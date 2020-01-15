Павло Фукс вважає, що топменеджмент НАК "Нафтогаз України" заслуговує на премію в розмірі 1% виплачених "Газпромом" 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

Бачу критику високих зарплат топ-менеджерів НАК “Нафтогаз” Андрія Коболєва і Юрія Вітренка.

Нагадаю, топменеджмент “Нафтогазу” отримає премію в розмірі 1% від виплачених “Газпромом” 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

З критикою не згоден. Я підтримую таке преміювання. На мою думку, 1% – це мало.

Останніми днями ми бачимо, як чиновники та міністри, результатів роботи яких поки ніхто не помітив, виписали собі премії в сотні тисяч гривень. Згоден, тут є питання. Але ситуація з топменеджментом НАК інша.

Поясню свою позицію.

Найголовніше — премія, що прив’язана до результату. Не до балачок та обіцянок, а до результату. Коболєв і Вітренко заробили для України 2,9 млрд доларів. І лише потім отримали 1% від цієї суми.

Відчуваєте різницю?

Не просто заробили, а виграли міжнародний арбітраж у Росії!

Премія людини, що працює за кошти платників податків, повинна бути прив’язана тільки до результату.

Це єдина ефективна формула для державних підприємств.

Вона вимірює ефективність. Вона показує, хто є хто.

У кожного повинен бути випробувальний термін, після закінчення якого проходить аудит. Не зміг заробити гроші державі — повинен бути звільнений. Якщо аудит показав зловживання і розкрадання — відповідай за законом.

Тоді державні компанії будуть так само ефективні, як і приватні.

Вважаю це єдиним допустимим механізмом, який може застосовуватися на держпідприємствах, які з тих чи інших причин не приватизовані.