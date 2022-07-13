До #Букв зі своєю історією порятунку тварин звернулася власниця притулку для тварин із Херсону, який зараз тимчасово окупований Російською Федерацією. Вона розповіла, як з 51 тваринами бусиком виїхала у Європу та шукала для тварин новий дім. Волонтерка закликає не кидати своїх братів менших напризволяще, якими б складними не були умови.

Про це волонтерка @nikasharkk написала #Буквам.

Березень 2022 року Херсон. Ми окуповані майже з перших днів бойових дій. У мене притулок для тварин та команда волонтерів @helpanimals_ks. Нашим основним завданням до війни було: стерилізації, боротьба з корупцією у сфері міської влади, що займалася безпритульними тваринами, а також лікування тяжко хворих; реабілітація та пошук нового будинку.

У березні ситуація стала ускладнюватися, оскільки жоден постачальник вже не зміг заїжджати до нас у Херсон. А відповідно наркозу та інших необхідних медикаментів для лікування та стерилізацій знайти було неможливо. Ми з командою ветеринарів за півтора місяця стерилізували близько 59 тварин (кішок та собак). Медикаменти замовляли з Миколаєва та Одеси, один бусик на суму 15,000 грн було розстріляно. Їжі ледве вистачало для людей, тому ми намагалися не переводити на годування кашами, продовжували скуповувати корми для собак. Але якщо в довоєнний час корм, яким ми годували, коштував 30 грн/кг, то з настанням війни – 110 грн/кг.

Оскільки ми ГО і жили з пожертв грошей не вистачало ні на що. У районі, де наш притулок, стався бій у “Бузковому парку”. Щодня вибухи від Чорнобаївки долинали до нашого притулку, у нас сипався дах, тварини були налякані і нам довелося ухвалити рішення про евакуацію.

Ми знайшли волонтерів, які можуть допомогти нам знайти будинки для тварин. Раніше у нас не було мети виїжджати за кордон, тому що в мене маленька дитина, та і тварин я теж би не покинула.

Частина нашої команди роз’їжджалася, бо залишатися в Херсоні було страшно. Рекети і свавілля з боку російських солдатів, блокпости та допити у кожному районі міста.

Ми знайшли загалом людей, які стали запитувати по знайомих, кому потрібні собаки та кішки з нашого притулку, ми перед виїздом ще знайшли 9 цуценят, яких забрали так само з нами.

Також у нас були дні допомоги пенсіонерам та незаможним з їжею для тварин. За весь час війни ми передали близько 300 кг корму та круп.

Ми 5 днів добиралися до місця призначення. Я забрала всіх наших тварин і трохи тих, кого змогли вмістити всередину нашого буса. Їхали мінними полями, потім на Одесу і так до кордону з Румунією.

Загалом у нас було 45 тварин і 6 моїх особистих тварин: 3 собаки 2 кішки та 1 кролик. На кордоні з Румунією ми не знали, пустять нас чи ні. У нас не було жодних офіційних документів, лише внутрішні українські паспорти, в яких була вакцина від сказу. Усю цю кількість паспортів ми показали на кордоні, але нас пустили і не перевіривши жодного

Через 4 дні ми прибули до перших господарів до Чехії у Брно. Там роздали першу частину тварин, переночували в Брно і поїхали до Праги наступного дня, у нас зламалася машина на дорозі. З горем навпіл, ми дісталися Чехії де нас зустріла друга частина нових господарів для наших хвостиків.

Але залишилося 4 собаки, які нікому не сподобалися і ми місяць дрейфували з ними Європою в пошуках нових господарів. Спочатку Чехією, потім Німеччиною. Декого повертали і я моталася за ними по всій Європі і забирала назад і шукала нових господарів.

У чому мій основний посил, чому хотіла б поділитися цією історією.

Зараз величезна кількість собак залишилася покинутою не тільки в Херсоні, а й по всій Україні. Люди безжально кидають своїх тварин, після чого ті вмирають.

Іноді це навіть маленькі коти чи кішки, яких довезти взагалі не проблема. Можливо, когось надихне мій приклад – я близько місяця, можливо навіть більше на бусі подорожувала з 7 собаками 2 кішками і 1 кроликом, нас люди приймали на різних фермах, давали підвальні приміщення для нас, і іноді ми знаходили хороші умови. І всі люди були чуйними до нас. Так це було не просто, АЛЕ ЦЕ БУЛО МОЖЛИВО І РЕАЛЬНО. У результаті всі тварини знайшли свій дім. Я продовжую свою діяльність дистанційно в Херсоні, організовую стерилізації та передачу їжі для тварин нужденним.

Будь ласка, не кидайте своїх тварин. Багато хто навіть гостинці для тварин безкоштовно приймають тварин з України, у Берліні нам безкоштовно зробили чипування та міжнародний європейський паспорт. А також ми могли безкоштовно вибрати їжу, місця, перенесення, повідці для наших тварин. І ось сайт на якому я шукала перетримку для собак та кішок, і де я могла зупинитися з тваринами. Там є всі фільтри, які можна вказати і знайти відповідний варіант. Можливо, ваша публікація допоможе зупинити те, що люди кидають на смерть своїх тварин.