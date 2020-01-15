Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.
Бачу критику високих зарплат топ-менеджерів НАК “Нафтогаз” Андрія Коболєва і Юрія Вітренка.
Нагадаю, топменеджмент “Нафтогазу” отримає премію в розмірі 1% від виплачених “Газпромом” 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.
З критикою не згоден. Я підтримую таке преміювання. На мою думку, 1% – це мало.
Останніми днями ми бачимо, як чиновники та міністри, результатів роботи яких поки ніхто не помітив, виписали собі премії в сотні тисяч гривень. Згоден, тут є питання. Але ситуація з топменеджментом НАК інша.
Поясню свою позицію.
Найголовніше — премія, що прив’язана до результату. Не до балачок та обіцянок, а до результату. Коболєв і Вітренко заробили для України 2,9 млрд доларів. І лише потім отримали 1% від цієї суми.
Відчуваєте різницю?
Не просто заробили, а виграли міжнародний арбітраж у Росії!
Премія людини, що працює за кошти платників податків, повинна бути прив’язана тільки до результату.
Це єдина ефективна формула для державних підприємств.
Вона вимірює ефективність. Вона показує, хто є хто.
У кожного повинен бути випробувальний термін, після закінчення якого проходить аудит. Не зміг заробити гроші державі — повинен бути звільнений. Якщо аудит показав зловживання і розкрадання — відповідай за законом.
Тоді державні компанії будуть так само ефективні, як і приватні.
Вважаю це єдиним допустимим механізмом, який може застосовуватися на держпідприємствах, які з тих чи інших причин не приватизовані.
- Раніше повідомлялося, що топменеджмент “Нафтогазу”, який домігся від російського “Газпрому” виплати майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримає премію в розмірі 1% цієї суми.
- Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж НАК “Нафтогаз України” заявив про компенсацію за недопостачання обсягів газу для транзиту російським “Газпромом”. За рішенням Стокгольмського арбітражу, “Нафтогаз” домігся компенсації в сумі $4,63 млрд за недопостачання “Газпромом” узгоджених обсягів газу для транзиту.
- У травні 2018 року року наглядова рада НАК “Нафтогаз України” об’явив про виплату премій своїм співробітникам у зв’язку з перемогою в Стокгольмському арбітражному суді в суперечці з російським “Газпромом” за транзитним контрактом. Преміювати вирішили 41 людину, які “прямо або побічно внесли значний вклад у досягнення результату”.
- 29 січня 2019 року голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв заявив, що готовий віддавати свою зарплату й бонуси з лютого і до кінця 2019 року на благодійність в три організації: на підтримку сімей загиблих “Народний тил”, на підтримку армії “Повернись живим” і на допомогу онкохворим дітям “Пігулки”.
- У вересні 2019 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив накласти штраф на голову НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва на 1700 гривень за ненадання інформації про премії співробітникам компанії, які були призначені за перемогу в Стокгольмському арбітражі.