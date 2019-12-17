Кілька поранених, кров на асфальті, розбиті намети та зірване засідання Ради. Ухвалення земельних питань ніколи не давалося українському парламенту просто, але на тлі перспективи ухвалення законів, що регулюють ринок землі, градус піднявся до критичного. Юлія Тимошенко вже каже, що Зеленський став президентом обманом і хоче продати останнє, що є в країні. А "Слуги народу" звинувачують опозицію в тому, що вона, прикриваючись темою землі, блокує завершення процесу ліквідації недоторканності депутатів. Як Рада вийшла з робочого режиму, стежили Букви.

Пленарний тиждень з 17 по 20 грудня обіцяв бути ударним для Верховної Ради. На нього винесли низку резонансних законопроєктів – ринок землі, Виборчий кодекс, скасування депутатської недоторканності, легалізація ігрового бізнесу.

Щоправда, у кожної зі згаданих ініціатив були свої шанси провалитися.

Наприклад, виборчий кодекс. Згідно з законом, після того як президент його ветував і вніс свої поправки, Рада може розглядати лише їх. Але Володимир Зеленський замість конкретних поправок подав літературне есе на тему, яке закінчувалося фразою «та має низку інших зауважень». Відтак документ був суттєво допрацьований комітетом і ЦВК.

«В результаті у нас вийшов абсолютно новий документ, який не має нічого спільного з зауваженнями президента», – розповідає офрек один із депутатів.

Два тижні тому «Голос» і «Батьківщина» при спробі внести цей документ у зал підійшли до спікера Дмитра Разумкова, і сказали, що все це незаконно – що Рада може розглядати лише зміни, внесені президентом. Якщо якісь з його поправок не будуть враховані, Раді доведеться долати вето 300 голосами. Все решта, що написано комітетом і ЦВК, треба забрати в інший законопроєкт і зареєструвати в Раді. Разумков погодився.

Але щоб ніхто нікого не кинув, була створена робоча група з представників усіх фракцій. Натомість минулого тижня представники групи раптом дізнаються, що комітет десь “знайшов” лист від Зеленського, датований листопадом, і в якому перераховано всі ті зауваження, які писали в ЦВК.

«Тепер вони називають це вето у двох листах», – каже один з учасників групи. Дізнавшись про це, опозиція ще раз прийшла скаржитися на нечистоплотність “Слуг” Разумкову. Той був щиро здивований. На відміну від віцеспікера Руслана Стефанчука, якого опозиція запідозрила якщо не в причетності, то обізнаності в кулуарних інтригах.

“Слуги” ще раз спробували подати історію як два вета президента, але потім таки погодились подати два різні документи. Якщо вони спробують схитрити, все перетвориться на ще один прилюдний скандал.

У середу профільний комітет має розглядати законопроєкти щодо легалізації ігрового бізнесу. Як відомо, президент ставив завдання ухвалити закон про цю сферу ще до 1 грудня. Відповідальним призначив лідера фракції СН Давида Арахамію.

Останній і правда активно взявся за підготовку законопроєкту, але дуже скоро був звинувачений у тому, що текст готує його друг, який до цього співпрацював з гемблінговою компанією “Парі матч” і по суті пролобіював у законопроєкті їхні інтереси. Напрацьований Арахамією документ був переданий до Кабміну і звідти повернувся у вигляді законопроєкту, який ніяк не розв’язував проблему ігрової залежності та гральних залів. А також передбачав монополію на ринку лотерей.

За останні 2 місяці депутати до цього тексту подали ще 7 альтернативних законопроєктів. А кілька тижнів тому до них запросили бельгійського експерта, представника компанії Pharumlegal, Філіппа Влеммінка, який порадив депутатам нічого не ухвалювати до Нового року, і переписати всі законопроєкти.

Крім того, експерт, що 30 років займається темою грального бізнесу переконаний, що спершу треба створити регуляторний орган для цієї сфери, не менш ніж 3 місяці навчати його працівників, а потім вже займатися легалізацією “ігорки”. І ще – експерт дуже просив українських депутатів не переймати досвід Мальти у цій сфері, щоб не стати “пральнею” брудних грошей для міжнародної мафії, яка через гемблінг і відмиває кошти.

Втім Арахамія і фракція “Слуг” налаштовані на те, щоб провести перше читання законопроєкту.

Недоторканність. Попри те, що зміни до Конституції, які позбавляють депутатів недоторканності, парламентарії проголосували ще першого дня роботи нової Ради, закон, який би регулював цю сферу, досі не ухвалено.

Перший раз зміни в законодавство депутати провалили ще у вересні. Потім ці правки були винесені до окремого законопроєкту авторства Галини Янченко та Олександра Качури. У жовтні комітет, що складається в більшості зі “слуг”, ледь не поховав цей документ.

На початку грудня його проголосували в першому читанні. “Голос” відмовився підтримувати законопроєкт, поки право порушувати провадження щодо депутата не нададуть ДБР і НАБУ, а не лише генпрокурору.

Нарешті цього тижня документ мав потрапити до сесійної зали для другого читання.

І тут знову стався скандал. Нардеп від “Голосу” Андрій Осадчук заявив, що комітет підтримав законопроєкт разом з поправкою депутата від ОПЗЖ Мамки, яка звучить так:

“Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп”.

Депутати залишили норми, за якими кримінальне провадження щодо нардепа може розпочати виключно генеральний прокурор. Обіцяних прав НАБУ і ДБР не дали.

“Інша дуже небезпечна новація, погоджена сьогодні правоохоронним комітетом, полягає в тому, що нардепи пропонують, аби більшість клопотань слідчих на стадії досудового розслідування розглядалися за обов’язкової присутності нардепа”, зазначили в Центрі протидії корупції.

“Тобто, якщо слідчий захоче отримати доступ до банківських документів нардепа, він не зможе цього зробити, допоки нардеп не з’явитися особисто до суду. Так само слідчий не зможе заарештувати, наприклад, зброю, яка є знаряддям злочину, або ж отримані внаслідок злочину кошти”- пояснили в ЦПК.

Законопроєкт щодо недоторканності мав розглядатися у вівторок. Але до нього не дійшли.

Депутати вступили в бій за землю.

Слід зауважити, що після першого читання депутати внесли до трьох земельних законопроєктів 4 700 поправок. Але комітет поки не розглянув жодну з них.

Минулого тижня комітет збирався тричі, і тричі повторювалася одна й та ж історія – Юлія Тимошенко вимагала зняти законопроєкти з розгляду. Після того, як минулої середи на комітеті побили депутата Богданця представники «Свободи», засідання закрили для відвідувачів. Це стало ще одним приводом для протестів під Радою.

Які й продовжилися у вівторок, 17 грудня, з сутичками.

З самого ранку під Радою проходив не надто вже й чисельний мітинг проти запровадження ринку землі. Але біля 12 години учасники мітингу спробували поставити намети на проїжджій частині Грушевського. Їм завадила це робити нацгвардія, якої під Радою було особливо багато.

Тоді до справи долучився Нацкорпус. Вони допомогли мітингувальникам встановити другий намет, чим спровокували бійку. Розганяли сльозогінним газом. При цьому погано від розпиленої суміші стало й кільком нацгвардійцям.

– Ах ви ж беркута, перекрашені, – кричав якийсь чолов’яга.

– Та ви ще нам подякуєте, ідіоти, що ми не даємо цю землю продати. Може, й вам коли якийсь шмат дадуть за те, що нас лупили, – підтримував його інший.

З Ради на місце сутички вийшла Тимошенко. Вона просила не застосовувати силу до людей.

Крики “Юля, Юля” змішувалися з не менш гучним горланням «Аваков – скотина».

Повернувшись до зали, Тимошенко зайняла місце спікера. Туди ж підтяглися її соратники та ОПЗЖ.

Після кількох хвилин спілкування з лідеркою “Батьківщини” Разумков оголосив дострокову перерву та попросив аграрний комітет та лідерів фракції, а також двох віцеспікерів зібратися в кабінеті на третьому поверсі на позачергове засідання комітету. Без журналістів.

Скориставшись паузою, частина ЗМІ вийшли на вулицю і потрапили в розпал другої бійки дня.

Як потім розповів один з учасників подій журналістам: ми просто стояли таким живим кордоном, спиною до Нацгвардії, вони навіть шоломи зняли. І тут їм хтось як гаркне: “Чого шоломи зняли?”, і вони пішли в атаку. Почали зносити намети.

У відповідь Нацкорпус почав кидати каміння, виколупуючи бруківку з площі під Радою, як це було у 2014. За особливо активними кинулася Нацгвардія, з десяток схопили й поклали обличчям в асфальт біля Ради.

– Давай, давай, тепер розбігаємося! Тепер вони нас реально пакуватимуть!, – кричали підлітки років по 14, біжучи повз Маріїнський палац. Зранку такі ж їх ровесники ретельно вчили відповіді на запитання, чого вони прийшли на мітинг.

Під готелем “Київ” лежав чоловік, якого просто затоптали в натовпі. Йому надавали першу допомогу. На сцені розповідали, що це хлопець з Донецька, якому розбили голову.

Тим часом закінчився аграрний комітет. Знову безрезультатно. Все, що знову просила опозиція, це зняти питання з розгляду.

«Там залишається продаж землі по 10 тисяч гектарів в одні руки, чого немає ніде в світі, залишається продаж юридичним особам. Щодо іноземного капіталу вони там так хитро виписали, що тільки іноземний капітал, що не має порушень з точки зору відмивання фінансів», – розповіла журналістам після засідання комітету Юлія Тимошенко.

«Вони проводять замовлення – це не рішення України, це замовлення ззовні. Я маю досвід і знаю, як тиснуть на Україну, щоб отримати все, що має український народ. Ситуація дуже небезпечна», – вкотре наголосила вона.

Єдиним підсумком всього цього стало дострокове закриття Ради та чергове засідання комітету у середу на 9 ранку.

“Сьогодні було позачергове і не дуже продуктивне засідання комітету, на якому всі учасники вкотре оголосили свої позиції», – розповів після всього Давід Арахамія.

«Я хочу наголосити, що сьогодні не було нічого про землю в порядку денному. Але було щось інше – зокрема зняття депутатської недоторканності. Ви бачите, хто заблокував трибуну і думаю, всім людям зрозуміло, що хтось дуже не хоче, щоб в цьому році була скасована недоторканність” – заявив лідер фракції “Слуга народу”.

Він також назвав у переліку законопроєктів, які опинився в групі ризику завдяки блокуванню, законопроєкт щодо бурштину, стосовно підвищення соціальних виплат одиноким пенсіонерам та дітям сиротам, і навіть виділення 600 мільйонів гривень Миколаєву від Данського королівства.

На запитання, що вони будуть робити, якщо опозиція знову заблокує засідання, Арахамія згадав, що їх кількісно більше і в їхніх рядах є чемпіон з боротьби Жан Беленюк.

На уточнення Букв, боротися вони будуть до зняття недоторканності чи вже після, Арахамія відповів, що попередній його пасаж був жартом.

Утім всередині фракції вже плекають злість на колег-опонентів і сподіваються, що вона дасть змогу провести закон про землю.

Правда, відповісти, навіщо так гнати цей закон, вони не можуть.

«Так і напишіть: «Не кажуть!», – зіронізував один з лідерів фракції «Слуг».

«Та хай не клеять туди недоторканність. Все це було через землю. А недорканність подивимось, як вони знімуть, голоси точно в залі збирали», – відповів через кілька годин опонентам депутат з опозиції.