенсійного фонду та 4 мільярди забрали з освіти. Втім зберегли збільшені видатки на Офіс президента – вони зростуть на 39,4% в порівнянні з минулим роком і становитимуть 1 млрд 269,1 тис грн – а також підвищили видатки на прокуратуру (на 2 мільярди), на ДБР (на мільярд) та МВС (на 700 мільйонів).

Загалом на силовиків наступного року витратять 125 мільярдів. А ось фінансування армії лишили на рівні минулого року, що викликало різку критику з боку «Європейської солідарності» під час розгляду.

«Шановні громадяни України, подивіться на ці чудові святкові ялинки. А якій же подаруночок кладе “Слуга народу”, ця влада і цей уряд, під ялинку українському народу? Ну, вибачте, це називається “підкласти свиню” у вигляді цього бюджету на наступний рік. Зараз я вам поясню, чому. Взагалі, коли ми кажемо, що цей бюджет на рік, я думаю, що це неправильно. Скоріше, що це бюджет на квартал – “95 квартал”. Чому? Я вам зараз поясню. Тому що між першим та другим читанням у нас є зміни в цьому бюджеті. І які ж це зміни? У нас зменшили освітню субвенцію майже на 3 мільярди гривень, трансфер Пенсійного фонду – на 8,5 мільярда гривень, Державний фонд регіонального розвитку – майже на 5 мільярдів гривень. Це все зменшено. Додаткова субвенція на заклади освіти і охорони здоров’я зменшена на 2 мільярди гривень. Фінансову підтримку національних театрів зменшено… Зменшено, зменшено, зменшено, зменшено, зменшено! А що ж залишилось? А залишилося саме головне для Зеленського – Офіс Президента. Як була захмарна цифра найбільша збільшена у порівнянні з цим роком, вона залишилась», – заявив з трибуни Олексій Гончаренко.

6 мільярдів виділили на соцеконом – тобто фактично на округи депутатів. При цьому рішенням комітету їх будуть розподіляти в ручному режимі.

«Без цього б не дали голоси наші мажоритарники», – каже співрозмовник у президентській фракції.

Попри те, що до другого читання видатки на МОЗ збільшили на майже на 4 мільярди міністр Степанов залишився невдоволений цифрою і навіть на брифінгу в день голосування застеріг, що цей бюджет ставить під загрозу захист здоров’я людей, а українські медики можуть опинитися в Польщі, замість того, щоб рятувати життя в Україні. Бо бюджет не дає можливості підвищити їм зарплати. На розгляд бюджету в Раду він навіть не прийшов.

«2,6 мільярда гривень (закладених на вакцини в бюджеті – ред.) не вистачить для того, щоб провакцинувати навіть пріоритетні групи від COVID-19. Ці мізерні гроші, закладені на вакцину в бюджеті, не дадуть нам такої можливості. Тому ми будемо вимагати підвищення державного бюджету не лише на закупівлю вакцин, а й інших супутніх засобів: це і голки, і шприци, засоби захисту для лікарів», – заявила колишня заступниця Уляни Супрун, депутат «Голосу» Ольга Стефанишина.

«Ми чудово розуміємо, що наступає колапс системи охорони здоров’я, яка недофінансовується майже на 40 мільярдів гривень і колапс системи освіти, яка недофінансовується майже на 15 мільярдів гривень», – додав Сергій Соболєв з «Батьківщини».

Втім, на відміну від «Голосу», його фракція вирішала підтримувати бюджет.

Умовами голосування було повернення грошей від акцизу на паливо та податку з залізниці до місцевих бюджетів.

Ще однією з умов було підтримання правки Альони Шкрум до бюджетного кодексу про призначення особи, яка досягла 65-річного віку, на посаду держслужби на один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно (до досягнення 70-річного віку).

На запитання, кого з пенсіонерів хоче просунути по службі «Батьківщина», співрозмовник серед «Слуг» відповів, що одним з таких може бути нинішній в.о. голови апарату парламенту.

Як вже згадувалось, одним з предметів суперечки був акциз на паливо, який рішенням Кабміну забирали з місцевих бюджетів у центральний.

“Слуги” дуже хотіли підтримувати місцеві бюджети, мотивуючи це тим, що громади “поімєлі” їх на виборах і не підтримали.

Інші депутати вимагали лишити гроші на місцях. Тому 236 голосами «за» було підтримано правку депутатки від “Голосу” Галини Васильченко про повернення місцевому самоврядуванню частки від акцизу на паливо.

Правда, крім цієї правки проголосували ще кілька правок, які в результаті стали взаємовиключними, і тому спікер оголосив перерву, щоб Кабмін зміг все це проголосувати.

В перерві депутати «Слуг» були абсолютно спокійні, що бюджет буде проголосований. По-перше, вони мали внутрішній запас голосів, чого вже не було добрі пів року, по-друге, були голоси сателітів.

«Не забудь подякувати за гроші на громади», – кинув хтось з колег Ларисі Білозір, яка виступала з заключним словом по бюджету від «Довіри».

Ця група, як і «За майбутнє» дали у фінальному голосуванні за бюджет по 20 голосів, 12 додала «Батьківина», 11 – позафракційні і 225 дали самі «Слуги».

Особливо смішним видавалось голосування «За майутнє», чий лідер Ігор Палиця ще кілька тижнів тому звинувачував фракцію президента в тому, що їм дають по 20 тисяч за голосування за бюджет.

«Слуги народу» кажуть про те, що корупція у Верховній Раді… І президент, і всі представники борються з цією корупцією, я хочу поставити вам одне запитання. Я терпів, тримав себе в руках довго, але я вже не можу. А чому в провладній фракції “Слуги народу” за голосування за бюджет депутатам видають по 20 тисяч доларів кожному? І це факт», – заявив Палиця в ефірі «Право на владу».

Як виявилось, щоб змінити таку рішучу позицію, потрібно небагато – посаду першого віце-прем’єра з питань енергетики для Юрія Вітренка. Перспектива цього призначення дуже тішить Ігоря Коломойського і дратує Ріната Ахметова. Адже Вітренко отримає міністерство, з якого зняли ахметівську Ольгу Буславець.

Вітренко, до слова, автор схеми повернення грошей «Укрнафті», з якої за борги Коломойського заплатять українці.

У вівторок увечері кандидатуру Вітренка депутатам представив президент Володимир Зеленський. Зустріч мала відбутись в Парковому, але через бюджет, розгляд якого затягнувся в часі, її перенесли в «катрусин кінозал» Ради.

«Це була одна з найдовших зустрічей з президентом, дуже конструктивна, ми навіть змогли поставити питання і поговорити. Вітренко виглядав достатньо переконливо. Зараз в чаті ми запустили сигнальний збір підписів, щоб зрозуміти, скільки зовнішніх голосів треба добрати», – розповів Буквам один з депутатів «Слуги народу».

Крім Вітренка президент вдруге запропонував «Слугам» підтримати Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти, Романа Лещенка – на міністерство аграрної промисловості, Романа Опімаха – на міністра екології та Юлію Лапутіну – на міністра ветеранів.

Схоже, депутати про ротації дізнались в день представлення, бо в чаті це викликало бурхливе обговорення.

Особливо, це стосувалось МінАПК. Навіть за рік відсутності мністерства депутати досі не збагнули, що воно таки потрібно. Тому пропонували ще створити міністерства освоєння Марсу та Місяця.

Євген Шевченко сприйняв відновлення міністерства як подачку «Батьківщині», представник якої Вадим Івченко дуже хоче отримати цю посаду.

«Навряд чи ми б на це погодились, зважаючи на його спектаклі проти нас під час ринку землі. Але мрія в них така є», – розповів «Буквам» один зі «Слуг».

Втім, він же підтвердив, що у їхнього кандидата Романа Лещенка теж можуть виникнути проблеми з голосами.

В чаті депутати при обговоренні прямо вказували, що такого розкрадання землі як при Лещенку ще не було.

«Він також мав необережність сказати, що не розуміє, навіщо компенсувати аграріям 14% ПДВ. Тому групі аграрних олігархів «Довіра» це може сильно не сподобатись. Як і нашим», – зазначив співрозмовник Букв.

Попри те, що чинний міністр екології подав у відставку, вона може не відбутись.

В чаті депутати вимагали заслухати міністра, щоб він пояснив, чому йде. Ці ж питання вони ставили Шмигалю на зустрічі у вівторок.

«Шмигаль, слід визнати, був найнєвнятнішим на цій зустрічі. Навіть Шкарлет і той виглядав краще. Чому іде Абрамовський, прем’єр не пояснив, але за нього дуже сильно вступився комітет. Тому відставка під питанням. Як і ще частина призначень», – каже співрозмовник Букв.

Кадрові голосування заплановані на четвер.