Генпрокурор – це на 100% моя людина. Ця фраза зі спілкування Володимира Зеленського з Трампом стала мемом, але не врятувала Руслана Рябошапку від звільнення. Незважаючи на те, що заради президента той підписався під сумнівною справою Шеремета і звільненням «беркутів» його звільнили, бо «весна прийшла», а посадок нема. Втім, певна кулуарна інтрига в питанні генпрокурора була і лишається.

Весна прийшла – ніхто не сів

Те, що Руслана Рябошапку звільнять, стало зрозуміло ще в суботу. Бо співрозмовники одразу озвучили головну зацікавлену особу – і нею виявився сам президент Володимир Зеленський.

«Так чи інакше, але тема посадок залежить від нього. І або він візьме відповідальність за їх відсутність на себе, або скаже коли це станеться», – казали тоді депутати Верховної Ради.

-Послухайте, ну коли ви вимагаєте посадок, ви ж фактично просите про репресії, – обурились журналісти в розмові з лідером фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією.

-Та питання ж навіть не в тому, що ніхто не сидить, а в тому, що взагалі ніякого руху немає, – відповів політик.

Те ж саме повторив у Полтаві президент.

“Ви знаєте, що ми з ним пройшли довгий шлях, і на передвиборчій кампанії. Нехай там голосують депутати, як хочуть. Але моя особиста думка дуже проста: немає результату – не маєш займати місце. Я, президент, ставлю перед собою те ж саме. Які б ми не були гарні, з гарними побажаннями, очима, кроками і відкритим серцем. Якщо немає в тебе результату – до побачення. Мало того, мені здається, що справедливо – коли ти сам про це говориш“, – наголосив Зеленський.

“Я дійсно вважаю, що Руслан хороший фахівець. Але я вважаю, що він не показав результат”, – додав він.

В тексті постанови про звільнення депутати вказали як причини те, що не просувається справа щодо притягнення до кримінальної відповідальності колишнього секретаря РНБО Олега Гладковського. Що до суду не спрямовано обвинувальний акт у земельній справі мера Львова Садового, яка розслідується з 2017 року. Що «хрещений батько контрабанди» Вадим Альперін, за яким Зеленський ганявся ледь не особисто, навіть не під арештом, а ключовий з підозрюваних у справі про убивство Катерини Гандзюк Владислав Мангер досі знаходиться на свободі і продовжує керувати Херсонським облрадою.

«Замовчується й стан розслідування кримінального провадження щодо злочинної діяльності дочірніх компаній Burisma в Україні», – скромно вказали депутати слабке місце україно-американських стосунків.

Втім, відсутність відповіді на лозунг «весна прийде – саджати будемо», може, і головна причина, але не єдина.

Депутати скаржаться, що на відміну від глави МВС Арсена Авакова Рябошапка їх постійно відфутболює, що справам часто змінюють підслідність і через це затягується їх розгляд.

В.о. голови ДБР Ірина Венедиктова (яку також називають кандидаткою на генпрокурора) у середу звинуватила Рябошапку в блокуванні 1000 справ.

Ще одна проблема – реформа прокуратури.

«Вони вже задовбали призначати львівських хлопців Каська на всі прокурорські посади. Вони цю переатестацію фактично перетворили на спосіб шантажу і підкорення прокурорів», – поскаржився один з депутатів.

Натомість в оточенні Рябошапки причиною відставки називають те, що «він не свій» і що «з ним неможливо домовитись і порішати».

«Нікому не потрібна така прокуратура. Вони побачили, що нічого “вирішити” в цій прокуратурі вони не можуть», – сказав сам Рябошапка після комітету.

Ще у вівторок у депутатів було зібрано більше 226 голосів за відставку Рябошапки, але зранку в четвер сталось дещо несподіване.

Тихий бунт «Слуг»

З того часу як Букви сфотографували переписку Богдана Яременка його колеги понаклеювали на смартфони спеціальні плівки і переписувались в темних кутках чи під столами. Але 5 березня вони вирішились масово відкритись як квіти після дощу.

Депутати дістали телефони і строчили в них повідомлення, що не будуть голосувати за відставку Руслана Рябошапки, якщо їм не назвуть імені його наступника.

«Хай внесе, тоді і поговоримо. Я вже вчора за пусті крісла в уряді проголосував», – написав в чаті Микита Потураєв.

«Не хочу бути в фарватері Бужанського», – відповіла на це Ліза Богуцька, яка у середу уже відмовилась голосувати за новий Кабмін.

Плюсик на підтримку цієї тези поставив Роман Грищук.

Інші депутати вимагали підтвердити, що кандидатом буде Сергій Іонушас.

«Всі за Іонушаса», – писав в чат Максим Ткаченко.

«Дивіться, говорили з Офісом. Іонушас точно в списку як претендент, але остаточного рішення ще немає», – відповідав депутатам Давид Арахамія.

Натомість той же Потураєв писав, що говорив з Іонушасом, той про своє кандидування нічого не знає, а отже, імовірно, кандидатом від Банкової виявиться Сергій Кізь.

Кізь – більше року був заступником генпрокурора Юрія Луценка і саме під його наглядом були справи, які вів проти оточення Петра Порошенка, зокрема Бориса Ложкіна і Валерії Гонтаревої, Костянтин Кулик.

І ось десь з вівторка в Раді стала гуляти інформація, що Офіс президента хоче на посаду генпрокурора призначити саме Кізя.

Півроку тому, коли Юрій Луценко мав іти у відставку, таку інформацію вже запускали, мовляв, це секретна домовленість глави Офісу президента Богдана, Ігоря Коломойського і тодішнього генпрокурора. Хоча насправді Богдан якраз підтримав Руслана Рябошапку.

І ось тепер ця інформація стала знову гуляти в кулуарах. Більше того, її підтверджували в прокуратурі.

Але у фракції знайшлись люди, які вирішили вчинити інакше.

“Було засідання, але не тільки з цього приводу. Серед інших питань обговорювалося і це. Встав депутат з нашої фракції пан Холодов і запропонував, що якщо у випадку, звіт Рябошапки, який ми слухали вчора, буде визнаний незадовільним і президент буде вважати, що він не відповідає займаній посаді, то постане питання щодо вибору і підбору кандидатури на посаду наступного генпрокурора, то ми пропонуємо прізвища пана Іонушаса”, – розповіла Буквам Ірина Верещук.

Вона також наголосила, що голова фракції Давид Арахамія підтримав таку пропозицію і запропонував сигнально проголосувати.

“Я не була в лічильній комісії, але бачила, що там є більше 200 голосів, тобто однозначно фракція проявила свою волю, президенту продемонструвала, що хотіли би підтримати Іонушаса. Однак, варто зазначити, що все таки ми орієнтуємось на думку президента і на думку тих людей, які сьогодні визначають напрямок руху монобільшості і уряду”, – розповіла депутат.

Саме тому у четвер у чатах депутати вимагали підтвердити, що якщо вони проголосують за звільнення Рябошапки, то наступником буде саме Іонушас.

«Так, для президента це шпагат, і йому це не дуже сподобається» – зізнався один зі «Слуг».

«Ми пробуємо проявити суб’єктність після ганьби з Кабміном, коли нас тупо поставили перед неповним списком», – розповів ще один з депутатів президентської партії.

Таким чином, депутати пробують змусити Офіс президента знову з ними комунікувати, бо зараз цей процес зійшов на пси.

Якщо раніше на Банкову хоч постійно ходив Давид Арахамія, і роботою Ради цікавився Андрій Богдан, то тепер президента наглухо оточили Андрій Єрмак та Сергій Шефір і всі рішення ухвалюються виключно в цій тріаді. Великі зустрічі з членами Кабміну і представниками комітетів не збирались вже дуже давно.

Нова коаліція з ОПЗЖ

Втім, така гра ризикована і не завжди дає результат. Особливо якщо є ті, хто може підставити президенту своє плече в потрібний момент.

У четвер це зробила фракція ОПЗЖ і групи «За майбутнє» і «Довіра».

«Навіть якщо наші не дадуть голоси, ми їх перекриємо голосами інших фракцій», – казали співрозмовники Букв серед ініціаторів процесу. Не забуваючи додати, що це бунтують «соросята».

Тільки от озвучити цей бунт вголос не наважився ніхто зі «Слуг» – захищати Рябошапку довелось фракціям «Європейської солідарності» і «Голосу», незважаючи що саме проти перших було найбільше дій прокуратури, а другі були проти розширення повноважень генпрокурора через зміни в законодавство.

«5,5 мільярдів доларів, виявлені аудиторською компанією Kroll в махінаціях у “Приватбанку”. Тільки Генеральна прокуратура спільно з детективами Національного антикорупційного бюро почала активніше працювати по цій справі, так само як і по справі “Хто замовив Катю Гандзюк”, так само як і по багатьох інших справах, що виявилося? Прокурор неугодний», – заявив з трибуни депутат «Голосу» Ярослав Юрчишин.

«Тільки що прозвучали неприпустимі речі щодо опозиції, щодо фракції “Європейська Солідарність”. Виступаючий (Максим Бужанський) по суті визнав, що єдина мета, яка ставилася генеральному прокурору — це політичні репресії проти опонентів чинної партії влади”, – обурилась Ірина Геращенко з ЄС.

Не захотіла брати участь у звільненні Рябошапки і «Батьківщина».

“Ті, кого ми позбулися, хочуть повернутися й жити далі так, як жили ці 28 років. Тому зараз я тут і стою. Постанова (про висловлення недовіри генпрокурору – ред.) побудована на відвертій брехні. Мене не цікавить думка Бужанського про реформу прокуратури. Для мене найкращою оцінкою є лист батька Катерини Гандзюк”, – заявив під час свого виступу з трибуни Рябошапка.

“Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. А незалежного прокурора не можна примусити, його можна тільки звільнити. І я йду. Але йду для того, щоб повернутися”, – сказав Рябошапка і пішов з зали, залишивши по собі склянку з розлитою водою.

В цей час до лідерів СН ще раз збіглося більше 30 депутатів і вони про щось хвилин десять радилися. Але потім все ж розійшлися по місцях.

Спікер поставив постанову про звільнення про голосування. За неї проголосувало лише 179 «слуг» з 248. Але їм допомогли 36 депутатів ОПЗЖ, 15 депутатів «За майбутнє», 16 з групи «Довіра» і 17 позафракційних.

– Ну що, перший пішов, – радісно сказав Сергій Льовочкін журналісту, виходячи з сесійної зали.

-Насправді це вже другий. А, значить, скоро піде і третій, – ніби відповів на це через пару хвилин Андрій Деркач.

Натяк на Артема Ситника зрозумілий. Щоб позбутися директора НАБУ депутати навіть готові перетворити цей орган на департамент в ДБР, скориставшись колізією, що предмети підслідності двох відомств часто перетинаються.

«Захід нас, звісно, з’їсть за таке, але щось робити будемо», – кажуть депутати.