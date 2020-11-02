Наприкінці вересня Ірина зі Львова народила сина Максима. Під час пологів її підтримував чоловік Давид, хоча жінка до останнього сумнівалась, що їм дозволять партнерські пологи.

“Коли ми на 30 тижні почала шукати пологовий, то дуже хотіли, щоб у нас були партнерські пологи. Ми були готові народжувати в приватному пологовому, однак у Львові їх немає”, – розповідає Ірина.

Молодій парі пощастило – за тиждень до пологів Львівська міська комісія з питань з надзвичайних ситуацій дозволила партнерські пологи і чоловік Ірини зміг побачити народження свого первістка.

Заборона на партнерські пологи, яку встановлюють на рівні окремих населених пунктів і навіть окремих пологових діє і досі. Через це наприкінці вересня вагітні з Івано-Франківська вийшли на мітинг, щоб відстояти своє право на партнерські пологи.

“Букви” розбирались, наскільки законними є такі заборони і яка нині ситуація з партнерськими пологами в країні.

Що таке партнерські пологи

“Моя мама народжувала наприкінці 80-х. Коли в неї почались перейми, то тато викликав швидку і маму відвезли спершу в пологовий, який був ближче. Однак він чомусь був зачинений, тому її повезли в інший. У приймальному відділенні тато залишив маму і вже наступного разу побачив її через три дні, коли її виписували з лікарні”, – розповідає киянка Віталіна, яка чекає свого первістка. Наслухавшись розповідей про пологи своєї матері, жінка вирішила, що буде народжувати разом з партнером. Тому для неї принципово зараз, щоб у пологовому дозволили присутність партнера.

Партнерські пологи за участі партнера почали активно практикувати в Європі та США після Другої світової війни. 1985 року ВООЗ зробила заяву, що присутність під час пологів когось із близьких людей суттєво сприяє доброму самопочуттю породіллі. Для цього ВООЗ вивчила досвід 15 тисяч жінок з 17 країн світу.

За даними досліджень, жінки, які мали підтримку під час пологів частіше народжували самотужки, без медичних втручань, рідше були схильними до післяпологової депресії, а немовлята, народжені в ході партнерських пологів, мали більше балів за шкалою Апгар (система швидкої оцінки новонародженого малюка для вирішення подальших реанімаційних процедур. Вимірюється в балах від 0 до 10. 10 – все чудово, реанімувати не потрібно, 0 – сильні відхилення у стані здоров’я. Новонароджений потребує реанімації, – Букви).

Під час пологів партнери можуть виконувати важливу роль. Наприклад, нагадувати, як дихати під час переймів, надавати емоційну підтримку, заохочувати рухатися, робити масаж, давати їжу та воду та допомагають комунікувати з медиками.

Зазвичай вважається, що на партнерських пологах обов’язково має бути присутній саме чоловік, однак в реальності це може бути мама, сестра чи подруга породіллі.

Наприклад, Олександра з Новоград-Волинського народжувала разом з мамою – чоловік прибув в пологовий уже після народження сина Юрка.

“Ми ще перед пологами обговорили з чоловіком це питання. Він сказав, що буде зі мною під час пологів, якщо я наполягатиму, однак попередив, що для нього це буде травматичний досвід”, – розповідає жінка.

Яка позиція МОЗ

Олександра народила Юрка на початку 2019 року, а через рік у цей період в Україні ввели карантин і це вплинуло на партнерські пологи. У багатьох регіонах і в окремих пологових їх почали забороняти, посилаючись нібито на позицію Міністерства охорони здоров’я.

Наприкінці червня заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин написав, що МОЗ скасував свій наказ про тимчасову заборону партнерських пологів.

“Минулого місяця ми звернулися до Міністерства охорони здоров’я із депутатським зверненням щодо припинення обмеження прав жінок на партнерську підтримку. За результатами розгляду звернення МОЗ повідомило, що наказ №698, яким встановлювались обмеження у закладах охорони здоров’я на час карантину, скасовано”, – написав Юрчишин.

Співзасновниця організації «Природні права Україна» Євгенія Кубах відмічає, що слова народного депутата не відповідають дійсності. Насправді ні МОЗ, ні Кабмін ніколи не забороняли партнерські пологи.

“На сьогодні заборона партнерських пологів – це ініціатива органів місцевої влади. Це здебільшого рішення міських управлінь, обласних департаментів охорони здоров’я, окремих пологових будинків чи спеціальних комісій при органах місцевої влади. Ініціатори такої заборони вважають партнерські пологи відвідуванням”, – стверджує Євгенія Кубах.

У коментарі “Буквам” в МОЗ підтвердили, що не вводили заборони на партнерські пологи через спалах коронавірусу. Якщо такі заборони й існують, то на рівні місцевих органів влади. При цьому в міністерстві рекомендують дозволити присутність партнера під час пологів при дотриманні усіх заходів безпеки.

Партнерські пологи в столиці: що і як

У пологовому будинку №5 у Києві “Буквам” розповіли, що для участі в пологах партнеру необхідно здати флюорографію, а також мати при собі засоби індивідуального захисту – бахіли, маску, халат і шапочку.

“Бажано було б, звісно, мати результати ПЛР-тесту на коронавірус, однак вони дійсні лише дві доби. Цей момент дуже складно передбачити під час природних пологів”, – зазначають в пологовому.

Киянка Ксенія у травні народила свого первістка. Для цього вона обрала пологовий №5. Коли пара прибула в пологовий, то чоловіка пустили в палату. У приймальному відділенні лише запитали, чи не хворів він на COVID-19 і чи не мав контакту з хворими.

“Чоловік весь час був зі мною – під час переймів і під час пологів, робив масаж і всіляко морально підтримував. Ми народжували по спеціальній програмі “домашніх пологів”. Чоловік був разом зі мною у родовій палаті всі етапи пологів. За цією програмою вона більше схожа на домашню кімнату. У ній пара може перебувати добу. Тобто під час пологів і ще трішки після. Це передбачає програма. Ми були трішки більше”, – розповідає Ксенія.

Також жодних обмежень на партнерські пологи немає і в Київському перинатальному центрі, а також у приватних пологових “Адоніс” та “Лелека”.

У “Лелеці” народила доньку львів’янка Людмила. Для цього вона разом з чоловіком на місяць переїхала до столиці.

“Ми хотіли саме партнерські пологи – чоловік хотів бачити, як народжується його дитина. У Львові тоді якраз діяла заборона на партнерські пологи, тому ми вирішили народжувати в приватному пологовому в Києві. Обрали пологовий “Лелека”. Чоловік був зі мною і під час пологів, і ще 10 днів, поки ми знаходилися в пологому”, – розповідає Людмила.

А що в регіонах?

Якщо у столиці партнерські пологи дозволені як в державних, так і приватних пологових, то в регіонах ситуація складніша. Наприклад, партнерські пологи дозволені у Житомирському перинатальному центрі, однак крім уже звичної флюорографії там просять ІФА-тест на антитіла. Аналіз можна здати в самому пологовому, результати дійсні протягом 72 годин.

У Тернополі вагітним жінкам вдалося повернути собі право на партнерські пологи, які заборонили на початку квітня. Для цього 11 червня на сайті міської ради була створена петиція “Повернути партнерські пологи у місто Тернопіль”. Її авторка – Ірина Яремчук – стверджує, що партнерські пологи – це не лише забезпечення психологічної підтримки для жінки, а й доведене зменшення кількості медичних втручань. Петиція дуже швидко зібрала необхідних 300 голосів, і на початку липня в місті знову дозволили партнерські пологи. Але для цього необхідно здати аналіз на коронавірус. Це може бути як ПЛР-тест, так і аналіз на антитіла (ІФА).

Драматичною виявилася боротьба вагітних за партнерські пологи в Івано-Франківську. Про ситуацію, яка склалась в місті і області “Буквам” розповіла лікарка, доула і мама Галина Артиш.

“Коли у квітні цього року я народила другу дитину, то партнерські пологи у нас уже були заборонені. Однак я народила в хорошого лікаря і не зіткнулась з акушерським насильством. Паралельно я є доулою, мені в Instagram почали писати жінки, яким заборонили партнерські пологи і які зазнали насильства в пологовому. Тому ми вирішили об’єднатись і разом вимагати повернення партнерських пологів в міському і обласному пологовому”, – пояснює Галина.

Однак написання скарг і звернень не дало потрібного результату і 21 вересня вагітні жінки Івано-Франківська вийшли на мітинг за повернення партнерських пологів. До обласної адміністрації вийшли близько 10 вагітних жінок, а також молоді мами і члени їхніх родин.

Результатом протестів стало повернення партнерських пологів у Міському перинатальному центрі Івано-Франківська. Це сталось 29 вересня, через тиждень після мітингу.

“Партнерські пологи нібито дозволили, але встановили дуже багато обмежень. По-перше, вагітній необхідно написати заяву, щоб їй дозволили партнерські пологи, по-друге, партнеру потрібно пройти флюорографію, а також результати бактеріального посіву з носоглотки на патогенний стафілокок. По-третє, в обов’язковому порядку вимагають документ про навчання в “Школі відповідальних батьків”. Через те, що цих вимог складно дотриматися, багато жінок йдуть на пологи без партнера”, – розповідає активістка.

У жодному іншому пологому будинку в Україні, куди вдалось додзвонитися журналістам “Букв” таких вимог не висували. Також досі невизначеною залишається ситуація щодо партнерських пологів у Івано-Франківській області. “Ми продовжуємо писати звернення. На словах керівництво області нас підтримує, однак далі слів справа, на жаль, не рухається”, – з сумом розповідає Галина Артиш.

Що робити, коли пологовий відмовляє у праві на партнерські пологи

Євгенія Кубах нагадує, що партнерські пологи входять до пакету «Безкоштовні пологи». Якщо пологовий не допускає партнера і не забезпечує підтримку, жінка може поскаржитись на гарячу лінію Національної служби здоров’я України та написати скаргу на сайті служби.

“Однак насправді іноді простіше знайти пологовий будинок, де приймають партнерські пологи, ніж скаржитись і шукати правди. Багато жінок так і роблять. Пологові будинки, де готові забезпечити проведення партнерських пологів і добре розуміють принцип «гроші йдуть за пацієнтом», тільки від цього виграють”, – резюмує Кубах.